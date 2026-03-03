【松屋】お好きな定番メニューに、プラスワン！　「定番メニューとの豚汁セット」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年3月3日（火）10時より、「定番メニューとの豚汁セット」を販売いたします。

■「今日はもう一品プラスしたいな」そんな時に。主役級の存在感。松屋の”具だくさん”豚汁！

松屋の豚汁、その一番のこだわりは何といっても圧倒的な「具だくさん」！お椀をのぞけば、甘みの溶け出した人参に、食感の良い蓮根、旨味たっぷりの豚肉とシャキシャキの青ねぎが彩りを添えます。このゴロゴロとした具材の満足感こそが、松屋が誇る一杯の証です。一口すすれば、野菜の甘みと出汁のコクが体にじんわりと染み渡ります。主役級の存在感を放つこの一杯で、心もお腹も「ほっこり」満たされるひとときを過ごしませんか？

■お得なセット割引

お好きな定番メニューとのセット購入で、さらにお得にご利用いただけます。

・定番牛めし類とセット：通常価格より30円引き

・定番丼類とセット：通常価格より50円引き

・定番定食類とセット：通常価格より70円引き

いつもの一杯に、もう一品の満足感を。

この機会にぜひご賞味ください。

商 品 名 定番牛めし類と豚汁セット 各種通常価格より30円引き

定番丼類と豚汁セット 各種通常価格より50円引き

定番定食類と豚汁セット 各種通常価格より70円引き

※朝定食・ランチセットは対象外となります。

※お持ち帰りいただけます。

※税込み価格です。

※株主優待券は、上記メニューにご利用いただけます。

発 売 日 2026年3月3日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

