povo2.0で「あと払い(ペイディ)」を初めて利用、対象トッピング購入で最大1,000円がキャッシュバックされるキャンペーンを実施

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラーは、2026年3月3日から3月31日まで、povo2.0において対象のトッピングを購入し、Paidy合同会社が提供するあと払いサービス「ペイディ」を初めてpovo2.0で利用されるお客さまに、最大1,000円のキャッシュバックキャンペーン(以下、本キャンペーン)を実施します。

本キャンペーンでは、対象の1年間トッピングを12回あと払いで購入された場合は1,000円、サブスクトッピング(30GB/5GB)をあと払いで購入された場合は最大300円をキャッシュバックします。

■キャンペーン内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/219_1_1c048837f301698bdc63ad18edc709b6.jpg?v=202603031151 ]

※キャッシュバックはお一人様1回までとさせていただきます(【特典A】【特典B】の両方の条件を満たす場合、【特典A】1,000円キャッシュバックのみ適用されます）。

※キャンペーン終了後、2026年4月30日までに特典分がキャッシュバックされる予定です。

※キャッシュバックは、ペイディの利用に応じた請求金額より差し引く方法により付与されます。

詳しくはこちら(https://paidy.com/campaign/20260303_campaign/)

■1年間トッピングご利用イメージ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/219_2_2a765268e770c75fe037e28e4111324d.jpg?v=202603031151 ]

(注1)口座振替・銀行振込のみ無料

(注2)2026年5月31日までの期間限定で販売

※12回あと払いのご利用には本人確認が必要です。本人確認の結果によっては12回あと払いをご利用いただけません。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。