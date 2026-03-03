株式会社エスニア

株式会社エスニア(本社：東京都港区、代表取締役：遠藤自輝)は、2026年2月期をもって、法人向けスマートフォン・タブレット周辺機器の累計納品数が100万個を突破したことをお知らせいたします。

創業3年での達成となります。

■ 法人向けに特化した周辺機器事業

エスニアは創業以来、法人向けスマートフォン・タブレット周辺機器に特化し、企画・設計・生産・販売を行ってまいりました。

企業や教育機関などにおいてスマートデバイスの業務利用が拡大する中、端末本体だけでなく、それを支える周辺機器が端末活用に向けて重要である、と考え事業を展開しています。現在は、

- ケース・保護製品(ケース／フィルム／ストラップ など)- 充電・電源関連製品(充電器／アダプタ／ケーブル など)- 入力・操作補助製品(キーボード／タッチペン など)- 設置・固定関連製品(スタンド／ホルダー／セキュリティ製品 など)- 音声関連製品(イヤフォン／ヘッドフォン など)

などを法人向けに提供しています。

■ 業務運用に沿った設計・カスタマイズ対応

法人用途において周辺機器は単なる付属品ではなく、端末活用を円滑にする重要な構成要素です。

エスニアは既製品の安定供給に加え、業務運用に合わせた仕様設計やカスタマイズにも対応しています。

累計100万個のうち、約15万個は顧客要望に基づくカスタマイズ案件です。

業務動線や利用環境に応じた形状変更、耐久性向上を目的とした仕様調整など、設計段階から対応する体制を構築してきました。

こうした取り組みの積み重ねが、創業3年での累計100万個という実績につながりました。

■ 通信キャリアおよび大手販売代理店を主軸とした法人展開

エスニアは、通信キャリアおよび大手販売代理店経由での法人向け販売を主軸に事業を展開しています。

全国規模の端末導入案件から拠点単位での導入案件まで、さまざまな法人案件において周辺機器を供給してきました。

キャリアスキームによる商流理解のもと、品質管理および納期対応を徹底し、継続的な採用実績を積み重ねています。

なお、案件内容や規模に応じて、柔軟な販売形態にも対応しています。

■ 代表取締役コメント

代表取締役 遠藤自輝 コメント：

「創業以来、法人向けスマートフォン・タブレット周辺機器に特化し、価格競争力のある供給体制と業務用途を前提とした品質基準を重視して事業を展開してまいりました。100万個という実績は、多くの法人様に継続してご採用いただいた結果です。今後も堅実な事業運営を継続し、法人利用を支える存在として責任を果たしてまいります。」

■ 今後の取り組み

今後は周辺機器の品質向上および供給体制の強化を継続するとともに、

「法人向けスマートデバイス周辺のお困りごとを解決する存在として」

- キッティング事業の拡充- 法人向け充電ソリューションの強化- ODM/OEM対応の深化

などを通じ、法人向けスマートデバイス関連領域での対応範囲を広げてまいります。

会社名：株式会社エスニア

設立 ：2023年3月

代表者：代表取締役 遠藤自輝

所在地：東京都港区浜松町1丁目2-15 モデューロ浜松町5F

事業内容：法人向けスマートフォン・タブレット周辺機器の企画・設計・製造・販売

URL：https://www.esnear.co.jp/