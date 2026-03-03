【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でミア・ゴスが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開
2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された 「第32回アクター賞」授賞式にて、ミア・ゴスがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
ミア・ゴスは刺繍をあしらったバーガンディーのレイヤードチュールドレスに、シューズとファイン ジュエリーを合わせました。
＠Dior #Dior #ディオール
