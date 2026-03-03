AI実装が進まない企業へ──AICX協会、実行力を高める伴走型支援「AI戦略ブースター」を開始

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium、東京都新宿区、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下AICX協会）は、企業のAI戦略実行を現場レベルで支援する伴走プログラム「AI戦略ブースター」の提供を本日より開始します。

以下の実務知見を集約し、机上の戦略を「現場が動く戦略」へと変換することをコンセプトとした本プログラムは、初回セッション（30分・完全無料）からスタートします。

- 法人会員 306名- 個人会員 1,674名- カンファレンス参加者数 12,857名

■ 背景・課題認識

生成AIの企業活用が進む一方で、成果創出には大きな差が生じています。PwC Japanグループが公開した「生成AIに関する実態調査2025春(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2025.html)」では、「期待を上回る効果」を実感している企業は13%にとどまると報告されています。

AICX協会がこれまで多くの企業とともにAI実装を推進してきた中で、共通して見られる課題があります。

- AIツールの導入・研修を実施しているが、現場がAIを活用してくれない- ガイドラインはあるが、現場は「使っていいか分からない」状態にある- トップからの号令がなく、業務変革の意思決定が進まない- 部門間のデータ共有が進まず、AI活用の基盤が整備されていない- AI人材の育成・配置・評価の基準が定まっていない

これらの根本原因は「意思決定・評価・ルールが変わっていないこと」にあります。AI戦略ブースターは、この構造的課題を整理し、実行可能な変革計画へと転換する支援を行います。

■ 「AI戦略ブースター」サービス概要

AI戦略ブースターは、企業のAI経営を「全社生産性向上」にとどめず、「現場がAI前提で業務を再設計できる体制構築」まで引き上げることを目的とした伴走プログラムです。防衛・医療・製造・人事など多様な領域でのAI実装経験を持つAICX協会の専門家チームが、ベンダーニュートラルな立場で最適な戦略を提案します。

初回無料セッション（30分・オンライン）の内容

・貴社の現在地を確認

※AI活用の成熟度・課題の棚卸し

・戦略と現場のギャップを特定

・あるべき姿の設定

・最初の90日で決めることの整理

セッション後には「ネクストステップレポート」を後日提供します。

提供メニュー（全8カテゴリ）

■ AI戦略ブースターの4つの特徴

業界・職種を横断した豊富な実績と知見

- AIDXグランドデザインプログラム- AI活用マッピング伴走- AI人材育成・組織構築デザイン- ガイドライン策定- AI新規事業プランニング支援- AIプロジェクト伴走・技術顧問- AIソリューション開発・実装支援- データ基盤・ガバナンス設計支援

防衛・医療・人事・製造など多様な領域でのAI実装経験を蓄積。分野横断の視点で、業界特有の課題に対応します。

一社では見えない横断的な視点

他社の成功・失敗パターンを体系化し、自社に最適な戦略設計を実現します。

経営・現場・技術をつなぐ対話の場

委員会活動を通じた実践的なコミュニティにより、現場の声を戦略に反映させます。

ベンダーニュートラルな立場

特定ツールへの依存ゼロ。貴社の課題と体制に最適なアプローチを提案します。

■ 主な実績

防衛装備庁：社会シミュレーションプロジェクト

防衛省防衛装備庁からの委託を受け、AIエージェントを活用した社会シミュレーション研究を推進。数理・ヒューマン行動科学を基盤とした合意形成・意思決定支援技術の研究開発プロジェクトの伴走を行いました。

ドクターズ：Healthcare ONE(TM) / AICX PROJECTS

700名超のエキスパート医師ネットワークを擁するドクターズ株式会社と連携し、医療ヘルスケアAIの社会実装を目的とした共創プロジェクトを始動。「AI Connected Care」の実現に向けたAIエージェント設計、ガバナンス・倫理設計を担っています。

■ AIエージェント実装人材資格について

弊協会では、AIエージェントの企業実装に特化した人材資格制度を発表しました。実施したアンケート（N＝241）では、97.5%がAIエージェント活用スキルを「非常に重要・重要」と回答。98.9%が資格制度を何らかの形で活用したいと回答するなど、実装人材育成への高いニーズが確認されました。

【試験スケジュール】

- 2026年2月13日：ウェイティングリスト登録受付開始（公式テキスト先行提供）- 2026年3月上旬：試験詳細公開- 2026年6月中旬：「AIエージェント・ストラテジスト」第1回試験実施（オンライン形式）ウェイティングリスト登録はこちら :https://forms.gle/bLqGJVnP5Z4TDMCU8

資格制度の詳細については、下記プレスリリースをご参照ください。

AICX協会、国内初となるAIエージェント実装人材の資格制度を創設｜設計と実装を分離した人材基準を提示(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000155740.html)

■ お問い合わせ

一般社団法人AICX協会 AIエージェント資格担当

support@aicx.jp

■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp