トーハン×テラーノベル「テラーコミックス」『マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～』3月3日よりコミックシーモアで先行配信開始

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、株式会社テラーノベルと共同で設立したコミックレーベル「テラーコミックス」において、『マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～』を刊行、3月3日よりコミックシーモアにて先行配信を開始します。また、コミカライズを記念したSNSキャンペーンも実施します。

配信作品概要

(C)甘味みつ・雪乃サト・瑠璃マリコ/Freedia・テラーノベル

タイトル：『マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～』

著者：原案 瑠璃マリコ（テラーノベル）、漫画 甘味みつ、

構成 雪乃サト

原作小説：『マウントリベンジ(https://teller.jp/se/2l71gn06z87kz-8281565538)』

内容：大手小説共有プラットフォーム「テラーノベル」で人気の小説をコミカライズ。アパレル企業で働く凪子が、同じ会社で働く夫・良輔とその不倫相手の絵里奈への復讐のため、巧妙な罠と策略で“マウントリベンジ”を仕掛けていく。ショートドラマプラットフォーム「テラードラマ」ではオリジナルドラマ(https://teller.jp/short-drama/series/3h2rntuw28zbj-8258151797)も配信中。

先行配信書店：コミックシーモア（独占先行配信）

https://www.cmoa.jp/title/351002/

先行配信期間：2026年3月3日（火）~ 6月2日（火）

※初回は第１話～第3話を同時配信、以後毎月1話ずつ

更新予定。

※先行期間中は第１話無料

※先行配信期間終了後、他の電子書籍ストアでも配信予定

『コミック「マウントリベンジ」配信記念 フォロー＆RPキャンペーン』

実施期間：2026年3月13日（金）～3月23日（月）

応募方法：

１.Xアカウント「Freediaコミック／ノベル編集部【公式】（@tohanfreedia）(https://x.com/tohanfreedia)」をフォロー

２.同アカウントが3月13日（金）18時に投稿するキャンペーン投稿をリポスト

３.#復讐拡散中 のハッシュタグをつけて投稿すると当選率UP

当選発表：キャンペーン終了後、「@tohanfreedia」からのXのダイレクトメッセージで当選者個別に連絡

賞品：「えらべるPay(R)」1,000ポイント（20名様）

テラーコミックスについて

- トーハンとテラーノベルが共同で設立したコミックレーベル。「テラーノベル」の人気作品をコミカライズし、現在8作品を電子書店・電子取次に配信中です。- 売行良好作品は単行本化や映像化も検討し、トーハンの流通網を活かした全国書店・コンビニエンスストア等への展開や、2024年からテラーノベルと取り組んでいるショートドラマ制作事業など、コンテンツの多メディア展開を視野に入れています。テラーコミックス 詳細はこちら ⇒ https://www.tohan-freedia.com/label/teller-comics/