「SOYJOY あずき＆ほうじ茶」新発売　やさしい甘みと香ばしさが織りなす、深みのある和の味わい

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：井上 眞、以下「大塚製薬」）は、今年で発売20周年を迎える大豆バー ソイジョイ（SOYJOY）ブランドから、新フレーバー「SOYJOY あずき＆ほうじ茶」を3月16日より全国で発売します。“あずき”のやさしい甘みと“ほうじ茶”の香ばしさが織りなす、深みのある和の味わいが特長の低GI食品です。

当社はかねてより、植物性タンパク質など豊富な栄養を含む“大豆”に注目し、これまでにない新しい形でその健康価値を提供してきました。2006年に発売を開始し、今年で20周年を迎えるSOYJOYは、大豆をまるごと粉にしたグルテンフリーの生地にフルーツやナッツなどの素材を加え、さまざまな食感や味わいを楽しめるアイテムを展開しています。

今回発売する新製品は、大豆の栄養価や低ＧＩ食品といったSOYJOYの特長はそのままに、健康的で食事にも合う身近な和の素材である“あずき”と“ほうじ茶”を組み合わせることで、香り高いフレーバーを実現しました。大豆に含まれるタンパク質や食物繊維などの不足しがちな栄養をおいしく摂れる製品に仕上げています。

近年、食に対する健康志向や簡便化志向がより高まる中、間食に加え、食事にSOYJOYをプラスする “ちょい足し”も広がっています。忙しい時などのシンプルな食事に“もう1品”プラスしたい時など、さまざまなシーンで日々の健康的な食生活をサポートします。

大豆プロテインや大豆イソフラボンなどの素材由来の栄養をおいしく、いつでもどこでも手軽に食べられる大豆バーとして誕生。1本当たり約35粒の大豆をまるごと使用し、素材の味わいを大切にしたグルテンフリーの低GI食品としてラインアップを拡充してきました。2022年からは、植物由来の原材料を使用した「プラントベースシリーズ」も展開しています。

SOYJOYは、忙しい時などのシンプルな食事に“もう１品”プラスしたいシーンでも活用いただけます。大豆に含まれるタンパク質や食物繊維などの栄養を手軽に補いながら、食事の満足感を高めます。日々の食生活に寄り添い、より健康的なライフスタイルの実現をサポートしていきます。

大塚製薬は、環境負荷軽減の可能性を持つ大豆に着目し、Soylution：Soy（大豆）＋Solution（解決）をテーマに開発された革新的な製品を通じて、様々な価値観を持つ世界の人々のよりよい暮らしに貢献していきます。

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。