『勝利の女神：NIKKE』最新バージョン「ENTER HEAVEN」まもなく実装！残されたメッセージが導く先に、隠された真実が待つ

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、最新バージョン「ENTER HEAVEN」を2026年3月5日（木）に実装することをお知らせします。

「ENTER HEAVEN」では、新SSRニケ「E.H.」（CV：皆川純子）が登場します。中央政府は、E.H.がエンターヘブンを解散したという報告が嘘ではないかと疑い始める。

このほか、デイリー報酬として、募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる「7 Days Loginイベント：「DAYS OF REDEMPTION」なども開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。

最新バージョン「ENTER HEAVEN」と関連イベントの詳細は、公式X（旧Twitter）「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。

▼NIKKE公式X（旧Twitter）

https://x.com/NIKKE_japan

▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/

メンテナンスの予定時間：2026年3月5日（木）11:00：00～15：00：00

メンテナンス時間は、状況に応じて前後する可能性がございます。

●新キャラクター追加

▽SSRニケ「E.H.」（CV：皆川純子）

〈ニケ紹介〉

過去の罪をつぐなうエキゾチック部隊の新リーダー、SSRニケ「E.H.」が特殊募集で登場します。

＜募集期間＞

2026年3月5日（木）のメンテナンス終了後～2026年3月19日（木）4:59:59まで。

●新イベント

▽新ストーリーイベント「ENTER HEAVEN」

＜あらすじ＞

アウターリムにエンターヘブンの残党だと疑われる誰かが残したメッセージが発見された。

エンターヘブンは、すでにE.H.によって解散されたものとして知られている。

中央政府は、E.H.がエンターヘブンを解散したという報告が嘘ではないかと疑い始めるが…

＜イベント開催期間＞

2026年3月5日（木）のメンテナンス終了後～2026年3月19日（水）4:59:59まで。

▽アーカイブ「WISDOM SPRING」

＜オープン期間＞

2026年3月5日（木）のメンテナンス終了後

参加方法：「ロビー」→「前哨基地」→「コマンドセンター」→「回想」→「アーカイブ」

▽7 Days Loginイベント：DAYS OF REDEMPTION

＜イベント概要＞

イベント期間中、ゲームにログインするとデイリー報酬を最大7日分獲得できます。7日間ログインすると、募集チケット、育成素材を含むすべての報酬を獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年3月5日（木）のメンテナンス終了後～2026年3月19日（木）4:59:59まで。

▽ユニオンレイド

＜イベント概要＞

ユニオンメンバーたちと一緒にボスに挑戦してみましょう。ユニオンチップを集めると、様々な報酬と交換できます！

＜イベント開催期間＞

2026年3月6日(金)5:00:00～2026年3月12日（木）4:59:59まで。

▽協同作戦

＜イベント概要＞

5人の指揮官が協同で、ボス「ストームブリンガー」に挑戦するリアルタイム協力イベントです。

参加方法：「ロビー」→「イベント」→「協同作戦」

＜イベント開催期間＞

2026年3月13日（金）12:00:00～2026年3月15日（日）23:59:59まで

▽チャンピオンアリーナ（Betaシーズン25）

※Betaシーズン25配信開始：2026年3月12日（木）

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。