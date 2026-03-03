「ブルボン プチシリーズ 30周年プロジェクト」スタート！第1弾は、出川 哲朗さんと畑 芽育さんが出演する新TVCM放映や、さいとうなおきさん、ますだみくさん、火曜びさんとのタイアップイラスト公開など

株式会社ブルボン

株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶）は、プチシリーズの発売30周年を記念して、2026年3月3日（火）より「ブルボン プチシリーズ 30周年プロジェクト」をスタートします。

(C)プチクマ

プチシリーズは1996年に発売となった食べきりサイズの商品で、現在24種類をレギュラーとして展開しています。そして2026年、プチシリーズは発売30周年を迎えました。これもひとえに、長年にわたりプチシリーズを手に取ってくださった、皆さま一人ひとりの存在があってこそです。今回発表する企画を皮切りに、30周年の感謝の気持ちを込めたさまざまな企画を1年を通して展開していく予定です。これからのプチシリーズに、ぜひご期待ください。

出川 哲朗さん・畑 芽育さん出演の新TVCMが放映開始

人気お笑いタレント・出川 哲朗さんと、俳優・畑 芽育さんをそれぞれ起用したプチシリーズの新CM 「最高の瞬間」篇2タイプを2026年3月3日（火）より全国で放映します。プチシリーズがあれば、あなたの自分時間はもっと最高の瞬間になるということを、出川さんと畑さんの最高の自分時間のおともにプチシリーズがあることで訴求しています。CM内で使用されている、アイドルグループWEST.の新曲「Me Time」は、プチシリーズの世界観を表現した一曲で、3月10日（火）発売の新アルバム『唯一無二』通常盤にも収録されています。ぜひご注目ください。

▼TVCM概要

タイトル：プチシリーズ「最高の瞬間」篇

放映開始日：2026年3月3日（火）

放映地域：全国

YouTube URL：

プチシリーズ「最高の瞬間」篇 出川哲朗 15秒 https://youtu.be/QiTj7nsx5FY

プチシリーズ「最高の瞬間」篇 畑芽育 15秒

https://youtu.be/BPbvzNErtY4

プチシリーズ２品が、新商品として３月３日（火）より発売

▼プチコーヒーサンド（左）

小麦胚芽入りの香ばしいビスケットでほろ苦いコーヒークリームをサンド

▼プチサクふわせん（右）

すご～く軽いサクふわ食感。青のり風味がくせになる♪

価格：オープンプライス

人気イラストレーター3名とタイアップした描き下ろしイラストが屋外広告として出現

新TVCMのテーマにも合わせ、「わたしの時間にプチがいる」を題材に、人気イラストレーター・さいとうなおき、ますだみく、火曜びの3名が描き下ろしたイラストを、出川 哲朗さん・畑 芽育さんのデザインとともに、屋外広告として掲出します。掲出場所や日時などの詳細は、プチシリーズ公式HPおよびSNSで改めてご案内いたします。

▼プロフィール

さいとうなおき

イラストレーター・ユーチューバー。

1982年 山形県出身。

2005年 多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。

2002年より、イラストレーターとして活動を開始。

カードゲームのイラストや、ビデオゲームのキャラクターデザインなどを手がける。

2019年にYouTubeアカウントを開設。

ユーチューバーとして 『イラストの上達法』の発信にも力を入れる。

ますだみく

イラストレーター・漫画家・MV監督。

主に恋愛をテーマとした作品を得意とし、

広告やアパレルブランド、アーティストとのコラボ、

ドラマのエンディングを担当するなど数多くの媒体で活躍。

火曜び

現代の今っぽさと、80・90年代のノスタルジー感じる

ちょっぴり懐かしいニューレトロな絵柄が魅力。

アパレルブランドとのコラボや、MVイラストのデザインなど幅広く活動中。

キャンペーン情報

▼プチシリーズ発売30周年「フォロー＆引用リポスト」キャンペーン

ブルボン公式Xをフォローし、「#わたしの時間にプチがいる」をつけて、該当の投稿を引用リポストすると、人気イラストレーター・さいとうなおき、ますだみく、火曜び3名のうちいずれかの描き下ろしスマホ壁紙、もしくは自分時間にくつろぐ際にぴったりな「“でっかい！” プチクマYogibo」を5名様にプレゼントします。

【応募方法】

１. ブルボン公式X @Bourbon_JP をフォロー

２. ＃わたしの時間にプチがいる をつけて、該当の投稿を引用リポスト！

３. 結果がすぐにリプライで届く

【応募期間】

2026年3月9日(月)08：30～2026年3月31日(火)23：59

【賞品】

“でっかい！” プチクマYogibo（約85cm）

抽選で5名様にプレゼント

▼プチシリーズ発売30周年「選べるデジタルポイント」キャンペーン

プチシリーズを4本以上ご購入いただき、レシートを写真に撮ってキャンペーンサイトから応募すると選べるデジタルポイントがもれなく当たります。(PayPayポイント、楽天ポイント、dポイント、Vポイントより1つお選びいただけます。)

【応募方法】

対象商品を購入したレシートを撮影します。

キャンペーンサイトより、LINEかXでエントリーをしてください。

レシート写真を添付して、「応募する」を選択してください。

もれなく賞品が当たります。

※応募の際、個人情報を入力いただく必要がございます。

【応募期間】

2026年3月3日(火)04:00～4月30日(木)23:59

【賞品】

A賞：3,000ポイント × 30名様

B賞：300ポイント × 300名様

C賞：30ポイント × ご応募いただいた方全員

【ポイント引換期間】

2026年6月30日(火)17:00まで

【キャンペーンサイトURL】

https://bourbon.ownly.jp/story/36713

プチシリーズ 商品概要

プチシリーズは1996年に発売となった食べきりサイズの商品で、現在24種類をレギュラーとして展開しています。携帯性が高くどこでも気軽に食べられるほか、ビスケットや米菓、スナックなどバラエティー豊かな品揃えと色どり豊かなパッケージで展開し、発売以来人気の商品となっています。また、2011年6月からプチシリーズに、楽しさ、可愛さをプラスするキャラクターとして“プチクマ”が誕生しました。

株式会社ブルボン

1924年創立。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」の合言葉のもと、ビスケットを中心に米菓・チョコレートなど幅広いカテゴリーの菓子・飲料・食品を提供しています。また、未病対策として生活習慣病予防のための機能性食品、健康食品の開発にも取り組み、商品にエンターテイメント性を付加し、消費者の皆様の美的で潤いや癒しのある生活を支援するとともに、健康維持に寄与する『健康増進総合支援企業』を目指します。

公式ホームページ：https://www.bourbon.co.jp/