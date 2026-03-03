リチウム不使用による“燃えない”安心を。1.6V高出力とUSB Type-C直充電を両立した次世代ニッケル亜鉛電池『Z-Power(R) Cell』を発売｜株式会社メイカーズ（MAKERZ）

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、ニッケル亜鉛方式を採用し、USB Type-Cで直接充電できる単三形充電池「Z-Power Cell ニッケル亜鉛充電池 ZP-QCシリーズ」を2026年3月3日（火）に発売いたします。

ニッケル亜鉛電池はリチウムを使用しないため燃焼リスクが極めて低く、優れた熱安定性と1.6Vの高出力を両立できる次世代素材です。本商品は、この素材特性を最大限に活かし、USB Type‑Cによる直充電機能を搭載することで、高い安全性と運用性を実現しました。

一般家庭のデバイスからプロフェッショナル用途、防災領域まで、あらゆる場面で「安心して使える」充電池として開発しました。

- 商品名：Z-Power Cell ニッケル亜鉛充電池 ZP-QCシリーズ- 内 容：単三形 4本セット・4分配USB充電ケーブル- 価 格：2,980円（税込）- 販売日：2026年3月3日（火）- 販 売：Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL91Z27Mメイカーズブランドサイト https://www.makerz.co.jp/brand/

※「Z-Power」は、株式会社メイカーズの登録商標です

燃えにくくて安心新素材・ニッケル亜鉛方式を採用

「Z-Power(R) Technology」

『Z-Power Cell』は、安定した反応特性を用いたニッケル亜鉛方式を採用。可燃性の有機溶媒を必要としない構造で、熱暴走が起こりにくく、リチウム系電池で懸念される発火リスクを根本から低減します。さらに内部構造の最適化により、発熱源となる内部抵抗を低減。高負荷環境や連続使用時でも温度上昇を抑える設計です。

1.6Vのハイパワーで高負荷用途でも性能を発揮

「Z-Power(R) Technology」

容量を使い切る直前まで電圧が安定。従来のニッケル水素電池（1.2V）ではパワー不足で満足に動作できなかった機器もパワフルに使用できます。

※機器の仕様・設計により、使用できない、または動作が不安定になる場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。

日常から非常時までの「安心」と「実用性」

日常使いのあらゆるデバイスはもちろん、非常時のライトやラジオなど「いざという時」も安心して使える充電池です。500回以上の再充電が可能なため、買い置き不足や電池切れの不安を軽減し、より長く使える価値を提供します。

電池は「買い足す」から「USB Type-Cで充電する」へ

電池本体にUSB Type-C端子を内蔵しているため、専用充電器は不要。USB電源規格の安定した電圧・電流制御を利用でき、規格外の古い充電器による事故も防げます。モバイルバッテリーやPCなど、身近な電源からそのまま安全に充電できる点も特長です。

当たり前になりすぎた乾電池を“再設計”する

乾電池は身近でも“使う体験”は長く変わっていません。

充電池は便利でも、ニッケル水素はパワー不足、リチウム系は扱いに注意が必要です。

だからメイカーズはFA（Factory-Automation）の視点で、安全を設計の中心に置きながら、必要なときにしっかり動く1.6Vのハイパワーと、USB Type-Cの直接充電を両立させました。

選んだのはニッケル亜鉛。

繰り返し使えて環境と家計にやさしく、力強さにも妥協しない。

「日常で使う乾電池」を、これからの標準へ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IHYsPhUgBDY ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR006-ZP)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。