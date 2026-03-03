【新商品】アウトドアに、災害時に…小型なボディで多機能な1台「小型ポータブル電源」新発売！【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、同社が展開するブランド"HIDISC（ハイディスク）″より、「小型ポータブル電源」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店にて発売いたします。（2026年2月下旬発売）

持ち運びやすい小型・軽量モデル

一番長い辺でも約15cmと、手のひらに乗り切るコンパクトサイズ。

重さは、ポータブル電源としては超軽量の約1kg。持ち運びの際に負担をかけないサイズ感を追求しました。

多彩な出力ポート

本製品は、下記に記載される多彩なポートを搭載しております。様々なアダプター・ケーブルに対応できます。

本製品は専用のACアダプターやシガーライターケーブル、Type-A to Cケーブルが付属しているため、セットで備えておくと安心。

※付属のACアダプターは本製品専用です。モバイルバッテリーやその他機器への充電には対応しておりません。

※次のような機器は、本製品のACコンセントでは使用できません。予めご了承ください。

・消費電力が120Wを超える機器

・医療機器や、生命維持に関わる重要機器・業務用機器

・アース接続が必要な機器

・50Hz専用の機器

・正弦波の波形が必要な機器（計測機器など）

・高精度な周波数を必要とする機器（タイマー・計測機器など）

・位相制御を利用した機器（電子コントロール毛布、調光器など）

・インバーター方式やラピッドスタート方式の蛍光灯

3モード切替可能なLEDライト搭載

本体背面に搭載されたLEDライトは、「強」「弱」「SOS点滅」の3モード切替が可能です。

各種保護回路を搭載、優れた安全性能

安全にお使いいただけるよう、様々な保護回路を搭載しております。

過蓄電、過放電、過電圧、過電流防止、短絡保護、バッテリー温度保護、AC出力回路温度保護

◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/61_1_6ab03c33102b9825f00c1df20c67b1aa.jpg?v=202603031151 ]

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。