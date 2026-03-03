チョコジローがグミになっちゃった！ビスケットでもチョコでもない、ぷにっと食感の「サク山チョコ次郎なのに!?グミ」が新登場！

株式会社正栄デリシィ

株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）は、“毎日をチョっと明るく”してくれるチョコビスケット『サク山チョコ次郎』シリーズから、『サク山チョコ次郎なのに!?グミ』を2026年3月9日（月）に発売いたします。

なんチョ！

商品特徴

ぶどう味のグミの中に、ぶどう果汁ジュレを入れたぷにっと食感のグミです。柔らかいジュレと弾力のあるグミの二つの食感が楽しめます。グミの形は全部で11種類！かわいいポーズのチョコジローやサク山チョコ次郎のチョコビスケット型を楽しめます。

新キャラクターも登場?！持ち歩いて可愛い(ハート)パッケージ

11種中1種はレア柄！出会えたらチョ～ラッキー！

チョコジローと新キャラクターの『クジャミー』が可愛く、癒されるパッケージになっています。（全２柄）

グミが気になるチョコジローと、新キャラクターのクジャミーがひょっこり登場した可愛さ満点のパッケージです。

クジャミーとの出会いも含めたグミの誕生秘話も？HPを要チェック☆

▽商品紹介ページ

https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/about/gummy.html

「サク山チョコ次郎」は発売から10周年！

2017年に発売開始した「サク山チョコ次郎」は、サクサク軽い食感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと口サイズのお菓子です。

チョコレートには、チョコジローの様々な表情やかわいらしいポーズが描かれています。ビスケットにはくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」が満載！

10周年を記念し、全10企画からなる“10の「うチョ～！？」プロジェクト”も始動！詳しくは10周年特設サイトへ。

●10周年特設サイトURL：https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html(https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html)

商品概要

商品名 ：サク山チョコ次郎なのに！？グミ ぶどう味

内容量 ：47ｇ

販売地区 ：全国

発売日 ：2026年3月9日（月）

販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格：オープン価格



【この件に関するお客様からのお問合せ先】

株式会社正栄デリシィ お客様相談室

TEL：0120-341743

受付時間：祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00