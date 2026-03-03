私のSwitch耳にあり！『覚醒美容　耳もみブーストパッド』『睡眠美容　耳もみスリープパッド』が新登場

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、おめざめ・集中タイムに耳スイッチをONする『覚醒美容 耳もみブーストパッド』、おやすみ前に耳スイッチをOFFする『睡眠美容 耳もみスリープパッド』を2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフト（※一部店舗除く）およびロフトネットストアにて先行発売、2026年4月6日（月）より一般発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/

★覚醒美容

眠気も疲れ気分もおさらばしたい！目醒めの一撃『覚醒美容 耳もみブーストパッド』

製品名：覚醒美容 耳もみブーストパッド＜耳用マッサージ保湿パッド＞

容量：10枚入り 価格：396円（税抜360円）

人生には１日だって同じ日はない。

「まぶたの重い朝、今日のエンジンをかけたい！」「仕事中や勉強中、もうひと踏んばりしたい。」「ドライブの合間、気分をリフレッシュしたい。」そんな毎日多々ある目を醒ますべきタイミングに、

脳に近く刺激が伝わりやすい、ツボが集結する耳を保湿&マッサージ。ちょっとハードな瞬間を軽やかに乗りこなそう！

▽パキッと目醒める３つの刺激

・耳もみマッサージ

・スースー持続処方

・柑橘スパイスの香り

▽耳のカサカサに５つの美容成分

ナイアシンアミド／ヒアルロン酸／レチノール／セラミド／ビタミンＣ（すべて保湿成分）

使用方法

1. 「ハートパッド」を半分に折るようにして、耳をはさみます。

（1枚で両耳にご使用いただけます。）

2. 耳全体を気持ちいいと感じる強さで揉むようにマッサージしてください。

★ ワンポイント

パッドの凸凹で耳ツボPush！耳の付け根をつかんで上下に動かしたり、耳の周りを外側に向けて引っ張るように使うと効果的です。

★睡眠美容

じんわりほぐして今日もぐっすり。入眠前のルーティンに『睡眠美容 耳もみスリープパッド』

製品名：睡眠美容 耳もみスリープパッド＜耳用マッサージ保湿パッド＞

容量：10枚入り 価格：396円（税抜360円）

人生には１日だって同じ日はない。

がんばった今日も、うまくいかなかった今日も、眠りにつく瞬間はピースフルに締めくくりたい！

そんな日は、良い睡眠へアプローチする耳ツボを保湿&マッサージ。ふわりとほぐす新習慣で明日の私にエールを送ろう！

▽うとうとほぐれる３つの幸福

・耳もみマッサージ

・じわっと温感処方

・ほろ甘ハーブの香り

▽耳のカサカサに５つの美容成分

ナイアシンアミド／ヒアルロン酸／レチノール／セラミド／ビタミンＣ（すべて保湿成分）

使用方法

１. 「ハートパッド」を半分に折るようにして、

耳をはさみます。

（1枚で両耳にご使用いただけます。）

2. 耳全体を気持ちいいと感じる強さで揉むようにマッサージしてください。

★ ワンポイント

パッドの凸凹で耳ツボPush！神経の興奮を鎮め、不安感を和らげると言われている「神門」というツボや、「耳たぶ」をつまんでほぐすと効果的です。

発売情報

2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売

2026年4月6日（月）全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販発売

※取扱い状況は店舗により異なります。一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取り扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

【石澤研究所公式サイト】

https://www.ishizawa-lab.co.jp/