折尾駅名物「かしわめし」天神・新天町に出現！

株式会社東筑軒

北九州・折尾駅の名物弁当「かしわめし」を製造・販売する 株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山内 裕太）は、2026年3月11日（水）から14日（土）まで、福岡・天神の新天町商店街にある「交流文化創造拠点HiRaKu（ひらく）」にて、1日限定200食の特別実演販売イベントを開催いたします。なお、「立ち売り」スタイルでの実演販売は期間中の一部日程にて実施予定です。

本イベントでは、現在では全国的にも珍しくなった「駅ホームでの立ち売り」スタイルを、期間中の特定日に天神のド真ん中で完全再現いたします。

立ち売り実演は特別企画として実施し、それ以外の日程は通常販売形式となります。

◆ 企画の背景：天神で味わう「旅情」と「伝統」

創業以来、変わらぬ味で福岡県民に愛され続けている東筑軒の「かしわめし」。

今回は、単なるお弁当の販売ではなく、「折尾駅のホームで立ち売りから買う」という“体験”そのものをお届けしたいという想いから、新天町商店街の人々の交差点である「HiRaKu」を駅のホームに見立てて実施いたします。

◆本イベントの４つの見どころ

１. 折尾駅名物「立ち売り」パフォーマンスを再現

期間中の特定日には、東筑軒の立売販売員が制服を着用し、木製の番重（ばんじゅう／弁当箱を入れる箱）を首から下げて販売を行います。

「べんと～、べんと～、東筑軒の～」という、独特の節回しによる呼び込みは必聴。独特の仕草も必見です。

昭和レトロな旅情を誘う姿は、SNS映えも抜群です。

※立ち売りパフォーマンスの実施日は、事前に当社HP/SNS等でお知らせいたします。

東筑軒立売 小南

２. 聴覚で楽しむ「COMI×TEN」ラジオコラボ

会場では、地域コミュニティFM「COMI×TEN（コミてん）」で放送中の東筑軒ラジオCMをループ放送。販売員の肉声による呼び込みと、ラジオからの音声が重なり合い、活気ある「駅の臨場感」を演出します。

３.【200食限定】売り切れ御免のプレミアム販売

今回は品質と鮮度を保つため、限定200食のご用意となります。

ランチタイムのビジネスパーソンや、お買い物中の皆様へ、出来たての伝統の味をスピーディーにご提供します。

なお、立ち売り実演は特別企画として、今後も不定期での実施を

予定しております。

４. 大人気「おにから」販売

かしわおにぎり1個＋からあげ１個で200円！

折尾駅で1週間1,000個、1時間で200個売れた人気商品「おにから」を販売。

朝の通勤・通学に、昼のおともに、ちょっと小腹が空いた時に。

手軽に食べられる“東筑軒のミニ駅弁” です。

かしわめし大

かしわめし小

おにから

かしわおにぎりとからあげ２００円！

■開催概要

イベント名 ： 東筑軒「折尾駅立ち売り再現」特別販売会 in 新天町

日時 ： 2026年3月11日（水）～14日（土）

※期間中立売が販売するのは 3/11・3/14のみとなります。

9:00～17:00（※完売次第終了）

会場 ： 新天町商店街 交流文化創造拠点「HiRaKu」店頭

（福岡市中央区天神2丁目）

販売目標 ： 1日200食（完売を目指します）

販売商品 ： かしわめし（大・小）

おにから（かしわおにぎり1個＋からあげ１個）

■会社概要

商号 ： 株式会社東筑軒

代表者 ： 代表取締役 山内 裕太

所在地 ： 〒807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号

事業内容： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業

URL ： https://tochikuken.co.jp/

株式会社 東筑軒

北九州・折尾で100年以上続く、かしわめしと かしわうどんの店です。