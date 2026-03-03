新生活を最新ロボット掃除機で快適に！新しい一歩を応援する特別セール「DEEBOT」「WINBOT」など主力製品が最大50％オフで登場エコバックス Amazon新生活セールを3月6日（金）から開催

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、社長：梅田永智）は、2026年3月6日（金）00:00から2026年3月9日（月）23:59まで、Amazonで開催される「Amazon新生活セール」に参加いたします。革新的なモップシステムを搭載したハイクラスモデル「DEEBOT T80 OMNI」をはじめとした、エコバックスの人気シリーズ「DEEBOT」や、エコバックスが注力する窓拭き掃除機「WINBOT」など、新生活をサポートする製品が最大50%オフとなる期間限定の大幅割引を実施します。また、3月3日(火) 00:00から3月5日 (木) 23:59までの「Amazon新生活先行セール」でも対象製品をいち早くお得にご購入いただけます。

今回の「Amazon新生活セール」では、エコバックスの人気シリーズ「DEEBOT」や、窓拭きロボット掃除機「WINBOT」が多数ラインナップします。DEEBOTシリーズから、ハイクラスモデル「DEEBOT T80 OMNI」が47％オフで登場。強力な清掃力と自動メンテナンス機能を備え、新生活の忙しい毎日を強力にサポートし、清掃を自動化します。さらに、超薄型デザインで家具下まで入り込むミドルクラスモデル「DEEBOT T50 OMNI」も47％オフで登場。高い吸引力と小回り性能で、見えない場所のホコリまでしっかり除去します。

手頃な価格帯では、今回のセールで最大割引率となる50％オフで、エントリーモデルの「DEEBOT N30 PLUS」がラインナップ。自動ゴミ収集ステーション付きで、初めてのロボット掃除機としても導入しやすい一台です。さらに、見落としがちな窓掃除も自動化するエコバックス史上最小の窓用ロボット掃除機「WINBOT MINI」も38％オフ。

ハイクラスモデルからエントリーモデル、窓拭きロボット掃除機まで、新生活のライフスタイルや住環境に合わせて選べる充実のラインナップです。忙しいご家庭や、ペット・小さなお子様がいるご家庭、新しく一人暮らしを始める方にもぴったりの清掃体験が、期間限定でお得に手に入れられるこの特別な機会にぜひご体験ください。

【セール期間】

Amazon新生活先行セール：3月3日（火）00:00 ～ 3月5日（木）23:59

Amazon新生活セール：3月6日（金）00:00 ～ 3月9日（月）23:59

※Amazon新生活先行セールもすべてのお客様に同じセール価格でご提供いたします。

エコバックスジャパンAmazon新生活セール特集ページ：

https://ecovacs.band/6115dc

「DEEBOT T80 OMNI」

革新的なOZMO ローラー定圧式常時洗浄モップシステム搭載、まったく新しいロボット掃除機

【製品特長】

上位モデル専用の「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム」をTシリーズで初採用したミドルエンドモデル。3,700Paのモップ圧力と毎分200回のスクラブ洗浄で頑固な汚れを除去し、常に清潔なモップで高い清掃品質を維持。TruEdge機能で壁際やコーナーも逃さず清掃し、進化したAI認識「AIVI 3D 3.0 Omni-Approach」により障害物を正確に回避。「ZeroTangle 3.0」搭載で、ペットの抜け毛が絡まりにくい設計を実現。高さ98mmの薄型設計、温水洗浄・熱風乾燥に対応した進化型OMNIステーションを備え、細部まで効率的かつ衛生的な清掃を実現。小さなお子様がいる家庭や、ペットのいる家庭などにおすすめのモデルです。

【セール情報】

■通常価格：149,800円（税込）

■Amazon新生活セール価格：79,800円（税込）※47%オフ

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F66LKTV6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F66LKTV6)

「DEEBOT T50 OMNI」

隅々までキレイ、ECOVACSの超薄型ロボット掃除機DEEBOT

【製品特長】

完全内蔵型のdToF LiDARを搭載し、高さわずか81mmの超薄型ボディを実現。低い家具の下にもスムーズに入り込み、レーザー測距により高精度かつ効率的な清掃ルートを構築。「TruEdge 2.0」による精密なエッジ清掃、15,000Paの強力吸引、「ZeroTangle 2.0」搭載で髪の毛やほこりの絡まりを最小限に抑え簡単なメンテナンスを実現。さらにゴミ収集・温水モップ洗浄・熱風乾燥をすべて自動で行う全自動OMNIステーションを備え、手間をかけずに最高の清掃パフォーマンスを実現。一人暮らしや忙しい家庭にぴったりのモデルです。

【セール情報】

■通常価格：99,800円（税込）

■Amazon新生活セール：52,800円（税込）※45%オフ

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVB4DVC

「DEEBOT N30 PLUS」

吸引力とコストパフォーマンスを両立した、エントリープライスモデル

【製品特長】

10,000Paの強力吸引で、ゴミやホコリをしっかり除去。紙パック不要の自動集塵ステーションを採用し、経済的で環境にもやさしい設計です。シンプルながらもマッピングや障害物回避機能を搭載し、家中をスムーズに走行。コンパクトで置き場所を選ばず、初めてのロボット掃除機としても最適です。毎日の掃除を手軽にしたい方におすすめの高コスパモデルです。

【セール情報】

■通常価格：69,800円（税込）

■Amazon新生活セール価格：34,800円（税込）※50%オフ

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR9YY83

「WINBOT MINI」

コンパクトでパワフル！窓ガラスをピカピカに

【製品特長】

従来モデルからの小型化を実現し、215mm×55mmのコンパクト設計とバンパーレスデザインにより、複雑な窓構造や縁までスムーズに対応。超音波霧化スプレーによる超微細な水霧粒子で汚れを優しく除去し、最大99.5%の高い清掃カバー率を実現。最大7,500Paの吸着力と9個の多重保護システムにより安全性も確保され、Win Slam 3.0によるインテリジェント走行で、効率的かつムダのない動作を実現。3つの清掃モードやアプリ操作にも対応し、賢く、安心で、高性能な窓拭き体験を提供。

【セール情報】

■通常価格：39,800円（税込）

■Amazon新生活セール価格：24,800円（税込）※38%オフ

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVC5SL4

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。 床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるエコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指し、今後も、技術の革新と開発を探求し続け、サービスロボット業界を牽引する企業として、これまで培ったゆるぎない信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに合う製品の研究・開発を行って参ります。また、この度新しく掲げたブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」。本コンセプトは、実際のユーザーニーズに根差した意味あるイノベーションと製品体験を通じて、スマートリビングをより身近なものにするという考え方を示すものです。私たちは床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが無理なくロボットの価値を享受できる未来の実現を目指しています。

