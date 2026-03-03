新感覚ジューススタンドが渋谷・スクランブル交差点にオープン 「なになに味？JUICE STAND」

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、新商品「Beyond オレンジを使っていない*¹オレンジ味の100%ジュース」を2026年3月10日（火）から全国で発売するのを記念し、発売初日の3月10日（火）から15日（日）までの6日間、期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」を渋谷・三千里跡地にて開催します。

「Beyond オレンジを使っていない*¹オレンジ味の100%ジュース」は、カゴメ独自のブレンド技術でオレンジを使わず*¹にオレンジ味を再現。にんじん・りんご・パインアップル・レモン・マンゴー等*²を絶妙に混ぜ合わせた、野菜・果実100%のジュースです。開発の背景には、オレンジ果汁の輸入価格がここ数年で約3倍*³にまで高騰していたことにあります。それに危機感を覚えたカゴメ社員が小さな実験を始めたことがきっかけとなり、数億通り以上ある組合せから何度も試作を経て、商品化に至りました。

期間限定ショップでは、1階にて、パッケージをスリーブで覆い中身がわからない状態の本商品を、来場者の皆さまに無料でお配りします。地下フロアでは掲示されたヒントをご覧いただきながら、「何の味か分からない状態」で試飲していただき、その場で味を予想していただく体験をお楽しみいただけます。最後に、ヒントエリア横の解答エリアで答え合わせをしていただく構成となっており、“味覚を思考する”新感覚のジューススタンドとなっております。

是非この機会に多くの方々にお立ち寄りいただき、本商品を味わう特別な体験をお楽しみいただければと思っております。

*¹：オレンジアレルギーの方に対応した商品ではありません。

*²：クエン酸・香料・ビタミンCを含む

*³：出典元「農林水産物輸出入概況」

開催概要

■名称：「なになに味？JUICE STAND（ジューススタンド）」by KAGOME

■日時：2026年3月10日（火）～3月15日（日）11：00-18：00 ※初日のみ13：00-18：00

■会場：三千里跡地＜住所：東京都渋谷区神南1丁目23-8＞

■内容：スリーブを被せてパッケージが隠された状態の商品をおひとり様1本限り無料提供

■入場：無料

商品概要

■商品名：Beyond オレンジを使っていない*オレンジ味の100%ジュース

■発売日：2026年3月10日（火）

■容量：195ml

■原材料：濃縮にんじん（ニュージーランド製造）、果実（りんご・パインアップル・レモン・マンゴー（濃縮還元））／クエン酸、香料、ビタミンC

■アレルギー：りんご

■店頭想定価格（税込）：140円前後 ※実際の販売価格は店舗により異なる場合があります。

*オレンジアレルギーの方に対応した商品ではありません。

【開発背景】

オレンジ果汁のほとんどを輸入に頼る日本*¹ですが、天候不順や病気の影響で*²、輸入価格はここ数年で約3倍以上に高騰しています*³。

そのことに危機感を覚えたカゴメ社員が 「オレンジを使わずにオレンジ味の再現が

できないか」という小さな実験を始めたことをきっかけに、数億通り以上ある組合せから何度も試作を経た後、約2年の歳月をかけて商品化。

【開発のポイント】

オレンジ味を再現するために、必要不可欠だったのは、“素材”と“ブレンド”の探究

目指したのは、オレンジ特有の「味の厚み」と「爽やかな甘さ」。 ベースの素材として世界中から探し出したのが、「黄にんじん」でした。通常の橙人参で出がちな「土臭さ」がなく、オレンジのような混濁感が再現できる素材です。

そこからどうやってさらにオレンジの味に近づけていくか。そのために、本物のオレンジが

持つおいしさを分析し、3つの役割（右図）に分解しました。それぞれの役割を、りんごの甘みやパインアップルのトロピカルな風味など*⁴でパズルのように補完。

緻密に計算して、オレンジのハーモニーを再現しています。

【オレンジの美味しさ 3つの役割】

*¹：出典元「農林水産省 品目毎の農林水産物への影響について」*²：出典元「2024年オレンジ果汁価格高騰とみかん果汁産業に及ぼす影響」*³：出典元「農林水産物輸出入概況」

*⁴：クエン酸・香料・ビタミンCを含む