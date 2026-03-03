【3/17～3/19】アスエネ、東京ビッグサイトで開催される「脱炭素経営EXPO 春」に出展、サステナビリティ経営の一気通貫支援を紹介

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、3月17日（水）から19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第8回 脱炭素経営 EXPO【春】」に株式会社関電工およびDaigasエナジー株式会社と共同出展します。

当社ブースでは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」、SSBJなど高度な開示基準などに対応するコンサルティング支援、サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」をはじめとする脱炭素ソリューションを紹介します。

出展内容

当社は、企業・自治体を対象としたCO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」および、サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」をはじめとする脱炭素・サステナビリティ経営のワンストップソリューションを提供しています。「ASUENE」および「ASUENE SUPPLY CHAIN」はいずれも国内導入実績No.1*を有しており、これまで30,000社を超える企業・団体に導入されています。

当社ブースでは、「ASUENE」のUI/UXや使い勝手を体験できる、デモンストレーションの場も用意しています。また、「ASUENE」の脱炭素パートナー企業である、株式会社関電工およびDaigasエナジー株式会社を交えたセミナーを実施し、「ASUENE」の製品情報や、脱炭素のワンストップソリューションなど、脱炭素・ESG経営のヒントとなりうる情報をご紹介します。自社の脱炭素・ESG経営の対策に課題を抱える企業のみなさまはぜひお越しください。

展示会詳細

展示会名：第8回 脱炭素経営 EXPO【春】

会期：2026年3月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

小間番号：E34-1（東7-8ホール出入口付近）

共同出展：株式会社関電工、Daigasエナジー株式会社

※入場には事前登録が必要です

来場者登録フォーム（一般）：

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607306493614464-CJH

入場用バッジ登録フォーム（VIP来場者）※課長職以上の方：

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607306493314472-404

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

資本金：83億（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/

＜注釈補足＞

* Scope1-3：以下のとおり、事業者によるCO2排出量の算定・報告対象範囲を区分

Scope1：自社の事業活動において直接排出したCO2排出量

Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用により発生する間接的なCO2排出量

Scope3：上記以外の事業活動に関わる上流・下流のサプライチェーンのCO2排出量