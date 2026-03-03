手入力ゼロへ。入力作業負担の大幅削減をAISaaSで後押し！「AI-OCR 介護保険証読み取り・自動入力」機能をリリース！

株式会社カナミックネットワーク

株式会社カナミックネットワーク(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本拓真、以下「当社」)は、介護事業者におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の一環として、AI-OCR技術を活用した「介護保険証の読み取り・自動入力機能」をリリースいたします。

■リリースの背景

介護事業所における要介護者の新規登録業務では、介護保険証の情報を手入力で転記する作業が必要であり、多くの時間と手間を要していました。また、手入力による転記ミスのリスクも避けられず、情報の正確性の確保が大きな課題となっていました。さらに、コピーを事業所に持ち帰って入力するという従来の業務フローは、作業効率面でも改善の余地がありました。

当社は、AI-OCR(光学文字認識)技術を活用することで、これらの入力作業の負担を大幅に削減し、業務効率化と正確性の向上を同時に実現する機能を開発いたしました。

本機能は、介護現場の「もっとラクに」を叶えるAI-OCRシリーズの第一弾として提供するものであり、今後も順次機能拡張を予定しております。

■機能概要・特長

・スマートフォン等で撮影するだけで、介護保険証の情報をカナミッククラウドサービスに自動入力！

スマートフォンやタブレットで介護保険証を撮影するだけで、AI-OCRが自動的に文字を認識し、システムに必要な情報を入力します。

本機能を利用することで、従来のように手書きでメモを取り、そのコピーを事業所に持ち帰り改めて情報を手入力するといった、煩雑な作業は必要ありません。訪問先やご利用者宅で、その場で撮影・登録が完了するため、業務の効率化を実現いたします。

■期待される効果

・手入力作業時間の大幅削減

・転記ミスの防止による正確性の向上

・訪問先でその場登録により業務フローを効率化

・削減した時間を利用者対応など本来業務に振り向けることが可能

■カナミッククラウドサービスAI機能

介護現場の膨大な「記録・分析・作成」業務をAIエージェントが支援する機能です。事業所スタッフの事務負担を劇的に軽減し、ケアの質向上を後押しします。

引き続き業務効率化とケア品質向上に貢献できるよう、機能改善・サービス充実に努めてまいります。介護現場の「もっとラクに」を叶えるため、AI-OCRシリーズは今後も機能拡張を予定しております。

当社は、本機能を通じて、介護事業所の経営効率向上、スタッフが働きやすい環境の実現、そしてご利用者へのサービス品質向上に寄与してまいります。

■AI-OCR技術について

OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識)とは、画像やPDFに含まれる文字を読み取り、そのままテキストデータとして扱えるようにする技術です。これにAI技術を組み合わせることで、より高精度な文字認識が可能となり、様々な書類の自動入力を実現します。

■「カナミッククラウドサービス」について

超高齢社会に求められる「地域包括ケアシステム」の実現に寄与するため、地方自治体や医師会及び介護サービス事業者向けの多職種間連携を可能にする地域連携型クラウドサービス。多職種他法人間の連携を目的とした情報共有システムと、介護事業者向けの業務システムを提供しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カナミックネットワーク 管理部

所在地 〒150-6031 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

ＴＥＬ 03-5798-3955 ＦＡＸ 03-5798-3951