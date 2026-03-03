三井住友海上火災保険が、TalentXのAI採用MAサービス「MyTalent」内「AI求人マッチング機能」を導入し、“資産型”採用へ転換

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、AI採用MAサービス「MyTalent」の「AI求人マッチング機能」を、三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩曵 真一郎、以下 「三井住友海上」）に追加導入されたことをお知らせします。

今回の導入により、三井住友海上の8,000名を超える候補者資産を蓄積した「MSタレントネットワーク」において、AIが候補者一人ひとりのスキルや志向性と求人を高精度に自動マッチングします。 これにより、従来の「応募を待つ」採用から、AIとデータ活用で候補者と「つながり続ける」タレントアクイジションへの変革を推進し、雇用の最適化と採用業務の劇的な効率化を実現してまいります。

■導入背景：人財のスキルを最大化する「資産型」採用への転換に向けて―約8,000名の候補者資産と求人をAIで結びつけ、「雇用の最適化」と「採用効率化」を実現

三井住友海上様では、人的資本経営の推進に向けて多様な人材が長期的に活躍できる環境づくりとキャリア採用の強化を進められています。2024年にはTalentXの「MyTalent」を導入し、過去の応募者などとの継続的な信頼を醸成するタレントプール「MSタレントネットワーク」を構築され、登録者数は8,000名を超える規模にまで拡大しました。一方で、多様な専門スキルを有する候補者と、30～40件もの多くの求人を最適に結びつける「マッチングの精度向上」と、採用担当者の「業務効率化」の課題が顕在化しました。これを解決し、戦略的な人材獲得（タレントアクイジション）を加速させるため、当社の「AI求人マッチング機能」を追加導入されました。

2025年8月にリリースされた「AI求人マッチング機能」は、AIが候補者の職務経歴書などを解析し、候補者のスキル・経験・志向性と企業内の求人を照合して最適な求人を自動でレコメンドします。今回の導入により、三井住友海上の高精度かつ効率的な採用業務が可能になります。結果的に、採用担当の皆様がより戦略的な採用マーケティングに集中でき、候補者様にとってもキャリアの可能性を広げる雇用の最適化につながります。

■三井住友海上火災保険株式会社 人事部 採用チーム キャリア採用ユニットリーダー 黒川 健人 氏 コメント

当社が推進する人的資本経営において、社員一人ひとりのキャリア自律支援は非常に重要なテーマです。当社独自のタレントプール「MSタレントネットワーク」にご登録いただいている皆さまとのご縁は、当社の未来を形取る「貴重な財産」であると考えています。今回、AIの力を活用することで、8,000名を超える多様な才能と当社の採用機会をよりきめ細やかにつなぐことが可能になります。これにより、候補者の皆さんがご自身の能力を最大限に発揮できる場を見つけ、当社とともに成長していく未来を実現できると確信しています。

■AI採用MAサービス「MyTalent」および「AI求人マッチング機能」について

「MyTalent」は、これまで可視化されてこなかった「選考に至る前の候補者」や「選考後の候補者」との関係性を資産として蓄積・活用し、新たなタレントアクイジション市場の創出を推進しています。候補者の転職意向が高まったタイミングをAIで検知し、パーソナライズされた情報を自動配信するなど、持続的な採用マーケティングを実現します。

2025年8月には、AIが過去の不採用候補者を再分析し、他職種での適性を自動でサジェストする「AI求人マッチング機能」をリリースしました。例えばセールス職でお見送りとなった候補者が、カスタマーサクセスなどの別職種で再提案されるなど、「誰に、いつ、どの求人を届けるべきか」をAIが提案し、採用活動の精度とスピードを同時に高める価値を提供しています。

（サービスサイト：https://mytalent.jp/crm/）

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp