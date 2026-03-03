山梨県警察とAUTHENTIC JAPAN、捜索活動の協力に関する協定を締結

AUTHENTIC JAPAN株式会社

山や海での行方不明者の位置を特定する捜索サービス「ココヘリ」を運営するAUTHENTIC JAPAN株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：久我 一総 以下、当社）は、山梨県警察と山岳遭難発生時の迅速・的確な捜索活動に関する協定を締結し、2026年2月26日（木）に締結式を行いました。

近年、登山者の増加等を背景に山岳遭難の発生は全国的に高止まりしており、迅速な捜索・救助体制の重要性は一層高まっています。南アルプス山系や、秩父山系、大菩薩・道志山系、御坂山系、八ヶ岳など登山者に人気の高い山を有する山梨県内においても令和7年(2025年）中の山岳遭難は発生192件（前年比+40件）、遭難者219人（前年比+56人、死者：22人／負傷者：105人／負傷なし：91人／行方不明：1人）と、ともに過去最多となりました。

当社はこれまでも山梨県警と連携し、山岳遭難時の捜索迅速化に取り組んでまいりました。今回の協定締結により、捜索活動時における山梨県警察と当社のリアルタイムな情報共有等を通じ、山岳遭難者の早期発見・救助につながる体制構築を目指します。また、山岳救助隊の装備品としてGPS機能を搭載した「ココヘリGPS+」を提供し、捜索・救助活動による二次被害防止、隊員の方々の安全を支援します。

当社では今後も、ココヘリ等のソリューションを通じた自治体・公的機関との協力体制構築を通じ、登山者の安全確保に努めてまいります。

締結式について

締結式は2026年2月26日（木）に、山梨県防災新館にて行われました。山梨県警察本部からは生活安全部長の佐藤充様、当社からは専務取締役の八木澤 美好が出席しました。



コメント

【山梨県警察本部 生活安全部長 佐藤 充 様】

山梨県内には「富士山」、「北岳」、「間ノ岳」といった全国屈指の高山もあり登山者の方々が多数訪れています。一方、昨年の山岳遭難発生件数は過去最多を更新しました。本協定を通じて、捜索に必要な情報共有等の連携を深めることで、要救助者の早期発見・救助につながる体制を強化してまいります。

【AUTHENTIC JAPAN株式会社 専務取締役 八木澤 美好】

山岳遭難は「時間」が生存率を左右します。ココヘリは携帯電波に頼らない“直接通信”により、山域でも迅速に位置特定を行えることが特長です。山梨県警察の皆さまと連携し、捜索の迅速化と登山の安全向上に貢献してまいります。





「ココヘリ」とは

国内で唯一へリで山岳遭難者を捜索できる会員制の「民間へリ捜索サービス」です。山小屋などの民間組織による救助活動費用や公的機関の捜索打ち切り後に実施される民間の捜索費用を保険金としてお支払いする「山岳保険」に対して、「ココヘリ」は捜索サービスとして遭難者の生存率をあげることができます。

「ココヘリ」は発信機の電波とヘリ・ドローンを利用することで、従来の”目視での捜索”と比べ捜索時間を大幅に短縮し、「ここにいる」という0ｍの距離まで遭難者の位置を特定。捜索時間を長期化させないことが特徴です。

ココヘリ会員にそれぞれ専用の発信機を貸与し、会員は必ず発信機を身に着けて登山を行います。遭難事故発生時には、登山計画書にある山域をめがけてヘリを飛ばす準備を進めます。ヘリ・ドローンに受信機を搭載し、会員が身に着ける発信機と「直接通信」することで、スマートフォンが通信圏外の山域地帯でも迅速な捜索が可能となります。こうした「命を守る」ことへの高い性能が登山家に強く支持され、会員数は17万人を超えるまでに達しています。

会社概要

AUTHENTIC JAPAN株式会社

代表取締役社長：久我 一総

本社：福岡県福岡市中央区赤坂1-6-15-4F

URL：https://www.authjapan.com/

事業内容：山岳捜索サービス「ココヘリ」などの展開

代表取締役 久我 一総の略歴

1978年、福岡県福岡市生まれ。西南学院大学文学部外国語学科英語専攻卒業。2002年パナソニックシステムネットワークスに入社し、SCM部門の責任者としてイギリスの子会社へ出向。10年後に帰国し、商品企画部門へ異動。2011年にAUTHENTIC JAPANを立ち上げ、退職。現在に至る。