カウンターワークス「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」にブース出展

株式会社 COUNTERWORKS

商業不動産をデジタル化し新たなインフラの創造を目指す株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）は、2026年3月18日（水）に東京・日本橋の“KABUTO ONE”で開催されるお店の運営に関わるすべての人を対象とした店舗ビジネス総合イベント「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」に出展します。

https://smaregi.jp/lp/shop_conference_2026/(https://smaregi.jp/lp/shop_conference_2026/)

出展の背景

店舗ビジネスを取り巻く環境が変化するなか、単なるデジタル化にとどまらず、「顧客体験の向上」や「経営戦略の確立」といった本質的なテーマが、現場の意思決定層により強く求められています。スマレジが開催する「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」は、業界トップランナーの事例共有やビジネスマッチングを通じて、これからの「お店の価値」を再定義する場として企画されています。

カウンターワークスは本カンファレンスへの出展を通じて、出店を検討する事業者が「次の一手」を具体化するきっかけを増やし、出店機会の探索から意思決定までのプロセスを後押しします。

ブースでの紹介内容

会場では、ポップアップ出店のマッチングサービス「ショップカウンター」をご紹介。期間限定の出店を検討する事業者に向けて、出店機会の見つけ方や、検討時に押さえるべき観点を具体的に案内します。

あわせて、商業施設から常設出店のオファーを受け取れる「ショップカウンター常設」についてもご説明し、短期に限らず、常設を視野に入れて出店の選択肢を整理したい方にとって、次の検討に進むための参考情報を幅広くご提供します。さらに、希望者には「3分でおすすめの出店場所コンサルティング」もご用意。ブースでの短い対話を起点に、出店検討の方向性を一度言語化できる場として活用いただけます。

イベント概要

- イベント名：「スマレジ お店の未来カンファレンス 2026」- 会期：2026年3月18日（水）10:00～18:20- 会場：KABUTO ONE 4Fホール＆カンファレンス（東京都中央区日本橋兜町7番1号）- 参加費：無料- 主催：株式会社スマレジ- カウンターワークスの出展ブース：No.1お申し込みページ :https://forms.gle/BHHZ8CRL615BHetQ7

■ショップカウンター について

「ショップカウンター」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店／出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店、商店街、駅ナカ、オフィスビル、撮影スタジオ、展示会場など様々な商業スペースの検索・予約が可能です。2025年12月末時点で約85,000のテナントにご利用いただき、その業種の幅はアパレル、雑貨、食、生活サービスなど多岐にわたります。

URL：https://shopcounter.jp

■ショップカウンター常設 について

商業施設への常設出店に特化したメディアです。イオンモールやマルイをはじめとする人気施設の常設区画情報を集約し、一般公開前の先行出店情報を提供。出店希望時期や条件を登録するだけで関心を表明でき、施設側からのスカウトを受け取れます。施設ごとに異なる出店ルールや手続きを見える化し、ECやポップアップ発の中小ブランドの“第一歩”を後押しします。

URL：https://lease.shopcounter.jp/lp/premium

■COUNTER WORKS（カウンターワークス）について

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「SHOPCOUNTER」「SHOPCOUNTER Enterprise」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp