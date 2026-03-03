【資金調達＆ファン獲得を支援】 株式会社株式会社みらい人財研究所とパートナー契約を締結

ミュージックセキュリティーズ株式会社

1.提携内容

本提携により、当社は、社会保険労務士法人みらいパートナーズグループの株式会社みらい人財研究所の事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、第二種金融商品取引業者として、匿名組合契約を活用した金融サービスを提供します。

クライアント企業は、当社サービスを活用することで、株式発行を伴わずに資金を調達すると同時に、支援者（ファン）と共に事業成長を目指すことが可能となります。

2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「後継者課題」・「販路拡大」・「資金繰り」・「設備投資」等の様々な経営課題を抱える中、金融機関からの融資や株式発行による資金調達に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

当社サービスは、単なる資金調達手段ではなく、支援者（ファン）との直接的なつながりを生み出し、クライアント企業の成長目標を支援者と共有しながら、ともに事業成長を図る仕組みが特徴です。

クライアント企業は、当社サービスを活用することで、新たな資金調達スキームによる長期的な事業成長を目指すことが可能となります。

3. 株式会社みらい人財研究所（社会保険労務士法人みらいパートナーズグループ）について

「顧問契約締結企業350社超の実績を持つ社会保険労務士法人グループ」



会社名 株式会社みらい人財研究所（URL：https://mirai-ptns.jp/）

代表者 代表取締役 三浦 修

本社所在地 熊本県熊本市南区平田二丁目１６番３０号

グループ事業内容

・顧問契約

人事・労務管理体制の構築支援・相談

労働・社会保険諸法令に基づく手続き代行

給与計算代行、行政機関対応

・人事労務コンサルティング

就業規則・諸規定作成・見直し

助成金の申請、定期労務監査

人事労務に関するクラウドシステムの導入（DX支援）

募集採用支援/教育研修、講演

許認可申請

年金相談・裁定請求 等



グループ会社等

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

株式会社リンク＆サポート

一般社団法人医療介護経営研究会

以上

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ広報

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会