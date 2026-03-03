言葉くっきり、音楽も楽しめるBluetooth(R)︎搭載の手元スピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER」新発売

株式会社ミライスピーカー

「100年の人生をテクノロジーで豊かにする」という想いのもと、テクノロジーの力で誰もが明るく前向きに暮らせる社会づくりをめざす株式会社ミライスピーカー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：山地浩、以下：「当社」）は、「言葉くっきり、音楽も楽しめる」をコンセプトに、テレビ視聴用のデジタルプロセッシング言葉くっきり機能搭載の手元スピーカーと、３スピーカー搭載で高音質ハイパワーBluetooth(R)︎スピーカー、２つの機能を一台に搭載したスピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER（キャリー・バイ・ミライスピーカー）」を2026年3月3日発売いたしますので、お知らせいたします。

公式サイトはこちら :https://miraispeaker.com/carry

■発売の背景

当社の「曲面サウンド(R)︎」を搭載した「ミライスピーカー(R)︎」シリーズは、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーとして、シリーズ累計40万台*1を突破し、多くのお客様にご好評いただいております。広く遠くまでハッキリとした音声を届けることができる特長により、テレビ横に有線接続して設置することで、部屋全体に聞き取りやすい音声を届けることができます。

さらに、言葉くっきりの音を楽しめるミライスピーカーが多くの家庭で広がる中、より楽しみたいという新しいご要望をいただくようになりました。

【お客様からの主なご要望】

「自由に持ち運んで、”テレビの言葉くっきり”をより楽しみたい」

「Bluetooth(R)︎でスマホと繋いで、音楽も高音質で楽しむスピーカーとしても使いたい」

これらのご要望にお応えするため、当社の独自技術である「曲面サウンド」とは異なるアプローチで最適な音響技術を採用し、さらにBluetooth(R)︎機能を搭載することで、テレビ視聴と音楽リスニングの両方を高品質で楽しめる手元スピーカー「キャリー・バイ・ミライスピーカー」を新発売いたします。

*1 2025年6月末時点での受注台数

■「キャリー・バイ・ミライスピーカー」の特長

「キャリー・バイ・ミライスピーカー」は、手元で使うことに特化し、Bluetooth(R)︎機能を搭載することで音楽も高音質で楽しめる、２つの機能が一台に集約された新しいコンセプトの手元スピーカーです。

テレビ視聴時には、デジタルプロセッシング技術を活用した「言葉くっきり機能」でドラマのセリフやニュース・ナレーションなどを明瞭にし、音楽リスニング時には、３スピーカー搭載で高音質ハイパワーBluetooth(R)︎スピーカーとして豊かなサウンドをお楽しみいただけます。

また、デザイン性の高さにもこだわり、音の響きを豊かにするMDF筐体を採用することで、見た目の質感と高音質を両立。ブラック×グレーの落ち着いた配色とコンパクトなフォルムで、使用する方の年齢問わず、どんな空間にも自然に溶け込みます。

「キャリー・バイ・ミライスピーカー」の「キャリー」という名前には、「音を手元に運ぶ」「どこへでも持ち運べる」という意味を込めています。ミライスピーカーブランドの新しい選択肢として、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。

【基本的な使い方】テレビとの接続は簡単3ステップで完了

1. ベースユニットをテレビと有線接続

(HDMI-ARC、光デジタル、または3.5mmアナログ音声ケーブルで繋ぐ)

2. 本体スピーカーをお好きな場所に置く

(2.4GHz帯無線でベースユニットから最長40mまで使用可能)

3. 使用後はベースユニットへ戻して充電

(充電中も使用可能・本体スピーカーだけでも充電が可能)

Bluetooth(R)︎接続にも対応しており、スマートフォンなどと簡単にペアリングができ、音楽などが楽しめます。

付属のキャリングハンドルで簡単に持ち運びでき、大容量バッテリー(最大18時間駆動)により、リビング、キッチン、寝室など、場所を選ばず長時間使用できます。

【特長】

手元スピーカーとしてテレビ視聴に最適な「言葉くっきり機能」

・DSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)内蔵により、人の声の周波数帯域を強調。さらに、BGMや効果音を抑制とともに、小さな音は大きく、大きな音は抑えて、聞き取りやすさを向上

・「言葉くっきり」機能は弱・強の2段階調整が可能

・ワンプッシュで瞬時に「言葉くっきり機能」がオンになり、セリフやナレーションを明瞭化

※聞こえには個人差がございます。※本製品の『言葉くっきり機能』は曲面サウンドによるものではありません（実用新案 CN 221263969 U）

音楽も高音質で楽しめるサウンド設計

前面のアングルド・マウントのステレオスピーカー（※内部設計を可視化したイメージ図です）背面のパッシブラジエーター（※内部設計を可視化したイメージ図です）- 10W(5W×2)のハイパワーアンプ出力により、パワフルで迫力あるサウンドを実現- アングルドマウント・ステレオスピーカーにより、広がりのある音場を再現- 背面パッシブラジエーターにより、豊かな低音を実現- MDF(中密度繊維板)筐体により、不要な振動を抑え、クリアで豊かなサウンドを実現

多彩な接続方式に対応

●ベースユニット

HDMI-ARC入力×1: テレビとHDMIケーブル1本で簡単接続(※HDMI-ARCケーブルは別売)

光デジタル音声入力×1: 高音質なデジタル音声伝送

3.5mmアナログ音声入力×1: 幅広い機器に対応

USB-C電源入力: 専用ACアダプター付属

※HDMI-ARCは、すべてのテレビでの接続を保証するものではありません

●本体スピーカー

Bluetooth(R)︎ 5.3: スマートフォン、タブレット、PCなどとワイヤレス接続

3.5mm AUX入力: 有線接続にも対応

ヘッドホン出力: 深夜の視聴時やプライベート空間での使用に便利

USB-C電源入力: 本体だけでも充電が可能に。モバイルバッテリーなどでの充電も可能

便利な機能

- 3Dサウンド機能: 臨場感あるサウンド体験- LR反転機能: 設置場所を背後にする場合など、スピーカーの左右を入れ替えることが可能- 60分スリープタイマー: 就寝前の使用に便利- 入力切替ボタン機能: TV音声/Bluetooth(R)︎/AUXを本体上部のボタンで簡単切替が可能- 充電中も使用可能: 充電しながらのテレビ視聴もOK■ 「キャリー・バイ・ミライスピーカー」の多様な使い方提案

テレビ視聴

ドラマ、映画、ニュース、バラエティ番組などのセリフやナレーションを、手元でくっきり聞き取れます

家族が寝ている時間帯でも、手元スピーカーなら小さめの音量でテレビ視聴が可能に

キッチンで料理をしながら、寝室でリラックスしながら、好きな場所でテレビの音声を楽しめます



音楽リスニング

スマートフォンやタブレットとBluetooth(R)︎接続で、ワイヤレスで手軽に音楽を再生

豊かな低音とクリアな中高音で、音楽をたっぷり楽しめます

歌詞をしっかり聞き取りたいときは「言葉くっきり機能」を活用

動画配信サービス

動画配信サービスの各種コンテンツを、言葉くっきりにしたり、高音質にして視聴できる

その他の用途

PCやスマートフォンなどとBluetooth(R)︎接続することで、以下のような楽しみに方もできます。

オンライン会議のスピーカーとして/ゲームのサウンドをより臨場感豊かに/語学学習やオーディオブックの聴取に/ラジオの視聴に

「お客様の声を形に。世界中から魅力的な技術を探し、日本のエイジテック市場に新たな価値を」株式会社ミライスピーカー 代表取締役社長 山地 浩 コメント

当社は「100年の人生をテクノロジーで豊かにする」を掲げ、高齢化社会が抱える課題を解決する「エイジテック」製品をお客様にお届けしています。今回発売する「キャリー・バイ・ミライスピーカー」は、ミライスピーカーをご愛用いただいているお客様からのご要望と、市場のニーズを元に発売にいたった製品です。私たちは、お客様のニーズを的確に捉え、自社の独自技術にこだわるのではなく、世界中から最良のソリューションを見極め、組み合わせ、お客様に最適な形でお届けすることを重視しています。「キャリー・バイ・ミライスピーカー」は、グローバルな視点で優れたパートナーと協業し、手元スピーカーの新しい基準となる製品を実現いたしました。

販売面では、ミライスピーカーで培ってきた強固な販路を最大限に活用してまいります。公式オンラインストアでのD2C販売、全国の家電量販店との協業、各種ECモールといった多様なチャネルを通じて、より多くのお客様に製品をお届けいたします。

◆仕様

キャリー・バイ・ミライスピーカー

言葉くっきり、音楽も楽しめるBluetooth(R)︎搭載の手元スピーカー

１）本体スピーカー

２）ベースユニット

３）専用ACアダプター

４）USB-Cケーブル(1.5m)

５）3.5mmアナログ音声ケーブル(1m)

６）角型光デジタルケーブル(1m)

７）キャリングハンドル

【基本情報】

品番：SF-MIRAIS9

メーカー公式直販サイト価格：24,750円（税込）

【スピーカーシステム】

スピーカー形式：ステレオ・スピーカー（アングルドマウント構成）＋背面パッシブラジエーター

アンプ出力：5W（RMS）× 2（合計10W）

筐体素材：MDF（中密度繊維板）

【入出力端子】

＜ベースユニット（送信機兼充電台）＞

HDMI入力：HDMI（ARC専用）×1

光デジタル音声入力：角型光デジタル端子×1

アナログ音声入力：3.5mmステレオミニジャック×1

電源入力：USB Type-C電源端子

＜本体スピーカー＞

アナログ音声入力：3.5mmステレオミニジャック×1

ヘッドホン出力：3.5mmステレオミニジャック×1

電源入力：USB Type-C電源端子

【無線機能】

テレビ音声伝送：2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式

到達距離：屋内 約40m、屋外 約30m（障害物がない場合）※使用環境により異なります

変調方式：その他の方式

Bluetooth(R)︎：Bluetooth(R)︎ V5.3＋EDR

【本体機能】

言葉くっきり機能：弱/強 2段階調整（DSP＋DMC処理）

3Dサウンド機能：ON/OFF切り替え

LR反転機能：ON/OFF切り替え

スリープタイマー：60分（徐々に音量を下げて電源OFF）

入力切替：TV音声/Bluetooth(R)︎/AUX入力（自動/手動）

【電源】

電源方式：AC電源（ベースユニット）、内蔵充電式バッテリー（本体スピーカー）

ACアダプター：専用ACアダプター、USB-Cケーブル

内蔵電池：リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh

連続使用時間：最大約18時間（使用条件により異なります）

電源入力：DC 5V 2A（USB Type-C）

【使用環境】

動作温度範囲：0℃～40℃

使用上の注意：多湿環境、直射日光の当たる場所での使用は避けてください

防水性能：なし（防滴仕様ではありません）

【サイズ・重量】

本体スピーカー：W218mm × H100mm × D65mm、約800g

ベースユニット：W180mm × H25mm × D60mm、約100g

【付属品】

本体スピーカー × 1台

ベースユニット（送信機兼充電台）× 1台

専用ACアダプター × 1個（DC 5V 2A出力）

USB Type-Cケーブル（電源用）× 1本（約1.5m）

3.5mmステレオ音声ケーブル × 1本（約1m、両端3.5mmステレオミニプラグ）

角型光デジタルケーブル × 1本（約1m）

キャリングハンドル × 1個

取扱説明書 × 1冊

保証書 × 1枚

別紙「Carry by MIRAISPEAKERをより快適にご使用いただくために」× 1枚

※本機能は曲面サウンドによるものではありません（実用新案 CN 221263969 U）

■ ご使用にあたっての注意事項

※ HDMI-ARC接続は、すべてのテレビでの動作を保証するものではありません。テレビの仕様により接続できない場合があります。

※ HDMI-ARCケーブルは別売です。お手持ちのケーブルをご使用いただくか、別途ご購入ください。

※ 本機の「言葉くっきり機能」は、DSP内蔵デジタル・シグナル・プロセッサーによるイコライジングおよびDMC(ダイナミックレンジ・コントロール)により実現しており、曲面サウンド(R)によるものではありません。

※ 無線音声伝送の到達距離は、使用環境(障害物、壁、電波干渉など)により変動します。

【商標について】

※ Bluetooth(R)︎のワードマークおよびロゴは、Bluetooth(R)︎ SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 株式会社ミライスピーカーはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

※ 記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ミライスピーカー（英文名称：Mirai Speaker Inc.）

本社：東京都中央区東日本橋2丁目22番1号クロスシー東日本橋ビル8階

設立：2013年10月7日

代表取締役社長：山地 浩

資本金：50,000,000 円 （資本準備金含む：100,000,000円）

事 業 内 容 ：テレビ等の音声を聞こえやすい音に変換するテクノロジー「ミライスピーカー(R)」の

開発・製造・販売