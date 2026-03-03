折尾駅名物「かしわめし」天神・新天町に出現！

　北九州・折尾駅の名物弁当「かしわめし」を製造・販売する 株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山内 裕太）は、2026年3月11日（水）から14日（土）まで、福岡・天神の新天町商店街にある「交流文化創造拠点HiRaKu（ひらく）」にて、1日限定200食の特別実演販売イベントを開催いたします。なお、「立ち売り」スタイルでの実演販売は期間中の一部日程にて実施予定です。



本イベントでは、現在では全国的にも珍しくなった「駅ホームでの立ち売り」スタイルを、期間中の特定日に天神のド真ん中で完全再現いたします。


立ち売り実演は特別企画として実施し、それ以外の日程は通常販売形式となります。


◆ 企画の背景：天神で味わう「旅情」と「伝統」

創業以来、変わらぬ味で福岡県民に愛され続けている東筑軒の「かしわめし」。


今回は、単なるお弁当の販売ではなく、「折尾駅のホームで立ち売りから買う」という“体験”そのものをお届けしたいという想いから、新天町商店街の人々の交差点である「HiRaKu」を駅のホームに見立てて実施いたします。


◆本イベントの４つの見どころ

１. 折尾駅名物「立ち売り」パフォーマンスを再現

期間中の特定日には、東筑軒の立売販売員が制服を着用し、木製の番重（ばんじゅう／弁当箱を入れる箱）を首から下げて販売を行います。



「べんと～、べんと～、東筑軒の～」という、独特の節回しによる呼び込みは必聴。独特の仕草も必見です。


昭和レトロな旅情を誘う姿は、SNS映えも抜群です。


※立ち売りパフォーマンスの実施日は、事前に当社HP/SNS等でお知らせいたします。





　　　　　　　　　　東筑軒立売　小南


２. 聴覚で楽しむ「COMI×TEN」ラジオコラボ

会場では、地域コミュニティFM「COMI×TEN（コミてん）」で放送中の東筑軒ラジオCMをループ放送。販売員の肉声による呼び込みと、ラジオからの音声が重なり合い、活気ある「駅の臨場感」を演出します。


３.【200食限定】売り切れ御免のプレミアム販売

今回は品質と鮮度を保つため、限定200食のご用意となります。


ランチタイムのビジネスパーソンや、お買い物中の皆様へ、出来たての伝統の味をスピーディーにご提供します。


なお、立ち売り実演は特別企画として、今後も不定期での実施を


予定しております。


４. 大人気「おにから」販売

かしわおにぎり1個＋からあげ１個で200円！


折尾駅で1週間1,000個、1時間で200個売れた人気商品「おにから」を販売。


朝の通勤・通学に、昼のおともに、ちょっと小腹が空いた時に。


手軽に食べられる“東筑軒のミニ駅弁” です。




かしわめし大




かしわめし小




おにから

かしわおにぎりとからあげ２００円！




■開催概要

イベント名　　： 東筑軒「折尾駅立ち売り再現」特別販売会 in 新天町


日時　　　　　： 2026年3月11日（水）～14日（土）


　　　　　　　　　　※期間中立売が販売するのは 3/11・3/14のみとなります。


　　　　　　　　　　 9:00～17:00（※完売次第終了）


会場　　　　　 ： 新天町商店街 交流文化創造拠点「HiRaKu」店頭


　　　　　　　　　（福岡市中央区天神2丁目）


販売目標 　　　： 1日200食（完売を目指します）


販売商品　　　 ： かしわめし（大・小）


　　　　　　　　　おにから（かしわおにぎり1個＋からあげ１個）



■会社概要

商号　　： 株式会社東筑軒


代表者　： 代表取締役　山内 裕太


所在地　： 〒807-0861　福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号


事業内容： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業


URL　　： https://tochikuken.co.jp/


　　　　　　　　　　


北九州・折尾で100年以上続く、かしわめしと かしわうどんの店です。