【開催レポート】日本を代表するAIカンパニー5社が参画。東大・早慶などトップタレント100名が集結した「AI Career Summit Tokyo 2026」の成果を公開。

■ 開催概要：「トップタレント層」とAIカンパニーの密な交流

PRACAREER株式会社「AI Career Summit Tokyo 2026」開始前の様子

「未来を託せる若手に、今出会う」をコンセプトに、完全成果報酬型・審査制のトップタレント特化型新卒採用プラットフォーム「Unicorn Career」を運営するPRACAREER株式会社は、2026年2月7日（土）、NeurabitおよびSpecTechとの共催により、トップタレント層の学生に特化したキャリアイベント「AI Career Summit Tokyo 2026」を開催いたしました。

本イベントにはエクサウィザーズをはじめとする国内トップAI企業5社が出展し、当社独自の自社運営のキャリアコミュニティ、起業部をはじめとしたビジネス/テック系学生団体との直接提携によるタレントプールやダイレクトソーシングを駆使して集客した東京一科（東京大学、京都大学、一橋大学、東京科学大学）・早慶を中心とする約100名のトップタレント学生が参加。

出展企業様からは「過去最高の学生の質」との評価をいただき、トップタレント学生と密度の高い交流ができる場として高い成果を収めました。本実績を受け、本年4月および5月に同イベント（同規模想定）の開催を決定しております。

■ 開催の背景：激化する「AI人材・トップタレント」の獲得競争

昨今、あらゆる産業でAIの社会実装が進む中、企業の成長を牽引する優秀な若手人材の獲得競争はかつてなく激化しています。一方で、AIへの高い関心と実装能力を持つトップタレント層は、従来のマス向け採用手法ではアプローチが難しく、多くの企業が「質の高い母集団形成」に課題を抱えています。 こうした企業側の課題を解決すると同時に、ファーストキャリアの選択に不確実性を感じる学生に対し、AI時代の最前線を走る企業との直接対話の場を提供すべく、本イベントを企画いたしました。

■ イベント当日のプログラム：日本を代表するAI企業の経営陣・第一線のリーダーが直接登壇

当日は、出展企業とトップタレント学生が多角的な視点で「AI時代のファーストキャリア」を深掘りできるよう、3部構成でプログラムを実施いたしました。

1. 【AI Strategy Pitch】経営・事業責任者クラスによるビジョン共有株式会社エクサウィザーズ様によるピッチの様子

各社の経営陣・事業責任者が登壇し、「なぜAIでその産業課題に挑むのか」「解決した先にどんな未来を描いているのか」という経営ビジョンと事業戦略を語っていただきました。

＜ご登壇者様（順不同）＞

- 株式会社エクサウィザーズ グループ執行役員 / 株式会社ExaMD 代表取締役社長 羽間 康至 氏- 株式会社ログラス Chief Product Officer 斉藤 知明 氏- テイラー株式会社 VP of Engineering 菊池 祥平 氏- キャディ株式会社 VP of Engineering 藤倉 成太 氏- 某AIスタートアップ Product Manager2. 【The “Project” Talk】現場社員によるリアルな実体験の共有The "Project" Talk にご参加いただいた株式会社ログラス斉藤氏と株式会社エクサウィザーズ新保氏

現場でプロジェクトを牽引するエース社員・リーダー陣が登壇。「今、新卒だったらどんな基準で企業を選ぶか」「若手に任される“一大仕事”のリアル」など、キャリア形成におけるリアルな実体験や葛藤をご共有いただきました。

3. 【Casual Meetup】肩書きを越えたフラットな直接交流株式会社エクサウィザーズ様のCasual Meetupの様子株式会社ログラス様のCasual Meetupの様子テイラー株式会社様のCasual Meetupの様子キャディ株式会社様のCasual Meetupの様子

AIに関心の高いトップ学生と、各社の役員・社員が直接交流。AI時代のキャリアや仕事観について、肩書きや立場を越えて率直に語り合う白熱したネットワーキングが行われました。

■ PRACAREERの強みとイベントの成果：独自ルートによる「確実な集客力」

本イベントの最大の特徴は、1,000名以上の新卒トップタレントが登録する当社の基盤や学生団体との密な提携ネットワークに加え、独自のタレントプールに対するダイレクトソーシングにあります。

これらを駆使し、「トップタレント層」×「AIへの興味関心」という明確な軸でピンポイントなアプローチを行うことで、約100名規模の優秀な学生の確実な集客を実現しました。 実際にご出展いただいた企業様からは、以下のとおり極めて高い評価をいただいております。

■ 運営責任者からのコメント：質の高いマッチングの実現

- 「今まで出展した採用イベントの中で、最も学生の質が高かった」- 「2年生の2月というこの時期に対面で、トップタレント層を100名程集客していることに驚いた」- 「AIへの関心にとどまらず、実際にプロダクト開発やインターンの経験を持つ学生が非常に多かった」

「毎月100名を超えるトップタレント層の学生とお会いする中で、必ず問われるのが『AI時代にどのようなファーストキャリアを歩むべきか』という切実な疑問でした。

私たちが既存のありきたりな回答を提示するのではなく、AI時代の最前線を走るプレイヤーの皆様との交流を通じて、学生自身が自分の頭で考え、自分なりの正解を導き出してほしい。そのような想いから本イベントを開催いたしました。

結果として、参加学生からは平均満足度『4.6（5.0点満点）』、NPS（ネットプロモーター・スコア）『+48.7』という極めて高い評価を獲得しました。また、ご出展企業様におかれましても、トップタレント層に対する『日本を代表するAIカンパニー』としてのブランディングはもちろんのこと、直接的なコミュニケーションを通じた自社のトップタレントの母集団形成を確実に進めていただけたと実感しております」

■ 今後の展望および出展企業様の募集（4月・5月開催）

今回の成功を受け、PRACAREER株式会社では、本年4月および5月にも今回と同規模となる約100名のトップタレント学生が参加する「トップタレント×AI」をテーマとしたキャリアイベントを開催いたします。

次世代の事業成長を担う優秀な理系・AI人材へのダイレクトなアプローチや、ハイエンド層に向けた自社の認知拡大・採用ブランディングにご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 「Unicorn Career」を用いてトップタレント層を採用したい企業様の募集

完全成果報酬型・審査制のトップタレント特化型新卒採用プラットフォーム「Unicorn Career」のランディングページ

完全成果報酬型・審査制のトップタレント特化型新卒採用プラットフォーム「Unicorn Career」は、既に15社以上の企業様が、媒体掲載に限らず、トップタレントとの密度の高い接点（オンライン/対面問わず）の創出にご活用いただいております。

トップタレント層との密な接点を実現するため、そして彼ら・彼女らが真に活躍できるキャリアを実現するため、企業様側もご掲載・ご契約にあたり、審査をさせていただいております。

また、ご掲載企業様には上限がございますので、「Unicorn Career」へのご掲載およびトップタレント層との密度の高い接点にご関心のある企業様は、ぜひお早めにお問い合わせください。

