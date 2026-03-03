KOLC＋、DXプランの無償ストレージを「5TB」に拡大

株式会社コルク

株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤正雄）は、BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」の「DXプラン」に付帯する無償ストレージを2TBから5TBに増量したことをお知らせいたします。竣工した案件のデジタルツインをそのまま保管し、過去案件の取り組みをいつでも参照できるアーカイブ環境を提供いたします。

変更の背景

「DXプラン」は、2024年12月に導入し、大手施工会社様を中心に多数導入頂いていますが、竣工した案件のデジタルツインをアーカイブ保存するには、2TBでは物足りない状況になりつつあります。そこで、無償ストレージ枠を「5TB」に拡張することで、デジタルツイン空間をそのまま保管し、過去案件の取り組みをいつでも参照できるアーカイブ環境をご提供いたします。さらに、5TBを超えるストレージが必要になった場合も「1TB」単位の割引料金で提供いたします。

「DXプラン」の概要

KOLC＋のフル機能を多現場導入できるプランです。統合アプリ（20現場以上）＋アップロード拡張 で「ストレージ 5TB」が付帯します。以下、最小構成のプラン内容となります。

- 3Dプラン（100人／100GB）- 統合アプリ（20 現場分）※デジタルツイン空間- アップロード拡張（50GB／ファイル）- ストレージ 5TB を無償提供- 5TBを超えるストレージ追加は割引料金で提供- 24万円／月（税別）- 初期費用なし

※ その他条件につきましてはお問い合わせ(https://kolcx.com/support/contact/)ください

料金プランの詳細は、以下のページを参照ください。

https://kolcx.com/feature/pricing/(https://kolcx.com/feature/pricing/)

導入検討やトライアルのご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://kolcx.com/support/contact/(https://kolcx.com/support/contact/)

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)