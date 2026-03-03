【あなたの推しはどれ？】#アパガードクリスタル歯ブラシ推し色グランプリを決めるキャンペーンを開催！― 春のリニューアル記念！2026年3月1日(日)～5月18日(月)まで ―

株式会社サンギ

株式会社サンギ（本社：東京都中央区築地、代表取締役社長：ロズリン・ヘイマン）が展開する、美白高機能歯みがき売上No.1*シリーズ「アパガード」の「アパガードクリスタル歯ブラシ」が今春リニューアルしたことを記念して、“あなたの推しはどれ？#アパガードクリスタル歯ブラシ 推し色グランプリ”キャンペーンを2026年3月1日(日)～5月18日(月)にて開催いたします。

キャンペーンサイトはこちら :https://apagardpre.com/

美白歯みがき「アパガード」ブランドが展開する「アパガードクリスタル歯ブラシ」は、毎日のブラッシングを“気持ち華やぐ”をコンセプトに、透明感あふれるクリスタルデザインと機能性を兼ね備えた人気アイテムです。カラーは、チェリーピンク／アクアマリン／ピーチオレンジ／ナイトバイオレットの全4色。この中からあなたの“推し色”を選んで投票いただいた方の中から抽選で100名様に、お好きな色の「アパガードクリスタル歯ブラシ」と「アパガードセレナ（53g）」、さらに「えらべるPay(R)」（3,000ポイント）をセットでプレゼントいたします。

その日の気分や、自分の好きな色で。友人やパートナーとお揃いで。推しのメンバーカラーで。

毎日手にする歯ブラシだからこそ、“好き”という気持ちを大切に選んでいただきたいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。なお、抽選に外れた方にも、応募者全員へ「アパガードMプラス」2gサンプルが当たります。

笑顔の口元からのぞく美しい歯は、あなたの魅力をさらに引き立たせるはず。アパガードが考える「白い歯」とは、健康で美しく輝く歯。アパガードはこれからも、毎日のオーラルケアを通じて、一人ひとりの美しさと前向きな気持ちを支えてまいります。

キャンペーン概要

商品特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_1_81b68b3a58e9f1497a64dd91499a8638.jpg?v=202603031151 ]キャンペーンサイトはこちら :https://apagardpre.com/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UljUhFqf77g ]

アパガードブランド

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_2_d61627253176aed1a756a97c013fc5f7.jpg?v=202603031151 ]

アパガードでは、 “いつだって輝く笑顔が歯が命”というブランドメッセージを掲げ、スキンケアやヘアケアをするように、オーラルケアも歯を美しく健康に保つ“美容”の一部と捉えています。顔やスタイルといった外見だけではなく、生き方や考え方、内面からあふれてくる魅力が本当の“美しさ” です。自然に自分らしく生きていること、その魅力は“笑顔” にあらわれます。口元から、ちらりと見える白い歯。アパガードは歯本来の健康的な白さに導くことで、あなたの笑顔をさらに引き立てます。退屈になりがちなブラッシングタイムに、彩りを添えるオーラルケアブランドです。

アパガード商品ラインアップ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_3_444c5ece2a10230df084a2f27cc038c9.jpg?v=202603031151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_4_7d422fca90f09a8bb37e8fd496f8159b.jpg?v=202603031151 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_5_11b410fac281b90366e045b16b6079ac.jpg?v=202603031151 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_6_ad06c186b28120d77737bb5c26229da7.jpg?v=202603031151 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_7_d5e5b5d436b39ccf3fce2c8a4a542b11.jpg?v=202603031151 ][表8: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_8_24ad8c0578d0466969ab737fb1847708.jpg?v=202603031151 ][表9: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_9_c9168f93811099103238ea519fe40007.jpg?v=202603031151 ][表10: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/199_10_38957a918cc5009090ef1a9a3beecfa6.jpg?v=202603031151 ]

●すべて医薬部外品／薬用歯みがき（アパガードディープケアのみ薬用液体歯みがき）

●アパガードシリーズは、全国のドラッグストア・スーパー・ホームセンター・バラエティショップ・サンギ公式通販「SANGI SHOP」(https://www.sangishop.jp/) などでお買い求めいただけます。（一部取り扱いがない場合もございます）

サンギ開発のむし歯予防成分「薬用ハイドロキシアパタイト」配合

アパガードブランドサイト :https://www.apagard.com/アパガード公式Instagram :https://www.instagram.com/apagard_officialアパガード公式X :https://x.com/apagard_pr

歯や骨の主成分ハイドロキシアパタイトをナノ粒子のスケールで応用し、サンギが開発した独自の薬用成分。

アパガードなど、サンギの自社ブランド商品とOEM商品にのみ配合されている成分です。この「薬用ハイドロキシアパタイト」は、基剤・研磨剤・清掃剤として配合されている一般のハイドロキシアパタイトとは異なり、歯のエナメル質へ直接働きかけ、3つの作用でむし歯を予防します。

株式会社サンギ

薬用ハイドロキシアパタイトとは :https://www.sangi-co.com/mechanism/index.html[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BBlTF-eWHPI ]

1974年に創業し、2024年で50周年を迎えた。1980年代にハイドロキシアパタイト配合の歯みがき剤を開発し、1993年に世界で初めてエナメル質修復作用*3によりむし歯を予防する「薬用ハイドロキシアパタイト」を配合した歯みがき剤が誕生。1980年「アパデント」、1985年「アパガード」発売、1995年「芸能人は歯が命」のテレビCM放映開始。2011年以降、ロシアやカナダ、中国、EU他28ヶ国に輸出やOEMなどを行う。2018年にはスキンケア商品「HAP+R」（ハップアール）発売。社名は、孟子が唱えた三儀（天の時、地の利、人の和）に由来。

株式会社サンギ公式サイト :https://www.sangi-co.com/[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=I2OlGmAB6Do ]

