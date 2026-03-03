ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」『忍里７周年記念イベント』開催決定！壱の巻　「オリジナルステッカー」来場者全員にプレゼント！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから７周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里７周年イベント』を開催いたします。

第一弾として、イベント開催期間中の3月20日（金）から5月31日（日）にご来場いただいたすべてのお客様に、忍里7周年オリジナルステッカーをプレゼントいたします。デザインは“7周年”に合わせた「第七班（NARUTO-ナルト-）」と「第七班（BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS）」に加え、「尾獣」、「暁」の全4種類をご用意しており、ランダムでお渡しいたします。

■「忍里7周年記念イベント」 壱の巻 「オリジナルステッカー」来場者全員にプレゼント！概要

■商品概要

実施期間：

2026年3月20日（金）～5月31日（日）

営業時間：

10:00～22:00（最終受付20:00）

内容：

ご来場いただいたお客様全員に、忍里7周年オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

ステッカーは4種類の中からランダムでお渡しいたします。

数量限定の為、なくなり次第配布終了となります。予めご了承ください。

場所：

ニジゲンノモリ内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」

料金：

無料

※別途、アトラクションの入場チケットが必要です。

URL：

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ