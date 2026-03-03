【Algomatic】営業AIエージェント『アポドリ』がオフラインチャネルを拡充し、ラストワンマイルの営業ソリューションを実現

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役：大野峻典、以下Algomatic）が開発・提供す営業AIエージェント『アポドリ』は、2026年3月3日、オフラインチャネルでのアプローチプランを新たに追加したことをお知らせいたします。これにより、FAXおよび手紙を活用した1to1アプローチが可能となり、オンラインとオフラインを横断するラストワンマイルの営業ソリューションを実現し、マルチチャネル型営業プラットフォームへと進化します。

■背景

企業の営業活動を取り巻く環境が変化し続ける昨今、電話自動応答システムの普及や通話スクリーニング機能の高度化により、従来のテレアポを中心とした営業手法では、担当者や決裁者への接触が年々困難となりつつあります。加えて、いわゆる“なりすまし”による特殊詐欺の増加を背景に、「知らない相手からの電話には応答しない」という行動様式が一般化しつつあります。



今後3年ほどで電話営業が実質的に機能しなくなる企業は約40万社にのぼると推計されており（※）、営業活動における最初のタッチポイントをいかに創出するかが、企業における事業成長の重要課題となっています。※Algomatic調べ



こうした環境変化を踏まえ『アポドリ』では、電話に依存しない営業手法のさらなる拡充を目的に、オフラインチャネルでのアプローチプランを追加し、手紙およびFAXでの1to1アプローチの提供を開始しました。

■アポドリの手紙およびFAXアプローチについて

『アポドリ』ではこれまで、問い合わせフォーム・メール・SNSといったテキストチャネルを活用した1to1アプローチを通じて、電話に依存しない営業活動を支援してきました。一方で、製造・建設・物流・医療などの現場主体の業界では、日常業務の多くが現場で行われるためメールを確認できる機会が限られているほか、セキュリティポリシーの観点から外部メールの受信を制限している企業も少なくありません。こうした領域では、従来のデジタルセールスは構造的に届きにくいという課題がありました。



本プランでは、物理的に担当者の手元へ届く“紙”というオフラインメディアの特性に着目。企業ごとの事業内容や想定課題を踏まえ、個社個別に最適化された1to1の文面を作成し、これまで接点を持ちづらかった層へ、確実かつ丁寧にメッセージを届けます。



オンラインとオフラインを横断し、アプローチ経路そのものを拡充し再設計することで、デジタルとアナログの溝を埋めるラストワンマイルの営業ソリューションを実現します。

Algomaticでは、引き続き『ネオセールス』シリーズとして『アポドリ』に続く新たなサービスの提供を見据えて、コンテンツ作成・提案強化・顧客フォローなどの営業プロセスを支援するとともに、日本企業の営業活動の生産性向上と売上拡大に寄与し、企業価値の向上に貢献することを目指します。

・営業AIエージェント『アポドリ』について https://apodori.ai

『アポドリ』は、営業パーソンがアポイント獲得にまつわる活動に取り組む代わりに、営業AIエージェントが各企業専属のインサイドセールス担当として、リスト作成・営業文面作成・アプローチ実行・活動管理を遂行し、顧客企業のキーパーソンとの商談を獲得・提供するサービスです。GPT・Claude・Geminiといった複数のLLM（大規模言語モデル）を活用することで、顧客や商材を分析し、まるで優秀な営業パーソンのように営業活動を行います。企業が売上を拡大するには、これまで営業パーソンの人数を増やすしか方法が無かったのに対し、営業AIエージェント『アポドリ』を導入することで、営業パーソンの採用数や頑張りに依存せず、売上拡大に取り組むことが可能となります。

・Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：大野 峻典

設 立 ：2023年4月13日

事業内容： 大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

URL：https://algomatic.jp