【大阪府初上陸】福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE 大阪鶴見緑地店」3月1日にグランドオープン

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、2026年3月1日（日）に、大阪府初出店となる「ANELLA CAFE 大阪鶴見緑地店」をグランドオープンしました。

これにより、2026年の新規出店としては神奈川県の「川崎駅前店」、茨城県の「土浦店」、静岡県の「富士宇東川東町店」、京都府の「京都烏丸店」に続く4店舗目となります。

また、本店舗は福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」として全国で24店舗目、大阪府内では初の出店となります。

関西エリアにおける新たな交流スポットとして地域に根ざした活動を展開してまいります。

■ 全国で拡大し続ける「ANELLA CAFE」とは

幅広い層が訪れやすい空間です。

ANELLA CAFEは、保護された犬や猫が人との関わりの中で安心して過ごし、新しい家族と出会うための場として、全国各地に店舗を展開してきました。

住宅街にも近く、通勤や買い物の合間など、日々の暮らしの延長線上でふらっと立ち寄り、保護犬猫と自然に触れ合っていただける環境です。

単なる「猫カフェ」「ドッグカフェ」ではなく、行き場を失った犬や猫を保護し、日々のケアを重ねながら、新しい家族（里親）との出会いにつなげていくことを大切にしています。

保護犬猫とのふれあいを楽しみながら、その収益の一部が保護活動の支援や障がい者の就労継続支援に活用されることで、単なる癒しの提供にとどまらず、「命のバトンをつなぐ出会い」の価値を感じていただけるモデルとして展開しています。

▼「ANELLA Group」コーポレートサイト：https://anella-group.co.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」 公式HP：https://wan-time.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」公式SNS：https://www.instagram.com/dogrescue_anella/

■ 保護犬猫とのふれあいと、ANELLA CAFEが大切にする考え方

ANELLA CAFE －アネラカフェ－は、

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

という理念のもと、より多くの方にご来店いただくことで保護犬猫たちの存在を知っていただき、毎日愛情を注いでくれる人との出会いを生み出しています。

そうした出会いが積み重なることで、保護犬猫が再び人間への信頼を取り戻すきっかけにもなっています。

本店は、保護犬猫の“ずっとの家族”探しを核としながら、日常に癒やしを届ける場であると同時に、就労継続支援B型事業所として働く機会の創出にも取り組むことで、「三方良し」のモデルを実現しています。

私たちは、従来の「ペットショップで購入する」という選択肢に加えて、「保護犬猫を家族に迎える」という新たな選択肢を、より多くの方に届けていきます。

運命の出会いを経て、共に過ごす日々が皆さまの暮らしをより豊かに彩っていくこと――それが私たちANELLAの願いです。

活気ある大阪の地に新たな拠点を構えることで、地域に温もりの輪を広げてまいります。

▼ 定期的に里親様&卒業犬猫とのオフ会も開催

https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 障がいのある方が活躍する職場で、人と動物の心をつなぐ

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、就労継続支援B型事業所としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

■ 代表取締役 伊東大輝 コメント

「私たちは、“全国の犬猫の命を救い、彼らの世界を変えてあげたい”、“障がいのある方が誇りを持って働ける場をつくりたい”──そんな強い想いを胸に、この事業に取り組んでいます。

私たちが目指しているのは、ただの保護施設でも、ただの福祉事業でも、ただのカフェチェーンでもありません。

命にやさしく、誰もが尊重され、社会とのつながりを実感できるそんな場所を全国に広げていくことです。このやさしさのインフラを全国に張り巡らせていくことこそが、ANELLA CAFEのミッションであり、私たちの覚悟でもあります。

大阪鶴見緑地店は、ANELLA CAFEとして24店舗目であり、大阪という活気ある街への初めての出店となりました。

地域の皆さまの日常の中でふらりと立ち寄り、保護犬や保護猫とのふれあいを通じて命の尊さを感じていただける場所になればと願っています。

この店舗が、保護犬猫にとって安心して過ごせる居場所であると同時に、訪れる方にとって新たな選択肢や気づきと出会えるきっかけの場となることを心から望んでいます。

私たちは、地域の皆さまとともに、一頭でも多くの命のバトンを次の一歩へとつないでいきたいと考えています。」

■ 店舗概要

ANELLA CAFE 大阪鶴見緑地店

保護犬猫ふれあいカフェ

→2026年3月1日(日) OPEN！！

住所：〒538-0051

大阪府大阪市鶴見区諸口５丁目浜６－９

池田ビル２階

アクセス：大阪メトロ 横堤駅から徒歩12分

大阪メトロ 鶴見緑地駅から徒歩14分

営業時間：平日 12:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

定休日：不定休

電話番号：050-8881-0061

駐車場：近隣にコインパーキングあり

入場料：

大人：30分 1,000円（延長15分 400円）

子供：30分 500円（延長15分 200円）

店舗SNS：https://www.instagram.com/anella_cafe_oosakatsurumi/

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：1億8633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：89店舗 ※出店準備中含む

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2644

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492