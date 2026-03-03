【祝！受賞】NPO法人earth treeが第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」教育の部を受賞しました

1. 岩佐賞受賞のご報告

NPO法人earth tree

私たちNPO法人earth tree（代表理事：加藤大地）は、公益財団法人岩佐教育文化財団が主催する第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」において、教育の部を受賞いたしました。

本賞は、社会の課題解決に尽力する個人や団体を表彰するもので、今回は8部門892件の応募の中から40の団体が選出。当団体のカンボジアにおける長年の教育支援活動が評価されました。

earth tree受賞記事はこちら

https://www.asahi.com/sdgs/article/16258703

▼受賞の背景（評価された点）- 2009年より、カンボジアの農村部で15校の学校建設に携わり、3,400名以上の子どもたちに教育の機会を届けてきた継続性- 教育だけでなく、竹建築職人の育成やハンドメイド雑貨ブランド「LOYLOY」を通じた「大人の雇用創出」により、貧困の根本解決に挑んでいる点- 「1人の1000歩より、1000人の1歩」を掲げ、多くの支援者と共に歩むコミュニティづくりの姿勢

2. 代表理事・加藤大地のコメント

今回の受賞によって、私たちの挑戦が意義あるものであったと実感することができました。earth treeビレッジを「誇りの持てる仕事を創出する場」「世界中の人が交わる場」へと育て、カンボジアの子どもたちが希望を描ける未来をつくっていきます。

カンボジア最大級の竹建築群としても注目されているearth treeビレッジ

3.現在クラウドファンディングに挑戦中

私たちは現在、カンボジアの緊急支援と、目指す未来に向けての更なる投資を加速するためクラウドファンディングに挑戦中です。

クラウドファンディング特設ページはこちら

https://congrant.com/project/crowd-funding26/21488

岩佐賞という大きな評価をいただいた今、私たちはさらに高いステージへと挑戦します。カンボジア農村部の人たちが「農村に生まれたからこそ、誇れる仕事がある」と思える未来に向けて、応援よろしくお願いいたします。

NPO法人earth treeについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137051/table/8_1_f2dee0b84c536ea218ad85fb4b486507.jpg?v=202603031151 ]

「イキイキとワクワクのあふれる笑顔がつながり続ける未来へ」をビジョンに掲げ、カンボジア農村部を中心にで教育支援、職業創出支援を行っています。カンボジア最大級の竹建築「earth treeビレッジ」を拠点に、持続可能なコミュニティづくりを目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137051/table/8_2_a208cbd2121b49a28deb87c01452126c.jpg?v=202603031151 ]