「Nicolai Bergmann Flowers & Design」×「CRAFT WONDER」コラボレーションギフトが3/13(金)から3日間限定でエストネーション大阪店にて発売

株式会社スモールジャイアンツスタジオ

株式会社スモールジャイアンツスタジオ（東京都品川区、代表取締役：中川 裕章）が展開する、日本のクラフト酒造と造るプレミアムアルコールブランド「CRAFT WONDER」は、フラワーデザインブランド「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」とのコラボレーション商品を発売いたします。

※画像はイメージで、実際の商品とは花材の細部が異なる場合がございます

本商品は、2026年3月13日（金）～15日（日）にエストネーション大阪店で開催されるPOPUPイベントのみの取り扱いとなり、フレッシュフラワー20セット、プリザーブドフラワー10セットの数量限定です。

高級苺「古都華」を贅沢に使用した、濃厚な旬を味わう、極上の苺リキュール「STRAWBERRY WONDER（ストロベリーワンダー）」と、それを艶やかで華やかな花々で包み込んだ特別なフラワーボックスをお届けします。ホワイトデーや春のギフトシーズン、大切な方への感謝を伝える贈り物として、あるいはご自身への特別なひとときを彩るアイテムとしてお楽しみください。

■ POPUPイベント概要（販売概要）

CRAFT WONDERとしては、大阪で初めてのPOPUP開催となります。期間中、本商品とCRAFT WONDERの他商品の販売を行います。

本商品はエストネーション大阪店のPOPUP限定の商品となります。オンラインストア等での販売予定はございませんので、ぜひ会場にて実物をご覧ください。

・ 開催期間： 2026年3月13日（金）～3月15日（日）11:00-21:00

・ 開催場所： エストネーション大阪店

・ 住所： 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント南館2階 エストネーション POP UPスペース

・ 販売方法： 先着順（在庫がなくなり次第終了）

■ 商品について

CRAFT WONDERのラインナップの中でも特に女性に人気の高い「STRAWBERRY WONDER」は、奈良県の高級苺「古都華」を贅沢に使用した艶やかな深紅のリキュールで、香水のような佇まいのボトルは手に取った瞬間から特別感を纏い、目でも香りでも、そして味わいでも心を満たす逸品です。

今回、このボトル、そしてリキュールの持つ深い鮮やかな赤色と世界観にインスピレーションを受け、ニコライ バーグマン フラワーズ & デザインによって特別なフラワーボックスをデザインいただきました。箱を開けた瞬間に広がるのは、ボトルを包み込むように敷き詰められた、赤色を中心とした鮮やかな花々。リキュールの味わいだけでなく、花々の美しさもお楽しみいただける特別なギフトセットです。

■ 商品ラインナップ

ライフスタイルや贈る相手に合わせてお選びいただけるよう、フレッシュフラワーとプリザーブドフラワーの2種類をご用意しました。

1. STRAWBERRY WONDER×Nicolai Bergmann Flowers & Design フレッシュフラワーボックスセット

生き生きとした花々の瑞々しい香りと、STRAWBERRY WONDERのフレッシュな苺の香りを楽しめるフラワーボックス。生花ならではの繊細な美しさと、その瞬間の感動をお届けします。

・ 価格： 16,500円（税込）

・ 販売数： 20セット限定

・ 鑑賞期間： 2週間（目安）

・ 内容量：1セット

（STRAWBERRY WONDER 200mL / フラワーボックス 1つ）

・ アルコール度数：アルコール分18％

2. STRAWBERRY WONDER×Nicolai Bergmann Flowers & Design プリザーブドフラワーボックスセット

生花の美しさをそのままに、鮮やかな色合いを長期間楽しめるプリザーブドフラワーを使用したフラワーボックス。ストロベリーワンダーを味わった後も、ボトルを飾るインテリアとして、あるいは思い出を彩るアートとして長くお楽しみいただけます。

・ 価格： 33,000円（税込）

・ 販売数： 10セット限定

・ 鑑賞期間： 2年間（目安）

・ 内容量：1セット

（STRAWBERRY WONDER 200mL / フラワーボックス 1つ）

・ アルコール度数：アルコール分18％

※プリザーブドのみ、STRAWBERRY WONDERのボトルを取り出したところにお花を追加することが可能ですので、ぜひお近くの店舗にお持ちください。時期によっては花材の取り寄せにお時間をいただく可能性があるため、別日のお渡しになる旨、予めご了承ください。

・ 価格： 7,700円（税込）

■ STRAWBERRY WONDERについて

日本のクラフト酒造と造るプレミアムアルコールブランド「CRAFT WONDER」が作る高級苺「古都華」を贅沢に使用した濃厚な旬を味わう、極上の苺リキュール。一般的な苺よりも香り・糖度が高く、濃厚な味わいの「古都華」だからこそ実現した、艶やかな色合い、華やかな香り、濃厚な甘みとフレッシュな酸味のバランスが取れた大人の果実酒です。

○特徴

Point.01

古都華をそのままじっくりと漬け込み、さらに果汁とピューレに加工したものも加えることで、濃厚さとフレッシュ感のバランスを取っています。

Point.02

古都華、甜菜糖、アルコールのみのシンプルな原料から”生の苺を食べる以上の感動”を伝えられる様に研究、試行錯誤を重ねました。

Point.03

素材の味わいをシンプルかつ最大限に引き出すために香料・着色料は完全不使用。

○テイスティングノート

色合い/味わい ：

深みのある艶やかな赤色。なめらかで濃厚なテクスチャーが舌を包み込み、丁寧に煮詰められた古都華の上品な甘み、フレッシュな香りが口いっぱいに感じられる味わい。ほのかな酸味と渋みも感じられ、心地よい余韻が残る。

香り ：

古都華の華やかでフレッシュな香り、わずかに土っぽいニュアンスとバニラのような甘い香りが奥行きを出し、全体を優雅に包み込む。

○古都華生産パートナー：田中農園

2023年創業。農業経験・農地ゼロから高級いちご「古都華」農家へ。農業を“究極の小売業”と捉え就農を決意。愚直に向き合い、初出荷で有名百貨店に採用、海外展開も実現。繊細な古都華を一株一株我が子のように丁寧に育て、香り高く濃厚な味わいを追求している。

○製造パートナー：株式会社 K.S.P

2021年創業。ハーブ、ボタニカルを用いたカクテルメイクを得意とするバーテンダーとしての経験を活かし、自然豊かな岩手県金ケ崎町に国産ハーブリキュール工場とした「金ケ崎薬草酒造」を立ち上げた。日本の魅力的なハーブ（紫蘇や山椒、わさび）や果樹、柑橘類を使った商品を作り、国際的なブランドにしていくことを信念としている。

【CRAFT WONDERについて】

全国のさまざまな中小酒造を製造パートナーに迎え、小さな酒造が持つ隠れた卓越した製造技術やこだわりを活かして、多彩な酒類製品を開発・展開する、自由でプレミアムなアルコールブランド。

https://craftwonder.jp/shop

■ 会社概要

○Nicolai Bergmann Flowers & Designについて

フラワーデザインを通じて人々の日常に驚きと感動を届けデザインブランド。フラワーギフトをはじめ、イベント演出やブランドコラボレーションなど、幅広い分野で活躍。

https://www.nicolaibergmann.com/

○Small Giants Studio, Inc.について

「日本からひとつでも多くの"小さな巨人"を生み出す」をミッションに掲げ、酒類、食品・農業、伝統工芸など、技術や情熱がある小さなものづくり企業の事業やブランドの高い価値を創り、持続的な売上と利益を生み出すビジネスプロデュース事業を展開。

https://www.smallgiantsstudio.com/

・会社名：株式会社スモールジャイアンツスタジオ

・所在地：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F

・設立：2023年6月2日

・代表取締役：中川 裕章