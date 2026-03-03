折尾駅名物「かしわめし」天神・新天町に出現！
北九州・折尾駅の名物弁当「かしわめし」を製造・販売する 株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山内 裕太）は、2026年3月11日（水）から14日（土）まで、福岡・天神の新天町商店街にある「交流文化創造拠点HiRaKu（ひらく）」にて、1日限定200食の特別実演販売イベントを開催いたします。なお、「立ち売り」スタイルでの実演販売は期間中の一部日程にて実施予定です。
本イベントでは、現在では全国的にも珍しくなった「駅ホームでの立ち売り」スタイルを、期間中の特定日に天神のド真ん中で完全再現いたします。
立ち売り実演は特別企画として実施し、それ以外の日程は通常販売形式となります。
◆ 企画の背景：天神で味わう「旅情」と「伝統」
創業以来、変わらぬ味で福岡県民に愛され続けている東筑軒の「かしわめし」。
今回は、単なるお弁当の販売ではなく、「折尾駅のホームで立ち売りから買う」という“体験”そのものをお届けしたいという想いから、新天町商店街の人々の交差点である「HiRaKu」を駅のホームに見立てて実施いたします。
◆本イベントの４つの見どころ１. 折尾駅名物「立ち売り」パフォーマンスを再現
期間中の特定日には、東筑軒の立売販売員が制服を着用し、木製の番重（ばんじゅう／弁当箱を入れる箱）を首から下げて販売を行います。
「べんと～、べんと～、東筑軒の～」という、独特の節回しによる呼び込みは必聴。独特の仕草も必見です。
昭和レトロな旅情を誘う姿は、SNS映えも抜群です。
※立ち売りパフォーマンスの実施日は、事前に当社HP/SNS等でお知らせいたします。
東筑軒立売 小南
２. 聴覚で楽しむ「COMI×TEN」ラジオコラボ
会場では、地域コミュニティFM「COMI×TEN（コミてん）」で放送中の東筑軒ラジオCMをループ放送。販売員の肉声による呼び込みと、ラジオからの音声が重なり合い、活気ある「駅の臨場感」を演出します。
３.【200食限定】売り切れ御免のプレミアム販売
今回は品質と鮮度を保つため、限定200食のご用意となります。
ランチタイムのビジネスパーソンや、お買い物中の皆様へ、出来たての伝統の味をスピーディーにご提供します。
なお、立ち売り実演は特別企画として、今後も不定期での実施を
予定しております。
４. 大人気「おにから」販売
かしわおにぎり1個＋からあげ１個で200円！
折尾駅で1週間1,000個、1時間で200個売れた人気商品「おにから」を販売。
朝の通勤・通学に、昼のおともに、ちょっと小腹が空いた時に。
手軽に食べられる“東筑軒のミニ駅弁” です。
かしわめし大
かしわめし小
おにから
かしわおにぎりとからあげ２００円！
■開催概要
イベント名 ： 東筑軒「折尾駅立ち売り再現」特別販売会 in 新天町
日時 ： 2026年3月11日（水）～14日（土）
※期間中立売が販売するのは 3/11・3/14のみとなります。
9:00～17:00（※完売次第終了）
会場 ： 新天町商店街 交流文化創造拠点「HiRaKu」店頭
（福岡市中央区天神2丁目）
販売目標 ： 1日200食（完売を目指します）
販売商品 ： かしわめし（大・小）
おにから（かしわおにぎり1個＋からあげ１個）
■会社概要
商号 ： 株式会社東筑軒
代表者 ： 代表取締役 山内 裕太
所在地 ： 〒807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号
事業内容： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業
URL ： https://tochikuken.co.jp/
株式会社 東筑軒
北九州・折尾で100年以上続く、かしわめしと かしわうどんの店です。