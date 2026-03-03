【SwitchBot】本日より「新生活セール」がAmazon・公式サイト・楽天で順次開始！最大67,420円OFFで新生活の防犯・掃除・快適を一新！

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、本日2026年3月3日（火）より、Amazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天公式ストアにおいて、春の「新生活セール」を順次開催いたします。進学・就職・引っ越しなどで生活環境が変わる季節に向けて、「手のひら静脈認証」搭載の最新スマートロックをはじめ、防犯・見守り、掃除、空気環境、節電・スマートホーム化、空間演出まで、新生活の安心と快適を支える製品をラインアップ。期間中、対象製品を最大67,420円OFFの特別価格で提供します。

【セール概要】

Amazon公式ストア

・開催期間：3月3日(火)～3月9日(月)

・セール会場：https://switchbot.vip/4rIxu6a

SwitchBot公式サイト

・開催期間：3月3日(火)～3月13日(金)

・セール会場：https://switchbot.vip/4tuX4gO

楽天公式ストア

・開催期間：3月4日(水)20:00～3月11日(水) 1:59

・セール会場：https://switchbot.vip/4toOpwh

【セール価格】（一部抜粋）

【ホームセキュリティ】「防犯が心配」な新生活に

オートロックのない物件への引っ越しや、初めての一人暮らしでも。最新のスマート防犯で、防犯と快適さをアップデート！スマホひとつで施錠状態を確認したり、不在時の置き配や来訪者もリアルタイムでチェック。さらにカメラを活用した遠隔見守りなど、新生活の安心をSwitchBotがお手伝いします。

ロックUltra 顔認証パッドProセット

通常価格：\37,980 → セール価格：\32,283（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3MxWvCe

顔認証・指紋・パスワード・交通系ICカードでの解錠に加え、「手のひら静脈認証」を新たに搭載。テープでドアに貼り付けるだけの簡単設置で、最新の生体認証セキュリティとスマートロックの利便性を手軽に導入いただけます。

テレビドアホン

通常価格：\18,980 → セール価格：\15,980（16%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4apSVSq

外出先でもスマホでインターホンの応対が可能。置き配指定や、不審な訪問者への対応もスマートに。300万画素(※)・165°超広角カメラとカラーナイトビジョンで、玄関回りの防犯カメラとしても活躍します。

※300万画素はスマホで映像を確認した場合の画質

見守りカメラPlus 3MP

通常価格：\3,980 → セール価格：\2,980（25%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3ZuJzjA

300万画素の高画質で、留守中のペットや部屋の様子を鮮明に確認。双方向音声会話も可能なため、離れた場所から家族やペットに声をかけることも。

【お掃除ロボット】家事時間を「自分時間」に

新しい仕事や学校で、帰宅後はヘトヘト……。そんな時、床にホコリ一つない状態がキープされていたら最高だと思いませんか？毎日の掃除はロボットに任せ、1日数十分の自由時間を自分にプレゼント。

ロボット掃除機K11+ ホワイト／ブラック

通常価格：\59,800 → セール価格：\39,800（33%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4bKcYxv

コンパクトシリーズの最新モデル。日本の住環境に最適なコンパクトボディはそのままに、吸引力（6000pa）と走行性能（LiDAR）を進化させました。木目調パネル×ホワイトとブラックの2色展開で、インテリアになじむデザイン。

お掃除ロボットS20

通常価格：\91,800 → セール価格：\52,980（42%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4bIm6md

「吸引・水拭き・自動ゴミ収集」の全てを叶える高コスパモデル。強力な吸引力に加え、モップを洗いながら拭く「RinseSync(TM)」技術を搭載し、汚れを広げずに床をピカピカに磨き上げます。

【空気環境・ウェルネス】コンディションを整える

春は花粉に加え、気温や環境の変化で体調を崩しやすい時期でもあります。部屋の空気を可視化し、適切な湿度と清潔な空気を保つことは、日中の集中力や夜の睡眠の質に直結します。快適な新生活のスタート、空気管理から始めてみましょう。

空気清浄機Table

・ホワイト

通常価格：\29,800 → セール価格：\18,980（36%OFF）

・ウォールナット／ナチュラル

通常価格：\32,800 → セール価格：\24,600（25%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rGVuXg

サイドテーブル、ワイヤレス充電器、空気清浄機、ムードライトの4役を1台で。花粉やホコリが気になる春先、ぜひ取り入れていただきたいアイテムです。

気化式加湿器

通常価格：\19,800 → セール価格：\14,850（25%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3OBVNEA

適切な湿度を保ち、花粉の飛散防止や喉のケアに。7つの抗菌技術で雑菌繁殖を防ぎ、丸洗いも可能。

CO2センサー（温湿度計）

通常価格：\7,980 → セール価格：\6,380（20%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/3OjCXSy

部屋の空気を可視化。CO2濃度が上がるとスマホへ通知。花粉の時期に窓を開けるタイミングを最小限にしつつ、最適な換気を促します。

【スマートホーム化・節電】今ある家電を「後付け」で進化

今あるエアコンや照明、さらには備え付けのスイッチまで、「後付け」するだけで、魔法のように声やスマホで操作可能に。「消し忘れた！」という電気代の無駄もスマートにカット。朝、カーテンが自動で開いて太陽の光で目覚める。外出先からエアコンをつけておき、快適な部屋に帰る。そんな「未来の日常」を数千円から手に入れられます。

ハブ3

通常価格：\14,980 → セール価格：\11,980（20%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4l88tzl

家中のリモコンを集約。赤外線家電、SwitchBotデバイス、Fire TV、他社Matterデバイスまで1台でコントロール可能。ダイヤル＆ボタン操作とディスプレイ表示で、どなたにでも優しい直感的な操作性を備えました。

ハブ2

通常価格：\9,980 → セール価格：\7,880（21%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4l88tzl

温湿度表示＆スマートボタン搭載で、家電やSwitchBot製品の遠隔操作・連携可能。Matter対応で、ホームアプリやSiriからもシームレスに操作できます。

カーテン3（U型レール）

通常価格：\8,980 → セール価格：\7,633（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/4rGEjVT

設定した時間にカーテンを自動開閉。春の柔らかな朝日を浴びて目覚めることで、新生活で崩れがちな体内時計を自然に整えます。

ボット

通常価格：\4,980 → セール価格：\3,900（22%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/4rN7wyI

壁のスイッチや給湯器のボタンなど、物理的なスイッチを「代わりに押してくれる」指ロボット。オートロックのないマンションのインターホン解錠や、朝のコーヒーメーカーの起動など、新生活の「ちょっとした手間」を自動化します。

【空間デザイン】「自分らしさ」を彩る

新生活、せっかくだからインテリアにもこだわりたいですよね。部屋の雰囲気は、照明一つでも変えることができます。物理的な模様替えは大変ですが、光とデジタルアートなら手軽。自分だけのこだわり空間が、毎日のモチベーションを高めてくれます。

AIアートキャンバス 7.3インチ

通常価格：\24,800 → セール価格：\21,080（15%OFF）

Amazon公式ストアでチェック： https://switchbot.vip/46DjjXV

「E Ink Spectra(TM) 6」搭載のフルカラー電子ペーパーが、紙のような質感と自然な発色で、アートを表示。どんな部屋でも、置くだけで一気に「自分らしさ」溢れる空間に。

RGBICフロアライト / テープライト

RGBICフロアライト 通常価格：\8,980 → セール価格：\7,480（17%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3OjUFW1

RGBICテープライト 通常価格：\5,980 → セール価格：\4,620（23%OFF）

Amazon公式ストアでチェック：https://switchbot.vip/3OjUFW1

1,600万色の色彩で、気分に合わせて部屋の雰囲気を一変。帰宅後のリラックスタイムを「春色」に演出するなど、間接照明で上質な暮らしをデザインします。

※表示の価格は全て税込価格。

※割引率は四捨五入で計算。

※商品の在庫状況により、記載期間よりも早く終了する場合がございます。

※AmazonAmazon .com, Incおよびその関連会社の商標または登録商標です。

※本価格表はAmazon公式ストア掲載情報を基に作成しています。他のSwitchBot公式ストアでは、価格や各種条件が異なる場合があります。

【新生活セール限定！お得なキャンペーン実施中】

新生活セール期間中、各ショップ限定の特典も同時開催。セール価格に加えて、ポイント還元やプレゼントでさらにお得にお買い求めいただけます。

Amazon公式ストア

家電操作が「声」だけで完結。スマートホームデビューに最適なセットが新生活セールだけの特別価格に。

- Amazon Echoシリーズ お買い得セット- - ハブミニ（matter対応）限定版 ＋ Echo Show 5（第3世代) セット通常価格：19,160円 → セール価格：8,714円（55% OFF）- 空気清浄機の購入で、交換用フィルター（2,680円相当）をプレゼント

Amazon公式ストア

・開催期間：3月3日(火)～3月9日(月)

・セール会場：https://switchbot.vip/4rIxu6a

SwitchBot公式サイト

- ポイント獲得：新規会員登録（10pt）／サイト訪問（10pt）／メルマガ購読（10pt）- クーポン交換：10pt→3%OFF、30pt→5%OFF（セール価格からさらに値引き）- 対象製品購入でアクセサリープレゼント（2,000～3,000円相当）- - ロボット掃除機：交換用紙パック- - 気化式加湿器：抗菌アタッチメント- - 空気清浄機：交換用フィルター- - 顔認証／指紋認証パッドを含むセット：SwitchBotカード

SwitchBot公式サイト

・開催期間：3月3日(火)～3月13日(金)

・セール会場：https://switchbot.vip/4tuX4gO

楽天市場SwitchBot公式店

- 総額300万ポイント山分け： お気に入り登録＆エントリーでポイント山分けチャンス- 5と0のつく日：ポイント2倍- 全額キャッシュバック：抽選で3名様に全額キャッシュバックのチャンス- 対象製品購入でプレゼント（980～2,980円相当）- - ロボット掃除機K11+：サイドブラシ- - 気化式加湿器：抗菌アタッチメント- - 空気清浄機：交換用フィルター- - ロックUltraシリーズ・テレビドアホン：防犯ブザー

楽天公式ストア

・開催期間：3月4日(水)20:00～3月11日(水) 1:59

・セール会場：https://switchbot.vip/4toOpwh

SNS（X／Instagram）

3/2（月）まで、フォロー＆いいねで合計12名様にプレゼント企画を実施中！

- A賞（1名）：ロボット掃除機 K11+（2色から選択）- B賞（1名）：AIアートキャンバス 7.3インチ- C賞（1名）：ハブ3- D賞（3名）：Amazonギフト券 1,000円分

さらに、「#新生活にはSwitchBot」をつけてSwitchBot製品の写真・動画を投稿すると当選確率UP

X：https://x.com/SwitchBotJapan/status/2026220555465265517

Instagram：https://www.instagram.com/p/DVIoX4lmrjL/

※特典は数量限定のため、予定より早く終了となる場合があります。

※キャンペーン内容は各ショップの条件・在庫状況により変更となる場合があります。

※エントリーや別途応募が必要なキャンペーンもございます。詳細は各ショップのキャンペーン情報をご確認ください。

