外来データ提出加算（充実管理加算）に対応する「外来データアシスト」サービスをローンチ、クリニックEXPO大阪に出展

コガソフトウェア株式会社

コガソフトウェア株式会社（東京都台東区、代表取締役：古賀 詳二）は、生活習慣病管理料の算定要件に包括的に対応するヘルスケアサービス『ライフケアコンパス』の新機能として、『外来データアシスト』サービスの提供を開始しました。先行提供クリニックにトライアルいただき、3月1日に正式にサービスローンチしましたのでお知らせします。

サービス概要

新サービス『外来データアシスト』は、生活習慣病管理料(I)(II)の加算である「外来データ提出加算」のデータ収集・提出までのワークフローを支援するものです。

「外来データ提出加算」は、生活習慣病患者1名あたり50点の診療報酬ですが、制度の複雑さ・データ作成の大変さから、算定している医療機関はわずか3.6%（令和7年6月 厚生労働省保険局医療課調べ）にとどまります。特に、提出対象ファイルのひとつである「外来様式1」の作成に必要なデータ項目は約70項目にのぼり、多忙なクリニックの事務スタッフがデータをすべて手入力するのは非現実的です。

コガソフトウェアはこの課題を解決するために、レセコンや電子カルテ・血液検査結果・WEB問診などの入力データをとりまとめて提出対象患者および提出データを自動判定し、外来様式1ファイルを自動生成するシステムを開発しました。

合わせて、複雑な診療報酬の制度説明や、クリニックの対応状況の診断、事務負担の少ない運用フローのご提案を実施する無料コンサルティングサービスも提供します。

「外来データ提出加算」やサービスの内容については、サービスサイト(https://lifecare-compass.com/)も合わせてご覧ください。

サービスサイトを見る :https://lifecare-compass.com/

今後の展開

生活習慣病の療養計画書に基づいた総合的な治療管理を実現するために、提出データ収集にかかるクリニックの事務負担をゼロにし、そのうえで、外来データとして定期的に記録される血圧・体重・HbA1c・LDLコレステロールなどの履歴から、『ライフケアコンパス』が具備する運動療法AI提案機能の強化を加速させます。

また、令和8年度診療報酬改定で「外来データ提出加算」は「充実管理加算」にリニューアルされる予定です。アウトカム評価が推進され、今後はデータ提出の要件化が進むものと想定します。『ライフケアコンパス』は充実管理加算の算定要件にも適切に対応し、国が要請するデータ提出クリニック数の増加に寄与します。

コガソフトウェアは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）令和6年度「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」にて、アウトカム評価に向けたPHR（パーソナル・ヘルス・レコード）アプリの研究開発を実施しました。これにより得られたエビデンスおよびフィードバックを踏まえ、EIM（Exercise Is Medicine）に則る運動療法の実践と、外来データを活用した効果の確認を通じて、社会保障給付費を適正化するモデルの社会実装に取り組んでまいります。

クリニックEXPO大阪

2026年3月10日(火)～12日(木)の3日間、インテックス大阪にて開催される「クリニックEXPO大阪（メディカルジャパン大阪 内）」に、『ライフケアコンパス』および『外来データアシスト』を出展いたします。

来場無料ですので、是非お誘い合わせのうえお立ち寄りください。

展示内容- 外来データ提出加算（充実管理加算）の取得をご支援する、『ライフケアコンパス』および『外来データアシスト』サービスをご紹介します。- 日々のデータ収集をさらに簡単にし、患者様の健康増進に役立つ、２つの新機能を発表します。- 外来データ提出に向けたご対応状況をその場で診断し、さらに無料コンサルティングのお申込も承ります。来場登録のご案内

こちらからご登録ください。(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1564016115676244-IUQ)（来場登録は無料です）

クリニックEXPO大阪 来場登録（無料） :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1564016115676244-IUQ

コガソフトウェア株式会社について

コガソフトウェア株式会社は、コンピュータシステム開発等を通じた日本国の発展並びに日本国民の福祉への寄与を経営理念とし、持続可能な社会保障の実現に取り組んでいます。ソフトウェア開発を事業の柱に据えるとともに、蓄積した技術・知識を応用することで、ヘルスケア、モビリティ領域で社会貢献事業に取り組んでいます。会社設立以来、資格取得を支援することで、全社員の技術レベルの向上に注力し、精鋭技術者集団となることを目指します。



【会社概要】

商号：コガソフトウェア株式会社

本社所在地：〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10 上野広小路会館6階

設立：2000年3月21日

代表取締役：古賀 詳⼆

事業内容：ヘルスケアサービス事業、モビリティサービス事業、ソフトウェア開発事業

URL：https://www.kogasoftware.com/



【本件に関するお問い合わせ】

コガソフトウェア株式会社 EIMサービス部 担当：藤田

Mail: helpdesk@kogasoftware.com