集客の悩みを解決へ。電子チケットサービスteket、過去のチケット購入履歴からターゲティング可能な広告サービスを開始

株式会社teket

株式会社teket（本社：東京都中央区、代表取締役社長：島村 奨）は、電子チケット販売・管理サービス「teket」において、イベント主催者様の集客・告知を支援する広告サービス「teket広告」の提供を開始したことをお知らせいたします。

teket広告とは

「teket広告」は、累計利用者数300万人（2026年3月時点）のteketユーザーに対し、イベントの告知やプロモーションを効果的に行うための有料の集客支援サービスです。

teketを通じて蓄積された、過去のチケット購入履歴や居住地エリアなどのユーザーデータを活用することで、「イベントへの関心度が高い」セグメントに絞った広告配信が可能になります。これにより、イベント主催者様は、一般的な広告媒体では難しい「興味・関心度の高い潜在顧客」へのアプローチが可能となります。

teketのメディアとしての価値

teketは、チケット販売プラットフォームとしてだけでなく、イベントに高い関心を持つユーザーが集う「メディア」としての側面もあります。

様々なイベントを網羅

クラシック、演劇、ダンス、音楽、アートなど、16,000を超える多岐にわたるジャンルのイベント主催者様にご利用いただいています。

特徴的なユーザー属性

女性ユーザーの比率の高さ： 利用者の男女比は女性が61％、男性が39％と、特に女性層に強く支持されています。

購買力のあるコア層： 20代から50代まで幅広い年代がコア層であり、活発なイベント参加意欲を持つ層にリーチできます。

直前購入の行動特性

teketユーザーは、電子チケットならではの「直前でも買える」利便性を活かした購買行動を示します。

直前購入が約50％： イベント開催20日前～当日の期間に、全体の購入の約50％が集中します。特に開催4日前～当日でも全体の約25％を占めており、直前のプロモーションが非常に有効です。

購入のゴールデンタイム： 平日の昼（12～13時）と夜間帯（18～22時）、および週末（金・土・日）に購入が集中しており、この時間帯を狙った告知が効果的です。

teket広告のメニューとご紹介

「teket広告」では、お客様の集客ニーズに合わせて以下の3つのメニューをご用意しております。

レコメンドメール（単独掲載）

特徴

多くのteketユーザーに対してイベントを認知いただける最も効果的なメニューです。過去のチケット購入履歴や居住地エリア等の情報から、よりイベントに興味を持ってくれそうなユーザーにメールを配信いたします。1メール1イベント掲載です。

効果

teketのレコメンドメールは、平均開封率が50%近くあり、一般的なメルマガ平均より高い数値です。1イベントのみの掲載のため、ページへの流入効果も非常に高いです。

料金（税抜）

クラシックジャンル ：30,000通 / 30,000円

クラシック以外のジャンル ：20,000通 / 20,000円

レコメンドメール（まとめ掲載）

特徴

teketがピックアップする他イベントと一緒に、申し込みいただいたイベントをメールに掲載して告知します。申し込みいただいたイベントを最も目立つ最上部に掲載します。比較的低予算からご利用できます。

効果

平均開封率が50%近くあるteketのレコメンドメールを、安価な価格から利用できます。費用対効果も高いメニューです。

料金（税抜）

クラシックジャンル ：20,000通 / 20,000円

クラシック以外のジャンル ：15,000通 / 15,000円

ページ最上部バナー

特徴

teketサービスのトップページに掲載されるバナーです。1枠につき7日間の掲載です。

効果

月間平均400万PV、最低PV保証：50万PV/1枠・7日間。訪問者が必ず目にする最も視認性の高いメニューです。バナークリエイティブで、主催団体やイベントの雰囲気が最も伝わりやすいです。

料金（税抜）

50,000円（税抜） / 1枠・7日間

イベント検索画面・結果バナー

特徴

イベント検索画面とイベント検索結果に掲載されるバナーです。1枠につき7日間の掲載です。

効果

月間平均30万PV、最低PV保証：7万PV/1枠・7日間。検索画面への表示なので、イベント情報に対して積極的なユーザーに訴求可能です。

料金（税抜）

50,000円（税抜） / 1枠・7日間

ピックアップイベント

特徴

多くのユーザーが訪れるteketのトップページの最初のコンテンツ「今週話題のイベント」にPR枠として掲載されます。1枠につき2イベントが訪問ユーザーによってランダムに表示されます。5日間の掲載です。

効果

月間平均25万PV、最低PV保証：1.2万PV/1枠（2イベントがランダム表示）・5日間。イベント探索への感度の高いユーザーへの視認性が高いメニューです。安価で試しやすいため人気のメニューです。

料金（税抜）

10,000円（税抜） / 1枠・5日間

teket広告サービスの詳細・お申し込み

集客UPのための【teket広告】サービス 詳細を見る ▶︎ https://docs.teket.jp/service/teketad/

teketサービス概要

teketは、アマチュアオーケストラや劇団などの「手売り・手渡し」チケット文化における管理コストの課題解決を目的とした電子チケット販売サービスです。流通総額50億円、累計利用者数300万人を突破し、およそ16,000団体の主催者様にご利用いただいています。

主な特徴

初期費用/月額費用0円から利用可能

直感的で使いやすいUI設計

接触ゼロのQRコード電子チケット

満足度96%のカスタマーサポート

流入経路分析をはじめとした販売/顧客データ分析が可能

teketの資料

teketの特長やご利用シチュエーション、機能紹介や手数料までの基本情報をすべて網羅した資料はこちら ▶︎ https://teket.jp/static/download

teketインタビュー

- teket（テケト）開発者 株式会社NTTドコモ 島村奨 インタビュー

https://docs.teket.jp/interview/interview_shimamura_2025/

- teket（テケト）ご利用主催者様 インタビュー 一覧

https://docs.teket.jp/interview/

株式会社teketについて

会社名：株式会社teket

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9－4

代表者：代表取締役社長 島村 奨

事業内容：電子チケット販売サービス「teket」の企画・開発

サービスURL：https://teket.jp/

企業URL：https://corporate.teket.jp/