TADORi初のポップアップ出店「丁寧な暮らしの台所。」をテーマにFOOD＆COMPANY4店舗で開催

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する株式会社UPDATER（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、当社が展開するタドれる消費を提案するECショップ「TADORi（タドリ）」初となるPOPUP出店を2026年3月2日（月）から2026年5月まで首都圏のFOOD＆COMPANY各店舗で順次実施しています。

テーマは「丁寧な暮らしの台所。」。

日々の暮らしの中でもっとも身近な場所である台所。

毎日使う道具をどう選ぶか。その選択の背景にどんな物語があるのか。

TADORiは、生産背景やつくり手の思いを伝えることで、道具を“モノ”ではなく“関係性”として選ぶ体験を提案します。

オンライン中心で展開してきたTADORiにとって、今回が初のリアル接点となります。

実際に手に取り、素材の質感や背景にあるストーリーを感じていただく機会を創出します。

本POPUPは、「おいしい食材を選ぶと、世界はちょっと良い方向へ進む。」を掲げる食料品店、FOOD＆COMPANY各店舗にて開催。

FOOD＆COMPANYは2025年よりUPDATERの小売電力サービス「みんな電力」の再生可能エネルギーをご利用いただいている需要家でもあり、価値観を共有するパートナーとして今回の展開が実現しました。

POP UPの概要

■開催店舗

FOOD＆COMPANY湘南T-SITE店：2026年3月2日～3月15日

FOOD＆COMPANY新宿NEWoMan店：2026年3月23日～4月3日

FOOD＆COMPANY代官山T-SITE店：2026年4月9日～4月24日

FOOD＆COMPANY学芸大学店：2026年5月上旬予定

■展開商品（一部）

・「長生きする、まな板（Mサイズ/Lサイズ）」8,800円～（税込）

・「いちょうのお箸」1,800円（税込）

・「循環皿（Sサイズ/Mサイズ）」1,400円～（税込）

・「wash_U」770円（税込）

など

「TADORi」について

▲長生きする、まな板（左）、wash_U（右上）、循環皿（右中）、いちょうのお箸（右下）

ものづくりをしている人の現状や課題、込められた思いを知っているかどうかで、消費者である私たちの行動が変わるとしたら…そしてその行動が何かの役に立ったり、ちょっとした社会課題を解決したりできるのであれば、みんながハッピーになるんじゃないか。

TADORiは、生産者の顔やお金の届く先を透明化する仕組みづくりを行い、顔の見える商品の企画・販売や、生産過程の取材、取引結果の見える化などにより、笑顔につながる消費を提唱していきます。

公式サイト：https://tadori.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tadori_official/

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4千円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト：https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム 豊島・上田

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp