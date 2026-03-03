球場で観戦できない人もみんなで楽しめる大会へ 「『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を、3月6日（金）から全国9カ所で開催

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（代表取締役社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、2026年3月に開催される「2026 World Baseball Classic(TM)」のグローバルパートナーとして、野球の感動と興奮をより多くの人々と分かち合うことを目指し、大会の全47試合を日本国内でライブ配信するNetflixとともに「『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」（以下、本イベント）を全国9カ所の商業施設で開催します。本イベントは、球場での観戦が叶わなかった方や自宅での視聴が難しい方も含め、本大会のオフィシャルグリーンティーである「お～いお茶」を片手に、日本代表の熱戦をより身近な場所で楽しんでいただくことを目的とした取組みです。4年に1度しか味わえない、世界最高峰の熱狂と感動の瞬間を、全国のショッピングセンターの大画面で共有しましょう。

世界各国の代表が激突する最高レベルの戦いを盛り上げるため、千葉県のイオンモール幕張新都心を中心に、宮城県・東京都・静岡県・愛知県・滋賀県・大阪府・広島県・鹿児島県の全国9カ所で、3月6日（金）から10日（火）の東京プールで行われる日本戦を対象に開催します。

普段のお買い物先となっているショッピングセンターで、Netflixによるライブ配信の臨場感あふれる試合を大型スクリーンで観戦しながら、本大会のオフィシャルグリーンティーである「お～いお茶」を片手に、参加者全員が一体となって応援できる特別な体験をご提供します。また、ご来場いただいた方には「お～いお茶」をデザインした特製ハリセンをお渡しし、拍手や声援を通じて会場一帯が一丸となって日本代表選手を後押しします。日常の延長線上にあるショッピングセンターが、試合当日は熱気と高揚感に包まれる“応援の場”へと変わります。

お買い物の前後に立ち寄りながら、日本代表の戦いを応援する――。全国各地のショッピングセンターから2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プールpresented by ディップを体感し、ここでしか味わえない応援体験を通じて、忘れられない大会の思い出をお楽しみください。

【イベント概要】

イベント名：『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング

実施主体：主催 伊藤園、共催 Netflix

対象試合：東京プール日本戦4試合 ※会場により対象試合は異なります

開催形式：無料開催（当日事前抽選制）

開催会場（全9会場）：

・千葉県 イオンモール幕張新都心／GRANDMALL 1F グランドコート（3月6日（金）、7日（土）開催予定）

・大阪府 セブンパーク天美／AMAMI STADIUM（3月7日（土）開催予定）

・宮城県 イオンモール仙台上杉／4F KAMISUGI ONE PARK（3月7日（土）開催予定）

・愛知県 イオンモール豊川／1F サウスコート（3月7日（土）開催予定）

・滋賀県 平和堂ビバシティ彦根店／センタープラザ（3月7日（土）開催予定）

・東京都 Shibuya Sakura Stage／404 Not Found（3月6日（金）、7日（土）、8日（日）、10日（火）開催予定）

・静岡県 新静岡セノバ／5F セノバひろば（3月7日（土）開催予定）

・広島県 LECT／1F イベントスペース（3月7日（土）開催予定）

・鹿児島県A-Z はやと店／1F イベントスペース（3月7日（土）開催予定）

※本リリースに記載の内容は発表日現在の情報に基づきます。予告なく変更となる場合があります。

※詳細内容は決定次第、適宜、発表予定。

イオンモール幕張新都心会場では、記者会見風の写真が撮れるフォトブースや応援フラッグも設置

イオンモール幕張新都心会場では、選手のように「2026 World Baseball Classic」の記者会見風の写真が撮影できるフォトブースの設置や選手への応援メッセージを書き込めるフラッグの設置など、大会の盛り上がりをより一層楽しめるコンテンツをご用意しています（3月6日（金）、7日（土）開催予定）。

【記者会見風フォトブース】

会場内に、大会の記者会見風の写真が撮影できるフォトブースを設置予定です。ぜひ試合観戦の記念として、ここでしか撮影できない選手のような思い出の一枚を残してください。

【選手への応援メッセージを書き込めるフラッグ】

ご来場いただいた方はどなたでも自由に選手への応援メッセージを書き込める大型メッセージフラッグを会場内に設置します。一人ひとりの想いが集まり、会場全体で選手を後押しするメッセージフラッグを完成させましょう。

【侍ジャパンとして出場経験のある川崎宗則氏も登場】

また本会場では、3月７日（土）の韓国戦の試合開始前には、侍ジャパンとして出場経験のある川崎宗則氏によるトークショーも開催します。日本戦の開幕となる試合前に、ご自身の思い出や試合への期待についてお話しいただき日本戦への期待を存分に盛り上げます。

日時：3月7日（土）17:00～

開催会：千葉県 イオンモール幕張新都心／GRANDMALL 1F グランドコート

ゲスト：川崎宗則氏

ワールドベースボールクラシック（World Baseball Classic）とは（※）

World Baseball Classicとは、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の公認を受け、メジャーリーグベースボール（MLB）およびMLB選手会（MLBPA）と提携して開催される国際野球大会であり、世界各国のプロ選手による代表チームが参加します。

※商標、著作権、名称、画像およびその他の専有資料は、World Baseball Classic, Inc.の許可を得て使用されています

Netflixで楽しむ「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合を3月5日より日本国内で独占生配信（アーカイブ配信あり）

世界最高峰の野球の祭典「2026 ワールドベースボールクラシック」は、世界20の国・地域が参加し、東京を含む4都市で開催されます。Netflixでは、本大会の全47試合をライブ配信いたします。スター選手たちによる熱いプレーや、国際大会ならではのドラマチックな展開を、Netflixを通じてリアルタイムでお楽しみいただけます。なお、開幕戦となる3月5日（木）正午の「オーストラリア 対 チャイニーズ・タイペイ」戦より配信を開始いたします。

【配信概要】

配信期間： 2026年3月5日（木）～3月18日（水）

視聴URL： https://www.netflix.com/WBC2026AustraliavsChineseTaipei

公式SNS：

X @netflixjpsports

Instagram @netflixjpsports

YouTube Netflix Japan