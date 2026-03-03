【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でミア・ゴスが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

写真拡大 (全6枚)

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された 「第32回アクター賞」授賞式にて、ミア・ゴスがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C)Sophie Carre


(C)Sophie Carre

(C)Sophie Carre


(C)Sophie Carre

(C)Sophie Carre


ミア・ゴスは刺繍をあしらったバーガンディーのレイヤードチュールドレスに、シューズとファイン ジュエリーを合わせました。



(C)Getty Images

＠Dior #Dior #ディオール



【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


https://x.gd/zwHkC