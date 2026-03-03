北海道初上陸！売場面積約1,500坪を誇る道内最大級の体験型店舗「スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店」を「アルペンアウトドアーズ」と併設し3月19日（木）グランドオープン

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、北海道初となるスポーツデポの旗艦店「スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店」を、「アルペンアウトドアーズ札幌月寒店」と併設し、3月19日（木）にグランドオープンします。

売場面積約1,500坪を誇る北海道エリア最大級の体験型店舗として、日常に溶け込むランニング・フィットネス・アパレルから、プロ仕様の野球・サッカー・バスケットボール等の専門競技アイテムまで、圧倒的なスケールで展開。

ランニングコーナーを始めとした各所に大型LEDビジョンを設置し、ダイナミックな映像演出と売場演出によって、単なる売場、単なる体験にとどまらず、まるでスタジアムやフィールドにいるような没入感とともに、商品を選ぶプロセスそのものをお楽しみいただける新たな感動拠点を目指します。

■北海道初となる旗艦店「スポーツデポフラッグシップストア」出店の想い

1986年のアルペン千歳店オープン以来、私たちは約40年にわたり北海道の皆様と共に歩み、スポーツ文化の発展に取り組んでまいりました。北海道スポーツ推進審議会が掲げる「スポーツの力で地域活性化」というビジョンに共鳴し、当社のパーパスである「スポーツをもっと身近に」の実現を目指しています。

本店舗は単なる「モノを買う場所」ではなく、「スポーツを始める・続けるきっかけが生まれる体験の場」として、地域のスポーツ環境をさらに豊かにすることをお約束します。

■売場紹介、五感を刺激する道内最大級の「体験型」とは

圧倒的なスケールを活かし、アイテムの真価をリアルな空間で体感できる売場です。各所の大型LEDビジョンから放たれるダイナミックな映像演出。人工芝、バスケットコートなど競技の世界観を追求した売場演出。本店舗の新しい提案はみなさまの五感を刺激し、没入感＋体験を通じてこれまでにないワクワクと発見をもたらします。

また、さらなる高みを目指す部活生のステップアップを全力サポートすべく「プレースタイル別提案型売場」をサッカー、バスケットボールコーナーで新設。「なりたいプレーヤー像」に合った最適なシューズをご提案します。

さらに、「スポーツデポ」と「アルペンアウトドアーズ」の境界を越えたシームレスな売場づくりを実現し、季節の移ろいを感じさせる演出とともに、スポーツとアウトドアが融合した新たな価値を提供します。

■【1階フロア】

ランニング、フィットネス、アウトドア、スポーツアパレルを中心に、日常をアクティブに彩るカテゴリーを集約。

1．【ランニングコーナー】 大型LEDビジョンが彩る国内最大級の聖地

（1）圧倒的な没入感と情報発信

主要ブランド売場には大型LEDビジョンを設置。迫力映像とともに、最新のテクノロジーやブランドの世界観、旬のスタイリング情報をダイナミックに発信します。

（2）プロ仕様の体験と精緻な解析

新国立競技場と同じ床材を使用した試走ゾーンと、日本シグマックス(株)製「3D足型測定器」を完備。

専任スタッフがデータ解析を行い、北海道エリア最大級を誇るホカやオンなどのラインナップから、あなただけの「運命の一足」選びをサポートします。

また、同計測器でのインソール作成やIMBOKによるシューズコーティングサービスもご提供します。

（3）ショップインショップでの圧倒的ラインナップ

ナイキ／ホカ／オン／アシックス／アディダスはショップインショップで展開、国内最大級の品揃えを誇ります。

（4）レディスファンランナー向けにクッション性に特化したシューズをご提案

各メーカーからクッション性の高いシューズを集約した売場を新設。直観的に、かつ試履きでの検討もしやすい売場をご用意しています。

2．【シューズコーナー】 シーズンとカテゴリーを紡ぐ新しいスタイル提案型売場

（1）北海道の四季とカテゴリーを超えた新しい提案

北海道特有の気候やライフスタイルの変化をきめ細やかに提案するため、従来は独立していた「スニーカー」と「アウトドアシューズ」の売場をシームレスに隣接させ、全く新しいコンセプトのコーナーを展開します。

夏のアクティビティに欠かせないサンダルから雪道でも快適な防寒シューズまで、用途や季節を横断して「今、北海道で必要な一足」を多角的に提案します。

また、シーズナリティやトレンドを落とし込んだ「Head to Toeのスタイリング提案」も新要素の一つです。

（2）デジタルサイネージを組み込んだ提案テーブルを導入

フロア内にはデジタルサイネージを設置した提案テーブルも用意し、視覚的な情報と共に日常からレジャーまで幅広いスタイルをガイドします。

■【2階フロア】

サッカー、野球、バスケットボール、ウィンタースポーツなど、競技の熱量をそのままに再現した臨場感あふれる専門売場を展開。

1．【サッカーコーナー】 全面人工芝とデジタルが融合したスタジアム空間

（1）リアルな使用感の追求

全面人工芝を敷き詰めた売場で実際のプレーシーンを鮮明にイメージしつつ、感触を確かめながらスパイクをお選びいただけます。

（2）スタジアムの臨場感を再現

壁面には帯型LEDビジョンを設置し、スタジアムさながらの熱狂と臨場感を演出。ミズノ「モレリア」をはじめとする北海道エリア最大級の品揃えとともに、次の一戦へのモチベーションを高めます。また、フットサルシューズも多数取り揃えています。

（3）３つの「武器」から選ぶ最適解\

現代サッカーに求められるスキルを3タイプに分類したプレースタイル別提案型売場を新設。プレースタイルに合った一足を導き出します。

１.TOUCH（タッチ）

ターゲット：シューズのフィット感を最優先し、繊細なトラップや正確なパスでリズムを作るプレーヤー。

提案内容：素足感覚を追求した天然皮革モデルや、吸い付くような質感を備えたスパイクを厳選。

２.CONTROL（コントロール）

ターゲット：決定的なシュートや長距離のパスなど、「キックの精度」を武器にするプレーヤー。

提案内容：ボールへのパワー伝達を助ける構造やスピンをコントロールするグリップ機能を備えたモデルを提案。

３.SPEED（スピード）

ターゲット：圧倒的な直線スピードや、狭いエリアでのクイックな動きで勝負するプレーヤー。

提案内容：爆発的な加速を生む軽量素材と地面を鋭く掴むスタッド形状を備えたスピード特化型モデルを集結。

2．【バスケットボールコーナー】バスケットコートのデザインとデジタルが融合したアリーナ空間

（1）本物を肌で感じる空間

バスケットコートを再現した床のデザインと、壁面に帯型LEDビジョンを設置し、アリーナの熱量を体感できる空間を提供します。

（2）圧巻のラインナップ

ジョーダンブランドに加え、ジャ・モラント、サブリナシグネチャーモデルなどの最新モデルが揃い、すべてのファンを魅了するスポットとなっています。

（3）ポジションを超え、「役割に最適化」した機能提案

コート上での役割で2タイプに最適化した提案型売場を新設。パフォーマンスに直結する機能性を提案します。

１.HANDLER（ハンドラー）：俊敏性×安定性

ターゲット：スピードで相手を翻弄し、急停止や急加速を繰り返すガード・プレーヤー。

提案内容：激しい緩急を支えるサイドの安定性と床を捉える高いグリップ力を重視したモデルをラインナップ。

２.WING（ウィング）：反発性 × クッション性

ターゲット：加速でディフェンスを突破し、リバウンドやジャンプショットなど空中戦に挑むプレーヤー。

提案内容：跳躍をサポートする高い反発力と着地時の衝撃を和らげる優れたクッション性を両立したモデル。

3．【野球コーナー】 大谷選手のシグネチャーアイテムなど話題の最新トレンド

（1）究極の専門性

「ゼット ダイヤモンドショップ」認定店として、プロステイタスシリーズでは他を圧倒する品揃えを実現。

（2）ファン必見の話題性

大谷翔平選手のシグネチャーアイテムやジョーダンブランドのスパイクなど、プレーヤーのみならずファンの方々も楽しめる、誰もが熱くなれる売場を展開します。

4．【ラケットスポーツコーナー】 北海道初上陸の「On」と国内屈指の専門性

（1）北海道初上陸となる「On」テニスシューズ

世界的な注目を集める「On」のテニスシューズが北海道初上陸。ヨネックスやウィルソンなど世界のトップブランドを網羅しています。

（2）ミズノ特約店「BDSS」としての専門性

バドミントンではミズノ特約店「BDSS」として、国内屈指の品揃えと専門知識でプレーヤーを強力にサポート。

5．【オフィシャルグッズコーナー】 地元プロチームを全力応援、オフィシャルグッズも堂々展開

（1）「北海道日本ハムファイターズ」「レバンガ北海道」「コンサドーレ札幌」の3チーム特設コーナーを常設

1階入口付近には「北海道日本ハムファイターズ」の大型コーナーを構え、応援グッズからレプリカユニフォームまで、ファンの情熱に応える品揃えを実現しました。「レバンガ北海道」「コンサドーレ札幌」のコーナーは2階で展開します。

■北海道をスポーツの力で元気に、特別イベント・キャンペーンを開催

プロチームへのスポンサードや大会協賛、イベント等を通じ、直接触れ合える体験や活動を推進してまいります。スポーツを通して地域の皆さまがワクワクするような特別イベント・キャンペーンを順次開催予定です。

1．【ランニングイベント・キャンペーン】

（1）神野大地さんのランニングクリニック 開催日：3月18日（水）

内覧会にて、トップアスリートから直接学べる貴重なクリニックを開催いたします。

「65BASE（代表：阿萬香織さん）」がゲストとして参加。一緒にクリニックを盛り上げます。

▼応募サイト：https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/kamino_sapporo_tsukisamu_event

（2）新作シューズ試走会 開催日：4月11日（土）／12日（日）

人気ブランド最新クッションシューズを実際にお試しいただけます。

4月11日（土）は阿萬香織さん（65BASE代表）もゲストとして参加。一緒に、楽しく新作シューズを体感いただけます。詳しい応募方法は後日、公式HPよりご案内いたします。

（3）アディダスシューズ選び相談会（ノベルティ付き） 開催日：4月18日（土）／19日（日）

アディダス専用計測器にて足型を計測し、お客様の足に最適なシューズをご提案する相談会を開催。事前にご予約いただいたお客様には「アディダスオリジナルシューレース」を、さらに商品をご購入のお客様には「アディダスオリジナルダブルウォールタンブラー」をプレゼントいたします。今からランニングを始めようか検討している方から、今お使いのシューズでお悩みの方まで、お気軽にご参加いただけます。

▼応募サイト：https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/shibaki_AD26SS

（4）アルペングループが北海道マラソン2026「オフィシャルストア」として協賛決定

今後、出走ランナーの不安を解消するイベントやランナーサポートする様々な取組みを北海道マラソンと共に実施していきます。

北海道マラソン2026

開催日：2026年8月30日（日）

主催 ：北海道マラソン2026組織委員会

北海道陸上競技協会、北海道新聞社、北海道文化放送、エフエム北海道、北海道、札幌市、北海道スポーツ協会、札幌市スポーツ協会、北海道市長会、北海道町村会、北海道商工会議所連合会、札幌商工会議所、北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道観光機構、札幌観光協会、北海道医師会、北海道救急医学会、北海道看護協会、北海道理学療法士会、NPO法人ランナーズサポート北海道

主管 ：北海道陸上競技協会、札幌陸上競技協会

▼【公式】北海道マラソン2026サイト：https://hokkaido-marathon.com/

2．【バスケットボールキャンペーン】

「レバンガ北海道」とのスポンサー契約を通じ、共にバスケットボールの魅力を多角的に発信します。

（1）観戦チケットが当たるキャンペーン

対象試合：5月3日（日）アルバルク東京戦

応募期間：3月19日（木）～4月9日（木）

対象店舗：スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店、スポーツデポ光星店、スポーツデポ大曲店、スポーツデポ宮の沢店、スポーツデポ厚別東店

（2）レバンガ北海道ホーム戦の「エスコートキッズ*」が当たるキャンペーン

対象試合：5月2日（土）アルバルク東京戦 応募期間：4月10日（金）～4月23日（木）

対象店舗：スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店、スポーツデポ光星店、スポーツデポ大曲店、スポーツデポ宮の沢店、スポーツデポ厚別東店※試合前、お子様が選手と一緒に入場できるイベントです。

3．【お子様向け応援イベント】

（1）お子様の成長を応援、足型測定＆プロテイン試飲会

開催日：5月9日（土）／10日（日）

人気ブランドアシックスと共同で、ジュニア向け足型測定イベントを開催いたします。また、NOBITAプロテイン主催のお子さま身長伸び予測とプロテイン試飲会も同時開催。運動会に向けて頑張るお子様を応援します

4．【ウィンタースポーツイベント】

（1）2026-2027 スノーボード試乗受注会

開催日：4月11日（土）～13日（月） 会場 ：札幌国際スキー場

▼応募サイトhttps://coubic.com/alpen_outdoors/1670832/book/event_type/detail?express=true

（2）2026-2027 スキー試乗受注会

開催日：4月25日（土）～27日（月） 会場 ：キロロスノーワールド

▼応募サイトhttps://coubic.com/alpen_outdoors/3222713/book/event_type/detail?express=true

■店舗情報

店舗：スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店

住所：北海道札幌市豊平区月寒中央通2丁目1-1

営業時間：10時00分～21時00分

オープン日：2026年3月19日（木）

店舗URL

スポーツデポフラッグシップ札幌月寒店 https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679

アルペンアウトドアーズ札幌月寒店 https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679_o

■株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営