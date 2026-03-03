【AI事業者向け】AI人材特化マッチングプラットフォーム「SpotAI」が企業向け募集を開始｜月額3万円（採用手数料・成果報酬無料）

合同会社SKONE

合同会社SKONE（本社：大阪市、代表：大谷成）は、AI副業人材マッチングプラットフォーム 「Spot AI（スポットエーアイ）」 の企業向け募集を開始しました。

SpotAIは、AI導入支援・DX支援・AIプロジェクトを推進する企業に向けて、採用に頼らない形でAI人材と直接つながれる仕組みを提供します。月額3万円（税別）で利用でき、採用手数料・成果報酬は無料です。

■ 背景

生成AI活用の需要拡大に伴い、AI導入支援やDX支援、AIプロジェクトの引き合いは増加しています。一方で、実装フェーズを担う人材の確保が難しく、次のような課題が顕在化しています。

・採用はコストと時間がかかり、すぐに体制を作れない

・外注はマージンや管理コストが増え、粗利が圧迫されやすい

・その結果、「案件を受けたいのに人が足りない」状態になりやすい

SpotAIはこうした課題に対し、必要なタイミングで必要な範囲だけAI人材を活用できる選択肢を提供します。

■ AI事業の運用でこんなお悩みありませんか？

「案件はあるが人材に困っている」「AI人材の年収が高すぎる」「いきなり正社員はリスクが高い」「まずは小さく試したい」

そんなお悩みを解決します！

■ SpotAIのポイント3つ

ポイント１.採用前にAI人材と直接つながれる

正社員採用前に、副業・業務委託で実力を確認しながらプロジェクトを進められます。

ポイント２. ：月額3万円でAI人材にアクセス

エージェント手数料不要で、必要なタイミングだけ柔軟に活用できます。

採用手数料・成果報酬も無料のため、追加コストを抑えた人材確保が可能です。

ポイント３. ：AI事業の立ち上げを加速

PoC・MVP開発・受託案件の実装まで、幅広いAI人材が在籍し、事業推進のスピードを高めます。

■ 想定される活用シーン（例）

PoCの短期立ち上げ：要件整理～検証～プロトタイプ作成

実装フェーズの補完：LLM活用のアプリ開発、業務自動化、運用設計

案件増加時の体制強化：繁忙期のスポット稼働、並行案件の対応

採用前の試用：いきなり正社員採用せず、委託で適性確認

サービス概要

サービス名：Spot AI（スポットエーアイ）

内容：AI副業人材マッチングプラットフォーム

利用料金：月額3万円（税別）採用手数料・成果報酬無料

企業様向けサービスURL：https://spotai.jp/company-lp

ユーザー様登録ページ：https://spotai.jp/mobile-signup-waiting

※登録はメールアドレスのみ・無料です。

会社概要

会社名：合同会社SKONE

所在地：大阪府大阪市港区八幡屋2丁目3-27

代表者：大谷 成

設立：2024年7月

事業内容：AI・IT領域におけるプラットフォーム運営、DX支援事業

主なサービス：副業AI人材マッチングサービス「Spot AI」運営

問い合わせ先：合同会社SKONE（Spot AI事業担当）

Email：s.otani@skone-it.com