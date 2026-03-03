チョコジローがグミになっちゃった！ビスケットでもチョコでもない、ぷにっと食感の「サク山チョコ次郎なのに!?グミ」が新登場！
株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）は、“毎日をチョっと明るく”してくれるチョコビスケット『サク山チョコ次郎』シリーズから、『サク山チョコ次郎なのに!?グミ』を2026年3月9日（月）に発売いたします。
なんチョ！
商品特徴
ぶどう味のグミの中に、ぶどう果汁ジュレを入れたぷにっと食感のグミです。柔らかいジュレと弾力のあるグミの二つの食感が楽しめます。グミの形は全部で11種類！かわいいポーズのチョコジローやサク山チョコ次郎のチョコビスケット型を楽しめます。
11種中1種はレア柄！出会えたらチョ～ラッキー！
新キャラクターも登場?！持ち歩いて可愛い(ハート)パッケージ
チョコジローと新キャラクターの『クジャミー』が可愛く、癒されるパッケージになっています。（全２柄）
グミが気になるチョコジローと、新キャラクターのクジャミーがひょっこり登場した可愛さ満点のパッケージです。
クジャミーとの出会いも含めたグミの誕生秘話も？HPを要チェック☆
▽商品紹介ページ
https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/about/gummy.html
「サク山チョコ次郎」は発売から10周年！
2017年に発売開始した「サク山チョコ次郎」は、サクサク軽い食感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと口サイズのお菓子です。
チョコレートには、チョコジローの様々な表情やかわいらしいポーズが描かれています。ビスケットにはくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」が満載！
10周年を記念し、全10企画からなる“10の「うチョ～！？」プロジェクト”も始動！詳しくは10周年特設サイトへ。
●10周年特設サイトURL：https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html(https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html)
商品概要
商品名 ：サク山チョコ次郎なのに！？グミ ぶどう味
内容量 ：47ｇ
販売地区 ：全国
発売日 ：2026年3月9日（月）
販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など
希望小売価格：オープン価格
【この件に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社正栄デリシィ お客様相談室
TEL：0120-341743
受付時間：祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00