TECO Design、新Vision「働くを最高に」を策定

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野愼）は、このたび新たなVisionステートメント「働くを最高に」を策定いたしましたことをお知らせいたします。

■ 新Vision「働くを最高に」

私たちは届けたい。

自分らしくあることが、そのまま価値になる社会を。

今、人類史において「はたらく」はターニングポイントを迎えます。

テクノロジーは私たちの選択肢を広げます。

労働の価値が変わっていく。

仕事はもっともっと、くやしい。たのしい。うれしい。

私たちは「はたらく」のど真ん中を歩きます。

今日を重ねて創った道が、

明日の誰かの新しいスタンダードになることを願って。

■ Vision策定の背景

少子高齢化、人材不足、生成AIの進化、働き方の多様化。

「はたらく」を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

一方で、現場ではいまだにアナログ業務や属人化した運用が残り、本来向き合うべき“価値を生む仕事”に時間を使えていない企業も少なくありません。

TECO Designはこれまで1,000社を超えるクラウド導入支援を通じて、企業のバックオフィス改革を伴走してきました。

その中で見えてきたのは、

単なる効率化ではなく、

「働くことそのものの質」を上げることの重要性でした。

まずは目の前のお客様から。

ゆくゆくは業界全体の標準化まで。

今回のVisionは、

効率化の先にある「感情」や「自己実現」にまで踏み込む決意の表明です。

■ TECO Designが目指す未来

私たちは、クラウド導入支援会社ではありません。

私たちは、「はたらく」を設計する会社です。

- 業務を整える- 仕組みを整える- 人が価値を発揮できる環境を整える

テクノロジーを届けるだけでなく、

その先の“運用”まで伴走する。

今日の改善が、

明日のスタンダードになる。

それを積み重ねていく存在であり続けます。

■ 株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼 のコメント

株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼

創業当初、私たちが行っていた「クラウド導入支援」という言葉は一般的ではありませんでした。導入はベンダーが行うもの、もしくは自社で何とかするもの。

第三者が“運用まで伴走する”という価値は、まだ認められていなかった時代です。

しかし現場には、

「誰かに相談したい」

「ツールは入れたのに業務が楽にならない」

そんな声が数多く存在していました。

私たちは、その声を拾い続けてきました。



そして今後も私たちは泥臭く現場に向き合いながら、テクノロジーを通じて“はたらく”の質を変えていきたいと考えています。

今は、人類史における転換点です。

だからこそTECO Designは「はたらく」のど真ん中、当事者として挑み続けます。

■株式会社TECO Designについて

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

公式サイト : https://teco-design.jp

