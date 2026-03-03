【松屋】みなさんの新生活準備を応援！　テイクアウト限定！　お得な「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」配布開始

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年3月1日（日）より「お得なサイドメニュー無料サービス券」の配布を順次開始いたします。

本施策は、松屋フーズ創業60周年を記念し、「忙しい日常の中でも、手軽に・お得に・満足感のある食事を楽しんでいただきたい」という想いから実施する、テイクアウトやアプリを横断したお得なキャンペーンです。みなさんのこれからの新生活準備を応援します！

※沖縄県の店舗では、お新香の取り扱いはございません。

■メインメニューのお弁当1品につき、サイドメニュー1品が無料に！

お弁当をご購入いただいたお客様に、「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」を配布いたします。次回店舗をご利用の際、メインメニューのお弁当購入1品につき、サイドメニューサービス券1枚利用可能です。選べるサイドメニューは全4種類。

「おいしいだけじゃ物足りない！」選べる楽しさと満足感を、ぜひこの機会にご体験ください。

企 画 名：「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」配布！

期 間：2026年3月1日（日） ～ 順次配布開始

内 容：お持ち帰り弁当を購入されたお客様にチラシを配布

次回メインメニューのお弁当1品購入ごとに、サービス券を1枚利用可能

対象商品：ポテトサラダ、お新香、キムチ、みそ汁

対象店舗：全国の松屋

（成田空港第3ターミナル店、羽田イノベーションシティ店、高速PA・SA店舗を除く）

※サービス券をご利用の際は、商品購入後、従業員にお渡しください。

※松弁ネット・モバイルオーダー・券売機・ドライブスルー・電話予約のお弁当注文に対応可。

※各種デリバリーは対象外となっております。

※チラシは、各店舗の在庫がなくなり次第、配布終了となります。

※サービス券は、他のサービス券、優待券、お食事券、松屋定期券「MATSUYA PASS」との併用

はできません。

※沖縄県の店舗では、お新香のお取り扱いはございません。

■お得情報その１.3月も松屋の大人気メニュー「牛めし」を、思う存分に味わう

「お肉どっさり牛めし弁当」を、テイクアウト限定販売中！

松屋フーズ創業60周年を記念しまして、日ごろご愛顧いただいているお客様に、松屋の大人気メニューNo.1「牛めし」を思う存分に味わっていただける「お肉どっさり牛めし弁当」をテイクアウト限定で販売中！詳細は、松屋フーズホームページをご覧ください。

■お得情報その２.「あの味を、もう一度。」松弁ネット カムバックキャンペーン開催

松弁ネットを半年以上ご利用されていない会員様限定、お得なキャンペーンを開催いたします。「定番牛めし類」が通常価格より30円引き、「定番丼類」が通常価格より50円引き、「定番定食類」が通常価格より70円引きとなるクーポンを配布。使用期間は、2026年3月1日（日）から3月31日（火）の1カ月となります。「またお店に足を運んでいただきたい」という想いを込めたキャンペーンです。

また、2026年3月15日（日）から3月31日（火）まで、「松弁ネットポイント2.5倍キャンペーン」を開催予定です。この機会にぜひ、松屋フーズ公式アプリ「松弁ネット」をご利用ください。

■お得情報その３.松弁デビューをすると、300ポイントプレゼント！

2026年1月から2026年2月まで、松屋公式アプリ「松屋モバイルオーダー」のみをご利用の会員様限定で、「松弁デビューキャンペーン」を開催いたします。対象会員様が、期間中松弁ネットでメインメニューをご注文いただくと、松屋ポイント300ポイントをプレゼント！開催期間は、2026年3月15日（日）から3月31日（火）までです。

松弁ネットなら、事前予約で待ち時間なし・スムーズ受け取り可能。この機会にぜひお試しください。

