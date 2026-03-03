【柳川藩ゆかりの伝統神事】　午年 三柱神社「柳川 流鏑馬」斎行

宗教法人 三柱神社

「西国一の強者」と称された百戦錬磨の初代柳川藩主・立花宗茂公をお祀りする三柱神社（福岡県柳川市三橋町高畑323-1／宮司：立花誠太郎）は、高畑公園桜まつり実行委員会主催の奉納神事「柳川 流鏑馬」を、令和8年3月29日（日）に斎行いたします。

本年は十二支の「午（うま）」にあたり、古来より馬は、天を翔けるような躍動の姿から、飛躍を象徴するものとして尊ばれてまいりました。その午年に斎行される流鏑馬は、馬上より矢を放つ所作をもって、疫病退散・天下泰平・五穀豊穣を祈念する神事です。この度の午年の節目に奉納される「柳川 流鏑馬」が、皆さまにとって、日々の安寧へとつながりますことを心より祈念申し上げます。

柳川藩ゆかりの伝統神事

流鏑馬は、疫病退散・天下泰平・五穀豊穣を祈念して行われる日本古来の神事です。

柳川藩における流鏑馬は、嘉永2年（1849）『高畠馬場流鏑馬御興行乃図』にも記録が残っており、かつて三柱神社境内で奉納されていました。平成の御代に移り、観光協会や地元団体の協力のもと復活。

地域の歴史と誇りを未来へ繋ぐ神事として継承されています。

小笠原流宗家を招き、古式に則り奉納

本年も『小笠原流 流鏑馬』宗家 源長統氏をお招きし、三柱神社正参道に約300メートルの特設馬場を設け、古式に則った勇壮な流鏑馬を奉納いたします。疾走する馬上から放たれる矢が的を射抜く瞬間は、静寂と歓声が交差する圧巻の光景です。

当り的頒布

流鏑馬で命中した的を頒布いたします。勝負運向上、除災開運、家内安全の縁起物として毎年好評をいただいております。

柳川 流鏑馬 開催概要

日時：令和8年（2026年）3月29日（日）

場所：三柱神社参道（福岡県柳川市）主催：高畑公園桜まつり実行委員会

当日次第：

10:00 開場・受付開始（予定）

≪第一部≫

11:00 流鏑馬始祭（拝殿）

地域伝統芸能による催し 場所：三柱神社参道

11:00 沖の石太鼓／11:20 飛龍どろつくどん／11:40 宗茂公・裎千代姫パフォーマン

≪第二部≫

12:15 流鏑馬入場／12:45 流鏑馬出走／14:00 終了予定

15:00 子供向け流鏑馬体験

有料観覧席について

観覧者の皆様に快適にご覧いただくため、特典付き有料席（事前申込制）を販売いたします。

SS席（10,000円／20席）

鰻弁当・当たり的・三柱神社御朱印帳・午年限定切り絵御朱印付桟敷席

S席（8,000円／40席）

鰻弁当・当たり的・午年限定切り絵御朱印付桟敷席

A席（3,000円／100席）

午年限定切り絵御朱印付桟敷席

B席（1,000円／200席）

カメラマンエリア

三脚・脚立利用可（当日先着順）

予約申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdskxUna05_MBLtKxVdHIpnxTZeXhvTSSLqBAiLCM550HNcWw/viewform

3月20日（金）～4月16日（木） 三柱神社 桜祭りライトアップ

三柱神社では、桜の季節にあわせ境内の夜間特別開放およびライトアップを実施いたします。

春の宵、やわらかな光に照らし出される夜桜を心静かに楽しむ春のひとときをお過ごしください。

なお、境内は神様の御神域でございます。節度をもって、敬意を忘れずにお楽しみくださいますようお願い申し上げます。



期間：令和8年 3月20日（金）～4月16日（木） ※桜の開花状況により変更有

時間：18時00分～22時00分/場所：三柱神社境内

詳細：https://mihashirajinja.org/blogs/nwes/sakuramaturi

三柱神社

「西国一の強者」と称された百戦錬磨の武将 初代柳川藩主 立花宗茂公、岳父 戸次道雪公、宗茂室 裎千代姫の三神を祀ったことから、三柱神社と称します。立花宗茂公は、関ヶ原の戦いで西軍についたことから領地を追われ、一度は柳川を去ることとなりましたが、その後功績が認められこの柳川の領地に戻ることができた大名です。旧領復帰できたのは、宗茂公が唯一だったことから、「復活の神様」として必勝・成就・復活の社といったご利益を持ち、多くの方に崇敬されています。

https://mihashirajinja.org/