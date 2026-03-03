プルーフポイントのコラボレーション セキュリティ、AWS Security Hubの新しい拡張プランと連携

日本プルーフポイント株式会社

2026年2月26日（カリフォルニア州サニーベール） -- サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディングカンパニーであるプルーフポイント(https://www.proofpoint.com/jp)は本日、同社のProofpoint Collaboration Protectionが、Amazon Web Servicesが提供する統合セキュリティソリューションであるAWS Security Hubの拡張プランと連携したことを発表しました。これにより、お客様は、AWSを通じた一つの契約、一つの請求、統合サポート、柔軟な価格という単一ベンダーの体験のもとで、メール、メッセージング、コラボレーションツール全体にわたり、プルーフポイントの高度な脅威対策とAIイノベーションのメリットを活用できます。

AWS Security Hubの拡張プランは、AWSおよびパートナーによる厳選されたエンタープライズセキュリティソリューションを、簡素化された調達で提供し、単一ベンダーで完結する調達・サポート体験（1つの契約、1つの請求、統合サポート、柔軟な価格設定）により調達を効率化します。この拡張プランは、AWSの検知サービスの強みと、エンドポイントやアイデンティティからセキュリティ運用、人工知能に至るまでの厳選されたパートナーソリューションを統合しており、これらのソリューションにより、導入を容易にしつつ、組織全体で多層防御を実現します。

プルーフポイントのThreat Protectionグループ エグゼクティブ バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー、トム・コーン（Tom Corn）は次のように述べています。「AWS Security Hubの拡張プランは、企業に最も必要とされるもの、すなわち攻撃対象領域全体にわたる統合された検知と対応、そして大規模環境で実証されたサイバーセキュリティ対策を提供します。今回の連携により、今日の働き方に適したセキュリティのもとで、組織は人を守り、データを守り、AIのガバナンスを確立することが容易になります。私たちは複雑さを抑えながら多層防御を強化し、クラウド環境全体でお客様がセキュリティ態勢を迅速に改善し、より一貫性とレジリエンスの高い成果を実現できるよう支援します」

Proofpoint Collaboration Protectionは、メール、メッセージング、コラボレーションツールにまたがる脅威を、業務に影響を及ぼす侵害へと発展する前に阻止します。高度な攻撃者やAI生成型攻撃を防ぎつつ、スパムおよびグレイメールを直感的に管理できます。リアルタイムのユーザーコーチングにより、従業員がその場で不審なメッセージを見極めて報告できるよう支援し、セキュリティ意識を強化します。

業界有数の脅威インテリジェンス、機械学習、リレーションシップグラフ、大規模言語モデル、コンピュータービジョンを統合したNexus AI(https://www.proofpoint.com/us/platform/nexus)の脅威検知スタックにより、プルーフポイントは、フィッシング、BEC（ビジネスメール詐欺）、隠れたプロンプトインジェクションなどのAI駆動型エクスプロイト、ランサムウェア、メールボミング、コールバック型フィッシング、その他の高度なソーシャルエンジニアリング手法を含む巧妙化した脅威に対して、99.999%の有効性を実現します。 AWS Security Hubの拡張プランは、すべての商用AWSリージョンで提供を開始しています。詳細はこちら(https://aws.amazon.com/jp/security-hub/?nc=sn&loc=1)をご覧ください。

参考情報：

プルーフポイントBlog (英語): Proofpoint selected for AWS Security Hub Extended Plan: a milestone for best-of-breed cybersecurity(https://www.proofpoint.com/us/blog/corporate-news/proofpoint-selected-aws-security-hub-extended-plan-milestone-best-breed)

プルーフポイントと Amazon Web Services（日本語）：

https://www.proofpoint.com/jp/partners/aws

Proofpoint | プルーフポイントについて

プルーフポイントは、人とAIエージェントを軸としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーダーです。メール、クラウド、コラボレーションツールを通じて人・データ・AIエージェント間の連携を保護します。プルーフポイントは、フォーチュン100企業のうち80社以上、10,000社を超える大企業、そして数百万の中小企業に信頼されるパートナーとして、サイバー脅威の阻止、情報漏えい対策（DLP）、人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス構築を支援しています。プルーフポイントのコラボレーションおよびデータセキュリティプラットフォームは、あらゆる規模の組織が従業員を保護し能力を高めながら、安全かつ信頼性の高いAI導入を実現します。詳細は www.proofpoint.com/jp(https://www.proofpoint.com/jp) にてご確認ください。

Proofpoint：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)

(C) Proofpoint, Inc. Proofpointは米国およびその他の国におけるProofpoint, Inc.の登録商標または商号です。本文書に含まれるその他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。