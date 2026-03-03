【ソラミチシステム：無料オンラインセミナー】3月24日、26日、27日に開催！「『法令遵守を“経営戦略”に変える』──個別指導から学ぶ、信頼で選ばれる薬局経営の実践講座３.」

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステムは、無料オンラインセミナー「『法令遵守を“経営戦略”に変える』──個別指導から学ぶ、信頼で選ばれる薬局経営の実践講座３.」を3月24日(火)、26日(木)、27日(金) に開催します。

本講座は株式会社フィーリス 代表取締役の奥田氏を迎え、全6回シリーズで開催します。第2回までに計162名が参加し、平均満足度5点満点中4.2点と高い評価を得ています。第3回でも、個別指導で行政が実際に確認する項目の背景や指摘事項の意図をもとに、その“指摘が意味する本質”を経営的視点で読み解きます。

オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/90803/apply?np_source=press

薬局における「個別指導」と聞くと、指摘や是正を求められるのではないかと、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。しかし本来、個別指導は罰則を目的とした制度ではなく、薬局の運営や記録、体制の中で「改善すべき点」を共に確認する“信頼確認のプロセス”です。

第3回となる本講座では、”記録の本質 ― 薬歴は経営の鏡― 行政が見ているのは「何を書いたか」ではなく「なぜ書かないか」”をテーマに、個別指導の実例を紹介しながら法令遵守の本質を分かりやすく解説します。

特に重要なのは、個別指導で確認される内容の背景や目的、行政の視点を正しく理解することです。このような視点を持つことで、指摘事項を単なるリスクと捉えるのではなく、再発防止や組織改善につなげるヒントを得ることができます。さらに、法令遵守を一時的な対応で終わらせず、日常業務と経営の仕組みとして定着させることで、薬局が「信頼で選ばれる存在」へと変わるための考え方と実践力を学ぶことができます。

本講座をお申込みいただいた方には第1回と第2回のアーカイブ動画も提供します。

初めて個別指導を受ける薬局経営者・管理薬剤師の方をはじめ、行政の“質問・確認項目”の意図を理解したい方、指摘事項を“リスク”ではなく“改善チャンス”として捉えたい方に必見の内容です。ぜひご参加ください！

【オンラインセミナー概要】

●開催日時：3月24日(火)、26日(木)、27日(金)

9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00

●会場：オンライン（ネクプロにて配信）

●参加対象者：薬剤師・薬局関係者

●参加費用：無料

【講師】

奥田 武詩（おくだ たけし）

株式会社フィーリス 代表取締役／富山県薬剤師会 理事／薬剤師

・薬局の現場に携わること25年以上

・これまでに100件以上の行政指導・経営支援を実施

・行政対応と法令遵守を体系化した「薬局安心パック」を開発

・薬剤師が経営者として地域医療を担う「自立型薬局モデル」を支

援

・国内での次世代型薬局の多店舗展開に加え、海外での薬局開設を

計画

・社名には、すべての方に「Feliz（ハッピー）」と「Feel（感じ

て）」を届けたいという想いを込めて

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。

※ネクプロは、株式会社ネクプロの商標または登録商標です。

【公式LINEアカウントのご案内】

当社ではLINE公式アカウントを通じ、新機能、お知らせ、セミナー情報をご案内しております。ぜひご登録ください。

