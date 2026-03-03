オープンエイト、王子グループにおける動画活用基盤として 「Video BRAIN」の提供を開始

株式会社オープンエイト

株式会社オープンエイト（以下、オープンエイト）が提供するAIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」（ビデオブレイン）が、王子グループにおける動画活用の共通基盤として採用されました。王子グループのDX推進を担う王子ビジネスセンター株式会社が、グループ横断での活用を統括し、教育・技能伝承・業務手順の展開を加速させます。本取り組みを通じて、現場で生まれる知見をグループ全体の資産として循環させ、生産性の底上げとDXの実行力強化を目指します。

⚫︎導入の背景

王子グループでDX推進の機運が高まる中、社内教育や業務マニュアル、ナレッジ共有などの動画活用ニーズが顕在化している一方、部門や拠点単位でのサービス導入には、適正なサービス選定や運用の標準化、そしてセキュリティ統制などがハードルとなる可能性がありました。

そこで、王子ビジネスセンターがハブとなり、コストの最適化や運用標準化に加え、セキュリティ面での統合管理を担い、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」をグループの動画活用基盤として導入することとなりました。

グループ内の業務端末（標準スペックのPC）で利用できること、また、動画編集の専門知識を持たずともテンプレートの活用により誰でも簡単に短時間でマニュアル動画や従業員教育教材動画を作成できる点が導入における決め手となっています。

さらに、ユーザーの一元管理、シングルサインオン、監査ログ取得に対応する管理者向け機能を活用することで、300社以上のグループ会社と約4万人の従業員を抱える王子グループにおいても、適切なセキュリティマネジメントを実現します。

⚫︎期待される効果「動画により、伝達の質と理解度を高め、現場展開を加速」

⚫︎王子ビジネスセンター ソリューション事業本部 デジタル推進部 部長 安江真人氏コメント

- 教育や引き継ぎの属人化解消ベテラン従業員の業務ノウハウが属人化し、異動に伴う引き継ぎが担当者同士の口頭での伝達に頼っていた部分を、マニュアル動画の整備により改善します。- 教育標準化と立ち上がりの早期化／OJT工数の軽減現場OJTにおける教育方法のばらつきを教材の動画化で解決し、新規メンバーの早期立ち上がりを支援するとともに、教育担当者の工数軽減を図ります。- 安全水準の更なる引き上げヒヤリハット等の安全講習を動画教材として整備し、現場での視聴を徹底することにより安全水準のより一層の引き上げを目指します。- 製品・サービス説明動画による商談機会の価値向上営業職メンバーにおける製品・サービス理解を深めるとともに、事前に動画を顧客へ共有することで、商談の場を具体的な提案と議論へシフトでき、成約率の向上につなげていきます。- 従業員エンゲージメント向上と企業ブランディングへの貢献グループ企業および各拠点での活動を動画コンテンツとして発信することで、理解と共感を醸成し、また、企業ブランディングへ貢献します。

動画は、業務を前に進めるための実行資産であると考えています。グループにおけるDX推進の役割を担う王子ビジネスセンターがハブとなり、グループ共通基盤として動画活用を標準化することで、教育・技能伝承・業務手順の展開を高速化し、生産性を底上げしてまいります。

また、単なるツール導入にとどめず、運用ルールや権限設計、セキュリティとガバナンスを整備したうえで、現場が “安全に・継続的に” 活用できる環境を整えることを重視します。あわせて、活用状況や効果を可視化し、改善サイクルを回すことで、各拠点・各部門での定着を後押ししていきます。今後は各拠点で生まれる動画をグループ資産へと昇華させ、ノウハウの共有、テンプレート化、好事例の横展開を通じて再現性ある展開モデルを確立し、王子グループ全体のDXを加速していきます。

⚫︎オープンエイト 会社概要

オープンエイトは、エンタープライズ向け生成AI技術を活用したDX事業を展開するAIソリューションカンパニーです。

AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」や、AIナレッジマネジメント「Open BRAIN」などで構成される「OPEN8 Platform」の提供を通じて、企業における情報の「質」の高度化と、情報の「流通」の高度化をワンストップで支援しています。

日経225に採択されている大手企業を中心とし、累計約1,000社の企業が、OPEN8 Platformの活用を通じて人材開発や業務標準化、社員エンゲージメントの向上、効果的な新卒採用などを実現しています。

株式会社オープンエイト

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 高松雄康

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 WeWork日比谷パークフロント

設立：2015年4月10日

事業内容：エンタープライズ向け生成AI技術を活用したDX事業

https://open8.com/