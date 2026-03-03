【健康経営セミナー】健康経営 寺子屋シリーズ 第2弾！ストレスチェックを健康経営の武器に～認定発表直後の今やるべき、既存データ活用と申請までの最短ロードマップ～2026年03月17日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナーを開催いたします。

まもなく『健康経営優良法人2026』の発表を迎えます。

申請準備に奔走されたご担当者様におかれましては、本当にお疲れ様でした。

そして速報版のフィードバックシートを見て

「次は何をすればいいのか？」「また新しい健康施策を増やさなければならないのか？」

と認定発表前からすでに頭を抱えていませんか。

実は次回の2026年10月申請に向けた戦略の鍵は、すでに社内にある「ストレスチェック」のデータにあります。

多くの企業が「実施して終わり」にしているこのデータを健康経営戦略の「アウトカム指標（生産性・活気）」として正しく位置づけるだけで、戦略の説得力は劇的に向上します。

本ウェビナーでは、住職、兼、健康経営コンサルタントが、

「フィードバックシートの正しい読み解き方と、弱点の補強術」

「ストレスチェック集団分析を、具体的な職場環境改善に繋げるロジック」

「10月の申請書提出から逆算した、無理のないロードマップの見直し」

にまつわるノウハウを伝授します。

開催概要

