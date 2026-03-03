RevenueCat、AI時代のモバイルアプリ成長カンファレンス「RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026」を4月16日に東京で開催

RevenueCat, Inc.

モバイルアプリの収益化基盤を提供する RevenueCat（本社：米国サンフランシスコ、共同創業者兼CEO：Jacob Eiting）は、2026年4月16日（木）、東京・京橋のTODA HALLにて、モバイルアプリのグロースに特化したカンファレンス「RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026(https://raga.tokyo)（通称：RAGA Tokyo）」を開催します。

本イベントは、グローバルで活躍するグロース分野のプロフェッショナルによるセッション、そして日本の第一線で成長を牽引してきたエキスパートによるパネルディスカッションを通じて、グロースに取り組むマーケター、プロダクトリーダー、スタートアップ関係者が学び、議論し、交流するための1日です。

AIの進化とサブスクリプションの高度化、そしてコンサンプション（消費量課金）の台頭を背景に、モバイルアプリ市場は新たな成長局面に入っています。2025年は非ゲームアプリの支出がゲームを上回り（※1）、AIの実装で収益モデルやプロダクト設計の前提そのものを塗り替えつつあります。競争は激しくなる一方で、成長の機会は確実に広がっています。

RAGA Tokyoでは、こうした環境変化を前提に、抽象的な議論ではなく、成果に直結する具体策にフォーカスします。明日から現場で実装できる知見、意思決定の裏側、そして再現可能な成長プロセスを共有することで、日本市場での成長はもちろん、日本から世界へ展開していくための実践的なヒントを提示します。

日本で、そして世界でアプリを成長させたい方へ。RAGA Tokyoへの参加リクエストを公式サイト(https://raga.tokyo)にて受け付けています（事前登録・承認制）。

カンファレンス

グローバルトラック

経験豊富な世界のグロースリーダーと世界にチャレンジする日本の起業家（第一弾登壇者発表1）経験豊富な世界のグロースリーダーと世界にチャレンジする日本の起業家（第一弾登壇者発表2）

世界の主要アプリを成長させてきた実践者が登壇。実例をもとに、明日から試せる具体策を共有します。再現可能性にこだわった、実務者向けのセッションです。

登壇者（敬称略・順不同）Miguel Carranza（RevenueCat 共同創業者 兼 CTO）／Yan Kindyushenko（スピークジャパン 日本統括）／Tanmay Jain（ElevenLabs モバイルアプリグロース責任者）／Diego Diaz Perez（Leadtech Group CEO サブスクリプション事業）／Kenneth Schlenker（Opal 共同創業者 兼 CEO）／Peter Choi（Delightroom CEO直轄 プロダクトオーナー）／Joseph Bergman（Notion iOSソフトウェアエンジニア）／ほか

ジャパントラック

日本で成長を牽引してきたエキスパートと、これから世界に挑む起業家が登壇。立ち上げ期からスケール期まで、異なるフェーズのリアルを交差させ、売上のつくり方、ユーザー獲得の工夫、意思決定の裏側まで具体的に掘り下げます。

登壇者（敬称略・順不同）樋口浩平（株式会社ヤマップ CTO）／大村瞬也（株式会社picon CTO）／田中大樹（株式会社Pixel Tokyo CMO）／あつたゆか（株式会社すきだよ 代表取締役）／野原樹斗（株式会社fondi 代表取締役）／洪英高（Homii World CEO / Founder）／中野竜太郎（Repro株式会社 App Evangelist）／坂本翔也（株式会社Alethne 代表取締役）／ほか

RevenueCatアップデート

共同創業者兼CTOらが登壇し、プロダクトロードマップや最新事例、業界動向を共有。IAP・サブスクリプションを取り巻く変化を踏まえ、今後の方向性を示します。

プレゼンター（敬称略・順不同）坂本達夫（コミスマ株式会社 海外事業室 室長）／高橋将平（adjust株式会社 Sales Lead Japan）／山崎大志（株式会社AlphaByte 代表取締役）／市川達大（株式会社テックワールド 代表取締役社長）／上田善行（RevenueCat 日本代表）／ほか

アフターパーティー

日本を代表するヒップホップアーティスト・DJ・ダンサー

カンファレンス後は銀座のRAISEへ、日本を代表するヒップホップアーティストやDJによるライブと共に、昼の議論を夜のカルチャーへと接続します。グロースに挑む実践者たちが熱量でつながる、RAGAならではの特別な時間を創出します。

アーティスト（敬称略・順不同）Zeebra（ヒップホップ・アクティビスト／ラッパー／プロデューサー）／韻踏合組合（ヒップホップグループ）／HYPER TAMADE〈KOPERU & ISSEI〉（ラップユニット）／Charlu（ラッパー）／JOKI（DJ／ダンサー／MC）／Ken-bo（DJ）

開催概要

※1：市場調査会社Sensor Towerが2025年の年次レポート「State of Mobile」にて公表。