TECO Design、新Vision「働くを最高に」を策定
株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野愼）は、このたび新たなVisionステートメント「働くを最高に」を策定いたしましたことをお知らせいたします。
■ 新Vision「働くを最高に」
私たちは届けたい。
自分らしくあることが、そのまま価値になる社会を。
今、人類史において「はたらく」はターニングポイントを迎えます。
テクノロジーは私たちの選択肢を広げます。
労働の価値が変わっていく。
仕事はもっともっと、くやしい。たのしい。うれしい。
私たちは「はたらく」のど真ん中を歩きます。
今日を重ねて創った道が、
明日の誰かの新しいスタンダードになることを願って。
■ Vision策定の背景
少子高齢化、人材不足、生成AIの進化、働き方の多様化。
「はたらく」を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。
一方で、現場ではいまだにアナログ業務や属人化した運用が残り、本来向き合うべき“価値を生む仕事”に時間を使えていない企業も少なくありません。
TECO Designはこれまで1,000社を超えるクラウド導入支援を通じて、企業のバックオフィス改革を伴走してきました。
その中で見えてきたのは、
単なる効率化ではなく、
「働くことそのものの質」を上げることの重要性でした。
まずは目の前のお客様から。
ゆくゆくは業界全体の標準化まで。
今回のVisionは、
効率化の先にある「感情」や「自己実現」にまで踏み込む決意の表明です。
■ TECO Designが目指す未来
私たちは、クラウド導入支援会社ではありません。
私たちは、「はたらく」を設計する会社です。
- 業務を整える
- 仕組みを整える
- 人が価値を発揮できる環境を整える
テクノロジーを届けるだけでなく、
その先の“運用”まで伴走する。
今日の改善が、
明日のスタンダードになる。
それを積み重ねていく存在であり続けます。
■ 株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼 のコメント
株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼
創業当初、私たちが行っていた「クラウド導入支援」という言葉は一般的ではありませんでした。導入はベンダーが行うもの、もしくは自社で何とかするもの。
第三者が“運用まで伴走する”という価値は、まだ認められていなかった時代です。
しかし現場には、
「誰かに相談したい」
「ツールは入れたのに業務が楽にならない」
そんな声が数多く存在していました。
私たちは、その声を拾い続けてきました。
そして今後も私たちは泥臭く現場に向き合いながら、テクノロジーを通じて“はたらく”の質を変えていきたいと考えています。
今は、人類史における転換点です。
だからこそTECO Designは「はたらく」のど真ん中、当事者として挑み続けます。
■株式会社TECO Designについて
「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。
代表取締役社長：杉野 愼
設立 : 2019年9月9日
所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング
公式サイト : https://teco-design.jp
