Amazfit、「Amazon 新生活セール2026」に参加。「Amazfit T-Rex 3 Pro」「Amazfit Balance 2」など最大32%オフで提供！

Zepp Health Corporation

世界90カ国以上でスマートウェアラブルデバイスを展開するグローバル企業 Zepp Health Corporationは、2026年3月3日（火）より開始する「Amazon 新生活 セール 先行セール」および3月6日（金）からの「本セール」において、Amazfitブランド の主要製品を特別価格で販売いたします。 今年の「Amazon 新生活セール」は「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、3月3日 （火）から合計7日間にわたり開催される大型セールです。Amazfitでは、デジタルウェル ネスとアクティブなライフスタイル向上を実現するスマートウォッチ全13機種を対象に、 最大32%OFFの特別価格をご用意いたします。なかでも、登山・トレイル向けの本格GPS ウォッチ「Amazfit T-Rex 3 Pro」の44mm・48mm両モデル、タフネスの定番「Amazfit T-Rex 3」、2025年最新フラッグシップ「Amazfit Balance 2」の注目4機種は最大28%OFF でご購入いただけます。

■ Amazon 新生活セール 概要

実施期間：合計7日間

【先行セール】 2026年3月3日（火）0:00 ～ 3月5日（木）23:59（3日間）

【本セール】 2026年3月6日（金）0:00 ～ 3月9日（月）23:59（4日間）

※Amazon 新生活セール先行セールの対象製品は、先行セール〈3月3日（火）0:00～3月5日（木）23:59〉と、本セール〈3月6日（金）0:00～3月9日（月）23:59〉の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

● Amazfit公式ストアURL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/34BD88CD-52A0-4EA6-8F85-6A1E69028D13

■ 注目セール製品

●Amazfit T-Rex 3 Pro（アマズフィット ティーレックス スリー プロ）

・Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm

通常価格：59,900円（税込）→ セール価格：42,900円（税込）【28%OFF】

販売ページURL（44mm）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMYH43V6

・Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm

通常価格：59,900円（税込）→ セール価格：44,900円（税込）【25%OFF】

販売ページURL（48mm）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MMBVXG

製品特長

- チタン合金（グレード5）ベゼル・ボタンとサファイアクリスタルガラスディスプレイを採用した本格GPSウォッチです。MIL-STD-810H準拠の9項目（低圧・高温・低温・熱衝撃・湿度・振動・衝撃・液体汚染・着氷性）の耐久テストをクリアしており、アウトドアの過酷な環境でもご使用いただける設計です。- 通常時200ルクス、探索モード（ブーストモード）時最大300ルクスの2色フラッシュライトを搭載し、夜間登山の安全性向上をサポートします。YAMAPおよびヤマレコのGPXデータ対応、大幅アップデートしたオフラインマップ機能とターンバイターンナビゲーション、AI音声操作（Zepp Flow）を実装しました。- デュアルバンド円偏波GPS・6衛星測位システムを搭載し、樹木が生い茂る山中やビルが密集する都市部など、これまで信号を受信しづらかった環境でも精度の高いナビゲーションを実現します。180種類以上のスポーツモード対応、10 ATM防水（水深45mフリーダイビング対応）。44mmモデルは最大17日間、48mmモデルは最大25日間のバッテリー駆動（通常使用時）に対応します。

●Amazfit T-Rex 3（アマズフィット ティーレックス スリー）

通常価格：39,900円（税込） → セール価格：29,800円（税込）・25%OFF

販売ページURL：https://www.amazon.co.jp//dp/B0DGQ9S3GQ

製品特長

- タフネスシリーズの定番モデル。アウトドアユーザーのニーズに応える耐久性と機能性を高次元でバランスさせた本格GPSスマートウォッチです。- マルチバンドGPS・6衛星測位内蔵、180種類以上のスポーツモード対応、通常使用で最大21日間のバッテリー駆動を実現し、日常使いからアウトドアアクティビティまで幅広くサポートします。- MIL-STD-810G準拠の防塵・耐衝撃性能と5ATM防水性能を備え、ランニング・登山・水上アクティビティなど過酷な環境でも安心してご使用いただけます。

●Amazfit Balance 2（アマズフィット バランス ツー）

通常価格：43,890円（税込） → セール価格：34,800円（税込）・21%OFF

販売ページURL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC2SMDFK

製品特長

■ Amazon 新生活セール 対象製品一覧

- Amazfitブランド初となるゴルフ機能を搭載した2025年最新フラッグシップモデル。1.5型サファイアクリスタルガラススクリーン搭載で、耐久性に優れたプレミアムスマートウォッチです。- 通常使用で最大21日間のロングバッテリー駆動に対応し、ビジネスも趣味も充実させたいユーザーに最適。170種類以上のスポーツモード対応、BioChargeスコアやレディネススコアなど先進的な健康管理機能を実装しています。- デュアルバンドGPS・6衛星測位・オフラインマップでアウトドアにも対応し、全世界約40,000コースのゴルフ場マップ（日本は2,349コース、カバー率99%以上）を搭載。さらに水深45mまでのダイビングモードにも対応する万能モデルです。【ご購入の際のご注意】

※1. 表示価格には消費税が含まれます。

※2. 通常価格は2026年3月2日時点のAmazon.co.jp出品価格を参照しています。

※3. セール価格・割引率は予定であり、変更となる可能性があります。

※4. 在庫には限りがあり、なくなり次第終了となります。

※5. Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■ 楽天スーパーSaleでもAmazfit製品をお得にご購入いただけます

Amazfit製品は、同時期に楽天市場で開催される「楽天スーパーSale」でも特別価格でご購入いただけます。

販売ページ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/trendlabo-777/rakuten_supersale.html

楽天スーパーSaleは、2026年3月4日（水）20:00～3月11日（水）1:59に楽天市場全体で 実施される大型セールイベントです。Amazfit公式楽天市場店では、Amazon新生活セールと 同様にAmazfit T-Rex 3 Pro・Amazfit T-Rex 3・Amazfit Balance 2など主要製品を 特別価格でご提供いたします。複数ショップでのお買いまわりでポイント最大47倍（※）の キャンペーンも実施予定ですので、楽天市場をご利用の方もぜひこの機会にご検討ください。

※ポイント倍率「最大47倍」はエントリー・SPU条件達成時の数値です。

※クーポンは楽天市場Amazfit公式ストアの商品ページにてご取得ください。クーポンには利用条件・枚数制限がある場合がございます。最新情報は楽天市場の商品ページにてご確認ください。

■Amazfitについて

Amazfit （日本語読み：アマズフィット）は、 Zepp Health Corporation （日本語読み： Zepp Health コーポレーション） が、2015年9月から展開しているプレミアムスマートウェアラブルデバイスの独自ブランドです。より多くの人が情熱を持って自由に生き、アクティブな精神を表現できることを目指します。日常からアウトドアスポーツまで使える様々なシリーズのスマートウォッチやバンドのほか、完全ワイヤレスイヤホン、スマートトレッドミル、スマート体組成計、スポーツギアなど、スポーツや健康に関連するスマートハードウェアを提供しています。Amazfitは、豊富な製品を通じて、ユーザーに対して様々な用途にあわせたウェアラブルデバイスと使用体験を提供しています。現在、Amazfitブランドの製品は、公式オンラインストア、各ECサイト（Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等）、大手家電量販店及び時計専門店等全国多数の店舗にて購入可能です。

【Amazfitアフターサービス】

■Zepp Health Corporationについて

Zepp Health Corporationは、 2013 年12月に中国でAnhui Huami Information Technologyとして創業されたウェアラブルデバイス・メーカーです。 AI チップ、生体認証センサー、データアルゴリズムなどの独自技術のプラットフォームを開発しており、ヘルスケア分野に注力しており消費者向けのスマートヘルス製品や産業向けの分析サービスのラインアップを拡大しています。独自ブランドとしてAMAZFITとZEPPの二つのブランドを展開しています。 2018年２月にニューヨーク証券取引所（NYSE: ZEPP）へ株式上場をしています。2021年2月25日にHuami Corporationから社名変更しました。シンガポールに拠点を置く調査会社Canalys社の調査結果において、「Amazfit」は、2024年通年の日本国内におけるウェアラブルデバイス（スマートウォッチ＆バンド）出荷台数で、第5位を記録しました。2014年以降、全世界で2億台以上のスマートウェアラブルデバイスを出荷しています。