【bb.q オリーブチキン】季節ごとに選び抜かれた一杯を。bb.qプレミアムドリンクシリーズ始動！第一弾は「プレミアムストロベリーラッシー」580円（税込）

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、bb.qオリーブチキンカフェは、季節ごとに選び抜かれた一杯を届ける「bb.qプレミアムドリンクシリーズ」を始動いたします。これまでシーズンごとに2～3種類展開していた季節の限定ドリンクを見直し、今後は“その季節を代表する一杯”に開発を集中。より完成度の高いプレミアムなドリンクを提供してまいります。そのシリーズ第一弾として「プレミアムストロベリーラッシー」（580円税込）を、3月5日（木）より販売開始いたします。

【季節を代表する一杯へ。プレミアムシリーズの挑戦】

bb.qプレミアムドリンクシリーズ第一弾「プレミアムストロベリーラッシー」

「bb.qプレミアムドリンクシリーズ」は、その季節を象徴する一杯を届けることを目的に立ち上げた新シリーズです。

これまでbb.qオリーブチキンカフェでは、季節限定ドリンクを2～3種類展開してきました。しかし今回、開発方針を見直し、今後は1シーズンにつき1商品に集中。素材選びから味の設計、ビジュアルの完成度まで徹底的に磨き上げることで、“主役になれる一杯”を提供してまいります。

数ではなく、完成度で選ぶ。それが本シリーズのコンセプトです。

【第一弾は、いちごづくしの贅沢ラッシー】

シリーズ第一弾として登場するのは、「プレミアムストロベリーラッシー」です。

ベースとなるラッシーには、果肉感を楽しめる角切りいちごソースを使用。さらに、フランス生まれの自然派シロップ「メゾンルータン1883」を合わせることで、いちごの香りとコクをより豊かに引き立てました。

仕上げには、いちごホイップと果汁漬けフローズンストロベリーをトッピング。層になったビジュアルは、まるでイチゴのショートケーキのような華やかさを演出します。

甘酸っぱさとまろやかさが重なり合う、季節を代表するにふさわしいプレミアムな一杯を、ぜひお楽しみください。

【商品情報】

■商品名

プレミアムストロベリーラッシー

■価格…580円（税込）

■販売開始日

2026年3月5日（木）

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

プレミアムストロベリーラッシー（580円税込）■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp