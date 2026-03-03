カイザーエンタープライズが京セラドーム大阪にてロゴ看板掲出を開始 ～ナイトレジャー業界No.1に向けて邁進！～
株式会社カイザーエンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：古寺 眞佐史）は、京セラドーム大阪に、2026年3月1日(日)からロゴ看板を掲出することをお知らせいたします。
株式会社カイザーエンタープライズは、関西を拠点に高級キャバクラ「UNJOUR（アンジュール）」を中心に、ラグジュアリーな空間と高水準の接客で業界内外から高い評価を受けております。
この度、2025年に東京・六本木に「アンジュール東京」を出店したことを機に、より多くの方々に「UNJOUR(アンジュール)」ブランドを知っていただくために京セラドーム大阪にロゴ看板を掲出いたします。
多くの人が来場する京セラドーム大阪で、まだアンジュールに訪れたことがない人にもカイザーエンタープライズを知ってもらえるきっかけとなることを願っています。
■京セラドーム大阪看板広告 概要
掲載期間：2026年3月1日（日）～
掲載場所：1塁側6階 階段室壁面
※掲出期間は予告なく変更する場合がございます。
■「カイザーエンタープライズ」公式SNSアカウントについて
公式SNSや各キャストのSNSも精力的に発信中。アンジュール東京公式YouTubeアカウントでは、人気インフルエンサーや著名人とのコラボも実施。今後もお客様が知りたい情報を発信してまいります。
・「アンジュール東京」公式YouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@ClubUNJOURTOKYO
・UNJOUR TOKYO（アンジュール東京）公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/unjour.tokyo/
・UNJOUR(アンジュール)北新地 公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/unjour_kitashinchi/
■企業情報
株式会社カイザーエンタープライズは、関西を拠点に高級キャバクラ「UNJOUR（アンジュール）」を中心としたナイトレジャー事業を展開する企業です。ラグジュアリーな空間と高水準の接客で業界内外から高い評価を受けており、著名人や実業家の利用も多いことで知られています。2025年には東京・六本木に「club UNJOUR TOKYO」を出店、2026年には「Baron（バロン）六本木」をオープン予定。全国展開を本格化させます。
法人名 ： 株式会社カイザーエンタープライズ
代表者 ： 代表取締役社長 古寺 眞佐史
本社所在地 ： 大阪市中央区久太郎町4丁目2番15号 星和CITYB.L.D御堂 5F
設立 ： 2012年11月8日
URL ： https://www.kaiserenterprise.co.jp/about/