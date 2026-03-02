業界初※ 路線による3D施工データを使ったマシンガイダンスを実現する新製品「快測ナビ Adv Plus」をリリース

株式会社建設システム

KENTEM（株式会社建設システム）（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：重森渉）は、2026年3月23日（月）に新製品「快測ナビ Adv Plus」をリリースいたします。

路線による3D施工データを使ったマシンガイダンスを実現する新製品「快測ナビ Adv Plus」をリリース

「快測ナビ Adv Plus（アドバンスプラス）」は、「快測ナビ Adv」の全機能に加えて“マシンガイダンス機能”を搭載したアプリです。

油圧ショベルに取り付けたセンサー（日本精機社製 Holfee 3D）と専用プリズム（マイゾックス社製 自動追尾用3Dプリズム KIRA640）からバケットの爪先座標を高精度に計算し、施工をリアルタイムにガイドします。

使い慣れた「快測ナビ」が、ガイダンスのモニターとして利用できるため、現場でスムーズに活用できます。

また、業界初※ となる 「路線による3D施工データを使ったマシンガイダンス」 となりますので、快測ナビの利点を活かした正確な設計との比較でマシンガイダンスを実現しています。

※自社調べ、2026年2月時点、日本国内の路線による3D施工データを使ったマシンガイダンスとして

「快測ナビ Adv Plus」の特長

3Dマシンガイダンス機能のご利用について

- 【快測MG】どこでも床掘床掘に必要な数値をわかりやすくシンプルに表示。床までの高さと切り出しラインまでの左右差を確認できます。バケットのイメージもリアルタイムに表示され、視覚的にも重機オペレータをサポートします。- 【快測MG】どこでも法面法面整形や掘削作業をガイドします。基準となる線形にバケットが正対しているか確認できます。バケットの爪先座標と角度が視覚的に表示され、施工対象線までの垂直差を見ながら正確に施工が可能です。

「快測ナビ Adv Plus」で3Dマシンガイダンスの機能をご利用いただくには、「Holfee 3D（日本精機社製）」と「自動追尾用3Dプリズム KIRA640 Holfee SET（マイゾックス社製）」が必要となります。

これらのハードウェアのご購入については、販売代理店様にお問い合わせください。



■Holfee 3D (日本精機社製)

- IMUセンサー（バケット）- IMUセンサー（アーム）- センサープロテクター- ゲートウェイ- キャリブレーションアプリ

［日本精機社 製品ページ］

3Dマシンガイダンス Holfee3D | 低コスト・簡単導入で高精度施工(https://holfee3d.nippon-seiki.co.jp/)

■自動追尾用3Dプリズム KIRA640 Holfee SET (マイゾックス社製)

- KIRA640- プリズムポール（50cm×2）- ベースプレート×2- ポールホルダー×2

［マイゾックス社 製品ページ］

自動追尾用3Dプリズム KIRA640【2月21日発売】｜株式会社マイゾックス:::測量・土木機器から環境を創る(https://www.myzox.co.jp/data/products/article/1657)

「快測ナビ Adv Plus」の製品概要

【リリース日】

2026年3月23日（月）

【快測ナビ 機能情報ページ】

https://www.kentem.jp/product-service/ksnavi/feature/

会社概要

会社名：株式会社建設システム

所在地：静岡県富士市石坂312-1

代表者：代表取締役社長 重森 渉

設立：1992年7月2日

URL：https://www.kentem.jp/

事業内容：建設業向けの施工管理ソフトウェアの開発・販売